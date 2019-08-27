Георгий Шебаев: «Мать и дитя» в Тюмени - больше, чем роддом

О госпиталях сети «Мать и дитя» хоть раз в жизни, наверное, слышал каждый. Многие ассоциируют их с роддомом. Действительно, много лет назад история сети начиналась с акушерства, ведь основатель «Мать и дитя» - Марк Курцер - известный акушер-гинеколог. Но сегодня госпиталь - это многопрофильный медицинский центр, в котором можно проверить здоровье, пройти лечение всей семьей. О том, что такое диагностика эмбриона и как современные технологии помогают избежать неприятных медицинских процедур, рассказал генеральный директор тюменского госпиталя Георгий Шебаев.

- Начнем с «исторического» направления госпиталя. Зачастую роды ассоциируются у будущих мам не только с появлением ребенка, но и с больничным антуражем: палата на несколько человек, казенные белые пеленки, порой совсем неподходящая для кормящих мам еда. Какими должны быть роды в современных условиях?

- Каким бы современным ни был роддом, медицинские услуги всегда будут на первом месте, но сегодняшние реалии таковы, что сервис тоже должен быть на высшем уровне. В нашем госпитале задача - свести воедино медицинские услуги и комфортные условия пребывания в госпитале были поставлены архитекторам еще на этапе строительства учреждения. Мы не можем игнорировать пожелания наших мамочек, которые хотят, чтобы роды и послеродовой период прошли в максимально комфортных, приближенных к домашним условиям. Кстати, мы намеренно не называем их пациентами, ведь беременность - это не болезнь, а физиологическое состояние.

Мы идем на встречу нашим мамочкам и учитываем их пожелания. У нас есть отдельный родовой зал, где установлена ванна. Недавно одна из наших беременных захотела рожать в воде. В ее представлении естественные роды должны были быть именно такими. Мы пошли ей на встречу, ведь для этого у нас есть отдельный родовой зал со своими санузлом, душем, там же все необходимое медицинское оборудование на случай возникновения экстренных ситуаций с мамой или малышом. Если понадобится хирургическое вмешательство, то мы на этом же этаже перемещаемся в операционный блок, который работает только для акушерской службы.

- А как вы относитесь к тому, что родственники находятся в палате с мамой после рождения ребенка?

- Только положительно. Родственники - наши помощники и поддержка. У нас они могут находиться рядом от момента ведения беременности, родов и до послеродового периода. Для этого есть палаты совместного пребывания. К тому же наш госпиталь многопрофильный, в одних стенах мы можем наблюдать всю семью. У нас есть и взрослая поликлиника, и хирургический стационар с основными видами помощи, и детский стационар, для пациентов старше 3 месяцев и до 18 лет. Семейный подход заложен в концепции госпиталя, поэтому мы всегда приветствуем, когда наших пациентов сопровождают родственники, поддерживают их.

- Еще одна «беременная» особенность - необходимость часто посещать женскую консультацию: то анализы сдать, то на прием к врачу. Возможно ли как-то дистанцировать этот подход, чтобы на прием женщина приходила по необходимости? А, допустим, результаты тех же анализов врачу отправить на электронную почту?

- Если беременность протекает без осложнений, то посещать врача так часто не нужно. Существуют определенные сроки, в которые необходимо проводить различные исследования и игнорировать их нельзя. Однако если есть осложнения, то избежать частых встреч с врачом не получится. Когда на кону здоровье ребенка и мамы, посещать госпиталь нужно столько, сколько потребуется. Недавно у нас была женщина, беременная двойней, мы опасались за здоровье малышей, поэтому каждые три дня она приезжала в госпиталь. Врач оценивал состояние малышей, давал рекомендации. Во всех остальных случаях по желанию пациента мы отправляем на электронную почту все анализы. Наши мамочки круглосуточно находятся на связи со своим доктором, который наблюдает ее от начала до конца беременности.

- Как вы относитесь к тому, что женщины становятся мамами в первый раз лет в 30 - 35, на самом деле, чем старше, тем больше рисков, или сегодня уже возраст мамы не имеет большого значения?

- Несмотря на то, что рождение первого ребенка все больше и больше отодвигается на потом, когда будут соответствующие экономические возможности, когда женщина построит карьеру, рекомендации по рождению первенца в возрасте до 30 лет по-прежнему актуальны. Дело в том, что с возрастом накапливаются определенные проблемы со здоровьем, а беременность — это некая проверка на прочность организма. И чем старше женщина, тем вероятнее возникновение проблем в течение беременности, но, к счастью, современная медицина позволяет решать их. Однако, чем старше становится женщина, тем, действительно, сложнее это сделать.

- Насколько решаемы сегодня репродуктивные проблемы, как вы считаете?

- Современная наука серьезно продвинулась вперед с точки зрения диагностики и лечения этих вопросов, если раньше, лет тридцать назад, пара не могла завести ребенка, эта проблема была не решаема. Сейчас современная диагностика позволяет выявить все причины, мешающие зачатию и различными способами включая экстракорпоральное оплодотворение, создать и сохранить желанную беременность.

- При диагнозе «бесплодие» ЭКО - единственный шанс родить ребенка?

- Не всегда, ЭКО - это, скорее, крайняя мера. Если есть возможность обойтись без него, для этого будут предприняты все усилия. В целом, ЭКО сегодня становится рутинной процедурой. Причин бесплодия очень много и часто удается их решить, не прибегая к экстракорпоральному оплодотворению. В нашем госпитале можно полностью проверить репродуктивную систему и устранить все причины, мешающие наступлению беременности.

- Как-то специалисты вашей клиники говорили о том, что при ЭКО активно используется метод предимплатационной диагностики, что дает возможность не просто родить, а родить здорового ребенка. Расскажите поподробнее об этом методе?

- Предимплантационная диагностика нужна, когда невынашивание беременности происходит из-за генетического «сбоя» или, когда высока вероятность развития у плода генетического нарушения. Чаще всего такое случается у родителей старше 35 лет. В этом случае перед ЭКО мы можем взять клеточку эмбриона и исследовать генетический состав, посмотреть, есть ли генетические болезни, какой хромосомный набор. После этого подсадить более «здоровый» эмбрион.

Предимплантационная диагностика может использоваться и при резус-конфликте. Если по этой причине у женщины уже было несколько выкидышей. Когда резус-отрицательная мама вынашивает резус-положительного ребенка, ее иммунные клетки атакуют плод, происходит либо выкидыш, либо гибель ребенка. Если же по резус-фактору будущий папа гетерозиготен, то есть у него есть гены с положительным, и с отрицательным резусом, то мы можем выбрать подходящий эмбрион - резус-отрицательный - и подсадить именно его, чтобы не было резус-конфликта.

- Когда еще госпиталь в Тюмени только строился, говорили о том, что в его стенах будет криоконсервация. Возможность «заморозить» на будущее яйцеклетки уже есть?

- Криоконсервация есть, в госпитале мы скоро внедрим новые технологии и перейдем немного в другой формат. Заморозка яйцеклеток - порой единственная возможность родить в будущем ребенка. Например, при раке репродуктивной системы. Химиотерапия убивает яйцеклетки, поэтому, выполнив перед лечением их забор, заморозив, после прохождения терапии можем обратно подсадить яйцеклетки и дать возможность женщине родить своего ребенка.

Криоконсервирование актуально и для тех, кто откладывает беременность на «после построения карьеры». Но с возрастом шансы забеременеть уменьшаются, с каждым менструальным циклом погибает одна яйцеклетка. Поэтому такая заготовка может подстраховать и позволить в 40 лет родить своего ребенка. Естественно, с помощью ЭКО. Кстати, возможность родить ребенка таким способом есть и в более старшем возрасте. При соответствующей гормональной терапии. Другое дело, что в нашей стране беременность после 50 лет не приветствуется, но мы понимаем, что это личное дело каждого, и, если женщина готова ко всем рискам, можем помочь стать мамой.

- Почему возникла необходимость расширить спектр услуг и от роддома перейти к многопрофильной клинике? В чем отличие «Мать и дитя» от обычных больниц?

- «Мать и дитя» - это бренд. Его основатель - Марк Аркадьевич Курцер - врач акушер-гинеколог. Поэтому когда-то все начиналось с репродуктивной медицины, педиатрии. Но так как Марк Аркадьевич всегда мыслит масштабно и как никто знает, что акушерство всегда идет бок о бок со смежными специальностями, со временем «Мать и дитя» переросло в многопрофильный госпиталь. Когда все медицинские услуги в комплексе - это всегда выигрышнее, даже чем отдельно стоящий перинатальный центр.

Уже более шести лет госпитали «Мать и дитя» развиваются по принципу многопрофильности. Все построенные в регионах клиники изначально закладывались с хирургической, урологической, диагностической, эндовоскулярной службами. Сначала это все вводилось как дополнительная помощь в акушерстве и гинекологии, но постепенно переросло в самостоятельные, полноценные, хорошо оснащенные службы. Педиатрическая служба в наших госпиталях всегда развита, это и поликлиника, и стационар.

Можно прийти всей семьей и пройти обследование в одном месте, например, в виде check up. Когда в комплексе можно обследовать полностью желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, пройти онкологический экспресс-поиск. Все эти процедуры у нас можно пройти максимально быстро и комфортно. Допустим, у нас есть альтернатива достаточно неприятной процедуре - колоноскопии. В госпитале можно сделать виртуальную колоноскопию. За 20 минут с помощью компьютерной томографии выстраивается модель кишечника, причем видно ее не только изнутри, но и снаружи. Процедура абсолютно безболезненная. Традиционный метод ее проведения многих пугает, и даже если есть необходимость, некоторые откладывают ее прохождение на потом. Между тем это единственный способ исследовать кишечник и предупредить развитие серьезных заболеваний.

Основным отличием нашего госпиталя является возможность пройти быстро и качественно обследование и лечение, без преувеличения, пациентам всех возрастных групп в одном лечебном учреждение, что обеспечивает персональный подход и преемственность между врачами разных специальностей при оказании медицинской помощи каждому пациенту.