Лечить зубы больше не больно: врачи применяют безопасные стоматологические анестетики

Ни для кого не секрет, что большинство людей избегают визитов к стоматологу только лишь из-за возможной болезненности процедур. При этом времена, когда врачи проводили сложные манипуляции без анестезии, давно прошли, и сегодня любая уважающая себя стоматологическая клиника стремится решить вопрос обезболивания на самом современном уровне.

Как показывают исследования, болевой порог у всех разный, и то, что один человек готов стерпеть, у другого вызовет невыносимую боль. Благодаря разработкам фармацевтических компаний стоматология стала практически безболезненной. Существует уже целый комплекс безопасных стоматологических анестетиков. Выбранный стоматологом вид анестезии напрямую зависит от объема необходимого лечения зубов.

О видах анестезии мы поговорили с врачом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Андреем Сипачевым.

– Андрей Александрович, давайте разберемся сначала с видами анестезии. Какой она бывает?

– Многие заблуждаются, думая, что анестезия – это только местный наркоз (челюсть обезболить на приеме у стоматолога или у косметолога перед инъекциями красоты чувствительность снять). Это не так. Вернее, не совсем так. Анестезия – это понятие общее, означает процесс подавления болевой чувствительности у пациента при помощи медицинских препаратов.

При этом анестезия бывает разных видов. Какую именно выберет врач, зависит от характера выполняемой процедуры, возраста и состояния здоровья пациента, а также от решения хирурга и врача-анестезиолога. В некоторых случаях пациент сам может выбирать между различными видами анестезии, в то время как к другим процедурам подходит только один определенный вид.

Общая анестезия, или, как ее часто называют, наркоз, – самый сильный и часто используемый во время операций вид процедуры. Он делает пациента невосприимчивым к внешним раздражителям. Комбинация лекарств, используемых при общей анестезии, позволяет предотвратить боль и обездвижить пациента на время процедуры.

Последнее, кстати, не дает человеку осознавать все происходящее вокруг. При этом парализуются не только нервные окончания, но также мышцы тела, включая дыхательные. По этой причине пациентам под наркозом требуется искусственная вентиляция легких, выполняющая во время операции функции диафрагмы и других дыхательных мышц.

Местная анестезия, также известная как нервная блокада, блокирует чувствительность нервов определенного участка тела, на котором необходимо провести небольшое хирургическое вмешательство или наложить швы. Этот метод анестезии широко используют в стоматологическом кабинете и при косметологических процедурах.

Сам пациент при такой процедуре в сон не погружается и понимает, что происходит вокруг. По участку блокирования передачи нервного импульса местная анестезия может быть проводниковой (блокируется передача импульса на уровне ствола нерва или нервных сплетений), а также аппликационной, когда на кожу наносят специальный гель или мазь.

Аппликационная анестезия чаще всего используется в косметологии, ну а в стоматологии применяется, как правило, для того, чтобы обезболить место укола для проводниковой анестезии.

– Что происходит в организме при анестезии разных видов, то есть каким образом действует «заморозка»?

– Любая анестезия, местная или общая, – это медикаментозное вмешательство в организм, которое помогает избежать болевого стресса. В ответ на болевой импульс из травмированной зоны в коре головного мозга происходит осознание боли. Чтобы не допустить этого, нужно блокировать нервные окончания. Местная анестезия останавливает передачу болевого импульса на определённом участке – лекарство проходит через мембраны клеток и нарушает реакции в них. В результате нервные импульсы блокируются, ощущение боли не возникает. Сознание при местном обезболивании сохраняется, а эффект держится в среднем один-два часа. Наркоз, или общая анестезия, – эффективный метод, когда вмешательству подвергается большая зона тела.

– Отличаются ли препараты для анестезии на детском и взрослом приеме? При лечении кариеса и при удалении зуба, например?

– Нет, вид анестезии и препарат, используемый для обезболивания на взрослом и детском приеме, как и при лечении кариеса или при удалении, не отличаются, единственное – дозировка подбирается в зависимости от ситуации.

– Есть ли противопоказания к применению анестезии?

– Противопоказания, конечно же, есть. Но их не так много – например, индивидуальная непереносимость обезболивающих компонентов препарата и вспомогательных веществ; также анестезию не рекомендуется применять в случае, если пациент в течении полугода до обращения перенес инфаркт миокарда, инсульт или операцию по коронарному шунтированию. Пациентам с болезнями, поражающими эндокринную систему, с тахикардией, нестабильной стенокардией, бронхиальной астмой, тяжелой печеночной недостаточностью и рядом других заболеваний также не показано использование анестетиков.

Также есть ограничения в использовании анестезии во время беременности – в первом и третьем триместрах не рекомендуется лечить зубы, именно поэтому при планировании беременности обязательно нужно посетить стоматолога.

– Чем отличаются обезболивающие препараты современной стоматологии от тех, что были 10-15 лет назад?

– Действующие вещества остались прежними. Но чаще стал использоваться внутрикостный метод анестезии, когда анестетик вводится непосредственно в губчатое вещество челюсти или альвеолярного отростка между корнями зубов. Данный способ показал себя как менее болезненный и позволяющий применять меньшие дозы обезболивающего раствора, чем при традиционных методах блокирования нерва. В своей практике для внутрикостной анестезии я использую аппарат ANESTO – действие анестетика начинается через минуту после введения, у пациента нет ощущения онемения, к тому же в данном случае требуется гораздо меньше самого препарата.

– Как пациенту выбрать метод обезболивания?

– Этот вопрос лучше оставить специалисту, врач-стоматолог сам подберет необходимый препарат и метод анестезии в зависимости от клинического случая. Единственное, что обязательно необходимо сделать пациенту, – сообщить о всех болезнях и аллергических реакциях своего организма, чтобы избежать негативных последствий обезболивания. У каждого препарата есть свои показания и противопоказания, поэтому именно стоматолог выбирает препарат в каждом конкретном случае.