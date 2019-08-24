100-летие Тюменского комсомола: ветераны направили послание потомкам 2044 года

Крепкие объятия старых друзей, воспоминания о трудном прошлом, слёзы на глазах и трогательные композиции о родном регионе. Именно так прошла в Комсомольском сквере торжественная встреча комсомольцев, посвящённая 100-летию со дня образования Тюменского комсомола.

Праздничный концерт, посвящённы 100-летию тюменского комсомолаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КОМСОМОЛЬЦЫ-СОЗИДАТЕЛИ

Ветеранов тюменского комсомола и молодёжь поприветствовал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. Он подчеркнул, что 100-летие областной комсомольской организации – поистине уникальное событие в летописи нашего региона.

- Все эти годы комсомольцы Тюменской области созидали наш регион! Трудно поверить, что за столь короткий период появился 21 новый город. На территории области было 37 Всесоюзных комсомольских строек, сюда приезжали тысячи молодых людей по комсомольским путёвкам, чтобы осваивать бескрайние просторы. Это были тяжёлые времена: не было дорог, телефонов и интернета. Люди, которые здесь сегодня присутствуют – это неравнодушные люди. Они хотели доказать и себе, и стране, и всему миру, что они могут добыть нефть и газ для благосостояния страны. Это героический подвиг, который не сможет повторить – ни сейчас, ни в будущем, - заметил Сергей Сарычев.

Современная молодёжь чтит традицииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Поздравили тюменских комсомольцев и энтузиасты конноспортивного движения, которые решили организовать акцию «Тюменский Эскадрон».

Тюменский ЭскадронФото: Алексей КОСЕНЧУК

История конных пробегов по местам боев Гражданской войны связана со славной летописью тюменского комсомола. В 1979, 1988, 1989 годах молодые конники проходили разными маршрутами по районам области, встречались с жителями сел, организовывали митинги у памятников павшим красноармейцам.

Конники имели большой успех у зрителейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Передача знамениФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ

Двадцать лет назад в Комсомольском сквере произошло знаменательное событие: в честь 80-летия Тюменского комсомола был открыт памятный знак. В его основание заложили капсулу с обращением к потомкам XXI века и вот, пришло время её открыть. Послание будет передано в архив Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, но капсула пустовать не будет.

Церемония закладки новой капсулыФото: Алексей КОСЕНЧУК

В основание памятного знака комсомольцы заложили новый документ – послание потомкам 2044 года. Ровно через 25 лет, когда регион будет отмечать 100-летие Тюменской области и 125-летие тюменского комсомола, капсулу вновь вскроют. Потомки смогут прочитать следующее послание:

- Тюменский край - самый лучший! Делайте все возможное, чтобы процветало каждое село, каждый район и каждый город нашей необъятной Родины. Поддерживайте и развивайте лучшие традиции Тюменского комсомола – дружите, трудитесь, любите жизнь и будьте первыми! Дерзайте! – говорится в послании.

Слово ветеранамФото: Алексей КОСЕНЧУК

Свои подписи под текстом оставили вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, депутаты Тюменской областной Думы, председатель областной Общественной палаты Геннадий Чеботарев и все желающие.

Ветераны поставили подписи под текстом потомкам 2044 годаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Финалом мероприятия стала церемония возложения цветов к памятному знаку.

Возложение цветов к памятникуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цветы возложили к памятному знакуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, 22 августа 1919 года состоялось первое организационное собрание молодежи Тюмени. Эта дата стала отправной точкой создания комсомольской организации города и области. Первые союзы молодежи появились в Ишиме, Сургуте, Тобольске, Ялуторовске. После освобождения территории губернии от колчаковцев в марте 1920 года состоялся I губернский съезд РКСМ. К этому времени в организации состояли уже 1460 человек. К 1944 году областная комсомольская организация насчитывала уже 29 835 членов

КСТАТИ

Идеи и традиции комсомола в Тюменской области продолжает общественный благотворительный фонд «Комсомольское братство», объединивший сотни членов тюменского комсомола