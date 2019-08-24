Под знаком индивидуальности: тюменские педагоги настроились на новый учебный год

В Тюмени в самом разгаре Областной августовский профессионально-общественный образовательный форум «Тюменское образование – 2019». Он стартовал 19 августа с профессиональной пятидневки. На различных диалоговых площадках педагоги и руководители школ Тюменской области делились лучшими образовательными практиками, рассказывали друг другу о проектах, которые реализуются в том или ином учреждении, обменивались мнениями о современных методах, подходах и технологиях в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня они собрались в ДК «Нефтяник», чтобы подвести итог обсуждений. Пленарное заседание форума включало не только деловую часть, но и различные интерактивы, а также свободный диалог-практикум.

Пленарное заседание форума включало не только деловую часть, но и различные интерактивыФото: Лидия Шумкова

В рамках диалога руководители школ поделились управленческими лайфхаками, которые дают им возможность успешно организовывать рабочий процесс в школе. Так, Ирина Носова, директор школы №15 в Тюмени, рассказала, как ее коллектив работает с особыми детьми, а Федор Тихонов, замдиректора Заводоуковской средней школы №2, пояснил, что главная задача педагога состоит в том, чтобы научить детей грамотно использовать современные ресурсы, а не злоупотреблять ими.

В рамках диалога руководители школ поделились управленческими лайфхаками, которые дают им возможность успешно организовывать рабочий процесс в школеФото: Лидия Шумкова

В деловой части пленарного заседания приняли участие губернатор области Александр Моор, заместитель губернатора Наталья Шевчик, депутат Тюменской областной думы Андрей Артюхов и директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

По словам главы региона, форум задал профессиональный тон новому учебному году, а в рамках нацпроекта «Образование» возможно увидеть необходимый вектор развития и стремиться к нему.

- Прошедший год был хорошим: у нас в регионе рекордное количество стобальников и высокобалльников ЕГЭ, победителей и призеров статусных олимпиад. Важно, чтобы мы не сдавали эти позиции, а только повышали установленную планку. Новая среда развития, которая формируется благодаря таким форумам, как раз создает среду призеров и победителей, - сказал Александр Моор.

Александр Моор отметил, что форум задает профессиональный тон новому учебному годуФото: Лидия Шумкова

Наталья Шевчик отметила, что теперь участникам форума важно донести полученные знания и опыт в свои муниципалитеты.

- Мы сделали единый алгоритм работы, который должен настроить вас на то, что вы обогатите ваше муниципальное сообщество полученными технологиями. В этом году в рамках нашей обучающей недели приняли участие более 7,5 тысяч человек – это в два раза больше, чем в прошлом году. Спасибо вам за то, что вы были активны, учились говорить и слушать. И не забывайте, что, когда мы работаем вместе, у нас все получается, - подчеркнула она.

До конца августа во всех школах Тюменской области пройдут муниципальные конференции и педагогические советы. Именно там коллектив школы получит ориентиры на новый учебный год. К слову, в 11 школах Тюмени стартует пилотный проект: старшеклассники будут обучаться по индивидуальному плану. Они смогут выбирать и посещать только те предметы, которые им интересны и потребуются в будущем. В дальнейшем этот опыт смогут перенять и другие школы.