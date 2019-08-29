2019-08-29T11:04:06+03:00
Общество

Молодые специалисты Тюменнефтегаза поздравили ребят из центра «Семья» с Днем знаний

Вадим Бегун
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Фото - АО «Тюменнефтегаз».Фото - АО «Тюменнефтегаз».
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В преддверии Дня знаний АО «Тюменнефтегаз» традиционно поздравило детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья». Ребята приехали в гости к нефтяникам, где для них были приготовлены подарки и накрыты угощения.

В самом начале молодые работники Тюменнефтегаза рассказали первоклассникам о ценностях Компании Роснефть. А затем провели для них мастер-класс по созданию своей уникальной футболки. Для этого детям раздали белые майки и специальные несмываемые фломастеры. Ребятишки разрисовали футболки на тему ценностей Компании - «безопасность, «лидерство», «добросовестность» и «результативность». Естественно, ребята нарисовали ценности так, как они их понимают - кто-то нарисовал машину и безопасную дорогу, кто-то большое сердце и солнце. Все рисунки объединяло то, что они получились очень радостными, как и сами дети, а главное, каждая футболка отличалась индивидуальностью.

После мастер-класса ребята получили подарки – самокаты, и школьные принадлежности от цветных карандашей до альбомов и красок. Всё, что так нужно будущим школьникам.

Ну и в завершении, ребят ждал сладкий стол. Пиццы, пироги, пирожные с удовольствием уплетали будущие первоклассники. Этот праздник стал для малышей настоящим событием, где царили радость и замечательное настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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