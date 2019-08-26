«А где у нее второй ботинок?»: в центре Тюмени сбили двух девушек, бросившихся под колеса

Ночью в Тюмени в районе Цветного бульвара произошло страшное ДТП с двумя пострадавшими. Детали произошедшего попали в сеть: очевидцы выложили видео о том, как на месте происшествия лежат две девушки, а медики скорой их реанимируют. Судя по всему, удар был такой силы, что обе жертвы потеряли обувь.

Как сообщают невольные зрители, вдоль Герцена шла большая компания из восьми человек, и две девушки из этой группы решили перебежать дорогу. Держась за руки, они ринулись прямо перед носом движущихся автомобилей. И если водители двух машин смогли увернуться от удара, то водитель третьей не увидел людей на дороге и не успел сбросить скорость.

- Они держались за руки, первой, которую откачали, удар пришелся в бампер, а вторая перелетела через машину, упала на шею и сломала, плюс еще повреждения брюшины, умерла от кровопотери, реаниматологи качали 40 минут, - сообщил участник группы «ЧС Тюмень» Николай Лахтин.

Некоторые утверждают, что девушки были в нетрезвом состоянии.

В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в 03:11 сегодня, 26 августа, у дома №72 по улице Герцена.Volkswagen Polo сбил двух девушек.

- Одна пострадавшая, личность которой пока не установлена, но на вид ей примерно 24 года, скончалась на месте. Вторую пострадавшую, жительницу Тюмени 1998 года рождения доставили с травмами в больницу, - рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды Управления ГИБДД по Тюменской области.

Это же подтверждают и медики. По данным станции скорой медицинской помощи, вызов на пульт дежурного поступил в 3.03. Спустя девять минут бригада врачей прибыла на место. Медики констатировали смерть одной пациентки, другую доставили в ОКБ № 2.

- У неё диагностировали тяжёлую сочетанную травму. В настоящее время пациентка получает лечение в отделении реанимации, состояние оценивается как крайне тяжёлое, - добавили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ГИБДД также подтвердили, что по предварительным данным, действительно, компания молодежи шла по тротуару и две девушки из нее вдруг решили перебежать дорогу в неположенном месте. Что касается водителя Volkswagen Polo, то он на момент ДТП был трезв, однако в 2017 году лишался прав и вновь получить водительское удостоверение еще не успел.