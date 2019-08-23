Устрашающие картинки, лекции и ограничение продаж: в Тюмени стало меньше курильщиков

За последние шесть лет в Тюменской области на 5% выросло число некурящих. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. Там с 2014 года ежегодно проводят социологические исследования и узнают у тюменцев об их отношении к табакокурению.

Меньше сигарет в день

Большинство тюменских курильщиков курят уже более шести лет – таких среди опрошенных ведомством ровно треть. Еще 20% курят не более пяти лет, а 21% - более 11 лет. Есть и те, чей стаж составляет до 30 лет –их 17%.

При этом многие снизили число выкуренных сигарет в день. Почти половина (47,3%) в 2019 году выкуривала не более 10 штук в день. Для сравнения: опрос 2014 года показал, что большинство курило по 10-20 сигарет в день. Наибольшее количество респондентов отметили возраст начала курения в интервале от 18 до 20 лет.

Хотели бы сказать «нет» вредной привычке 60% курильщиков, в 2014 году таких было 51%, причем больше половины из желающих бросить - женщины (66%). Остальные - и мужчины, и женщины - либо не задумывались над этим, либо сознательно не хотят бросать.

Стимул бросить

Самым действенным методом борьбы с табакокурением стало ограничение продажи табачных изделий» (30%). На 26,4% повлияли лекции в школах и ВУЗах, на 23% - «социальная реклама по телевидению, интернету».

Еще 17% испугались «устрашающих картинок на пачках сигарет». И немудрено, ведь, как напомнили в Роспотребнадзоре, известно более 25 заболеваний, развивающихся или усугубляющихся под влиянием курения. Тут и сердечно-сосудистые, и онкологические заболевания, и болезни дыхательных путей.

Как показали исследования, у «курящих» в 1,4 раза больше заболеваний, чем у «некурящих».

В ладах с законом

В России с 2013 года действует закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». И как ни странно, 74,2% опрашиваемых полностью поддерживают закон, а 20,6% - частично. Из тех, кто полностью за принятые в России нормы - 31,9% «курящих» тюменских мужчин и 49,7% женщин, частично - соответственно 48,3% и 43%.

Курильщики обычно «дымят» дома, не задумываясь о том, что негативно воздействуют на других членов семьи, в том числе и детей. На работе 26% курят в специально выделенных местах. Встречаются единичные случаи курения на рабочих местах, на территории рабочей организации, в подъезде. Видимо, это те, кто не знаком с законом или просто не желает ему следовать.

Портрет курильщика

За пять лет портреты курящих мужчины и женщины, проживающей на территории Тюменской области, значительных изменений не претерпели, лишь уменьшился стаж курения с 30 лет до 6-10 лет.

Типичный курильщик – это мужчина в возрасте от 31 до 50 лет со среднеспециальным образованием, который курит порядка 10-20 сигарет в день и преимущественно живет в деревне. А вот курильщица – это чаще всего горожанка, которой 31-50 лет, со среднеспециальным образованием, а выкуривает она до 10 сигарет в день.

В региональном управлении Роспотребнадзора даже выделили общие характеристики «курящих» респондентов: среди мужчин - хотя бы один член семьи тоже курит в 54% случаев, среди женщин этот показатель составляет более 78%.

Мнение эксперта

Курильщика держит дофамин - гормон удовольствия. Именно он вырабатывается при никотиновой, алкогольной и любой другой зависимости. Но это мнимое счастье, поскольку в данном случае оно краткосрочно и приносит вред, а не пользу. И как показывает практика, только из-за него курильщики чаще всего придумывают, что у них тяжелая зависимость от никотина.

По словам Татьяны Зуйковой, врача-терапевта Центра здоровья взрослой поликлиники ГБУЗ ТО ОКБ 2, действенного универсального способа отказаться от курения для всех курильщиков не существует. Помогает лишь индивидуальный подход.

- Сначала человек проходит к нам на обследование в Центре здоровья, чтобы определить показатели по спирометрии легких и выдыхаемого угарного газа. В зависимости от этих цифр определяется, какой он курильщик - тяжелый, легкий или средний. Затем идет этап информирования – я рассказываю пациенту, к чему приводит курение, какова статистика заболеваний. Потом человек проходит тест, который определяет степень никотиновой зависимости, - рассказала медик.

На следующем этапе пациенту предлагаются препараты, которые помогают избавиться от зависимости. Но он сам решает, принимать их или нет. А по средам в Центре здоровья проходит Школа здоровья, которую проводит врач наркодиспансера. Это уже психологическая помощь. Туда чаще всего приходят немногие - лишь те, кто твердо настроен бросить курить, но без постороннего вмешательства не может. Они могут пойти и на Семакова, 11, где три раза в неделю бесплатно работает психолог и проводится физиолечение. Примерно через месяц – контрольный звонок и новое обследование, чтобы проверить, уменьшилось ли количество угарного газа и никотина в организме.

- Это все хорошо работает психологически. Ведь только сам человек может заставить себя бросить курить. Навязать это решение или заставить силой не получится, - подчеркнула Татьяна Зуйкова.

Безусловно, бывают случаи, когда человек одномоментно сам бросает курить – просто не захотел и перестал. По словам врача-терапевта, это следствие передозировки никотином. Но результат опять же зависит от индивидуальных особенностей человека, от типа нервной системы. Некоторые люди спокойно прекращают курить, а другие испытывают противоречие – курить не хотят, но продолжают по привычке.