Алена Водонаева рассказала о странных подарках первого мужа, ставших причиной развода

Известная тюменская модель, телеведущая, экс-участница «Дома-2», а ныне и писательница Алёна Водонаева раскрыла пользователям социальных сетей причины своего расставания с первым супругом. К удивлению многих, поводом к разводу послужили странные подарки бывшего мужа.

- Туркменский ковер мне подарил первый муж. Еще как-то раз он подарил мне пояс из собачей шерсти, а на 8 марта палантин Loro Piana. После этого я с ним развелась, - призналась Алена в одном из сториз, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Пообещав ответить на 10 вопросов, инста-дива сдержала слово. Так, она рассказала, что процесс квартиры запущен и все идет отлично. Призналась, что не только посмотрела фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», но и даже целовалась на последнем ряду. А также показала свою последнюю заставку на телефоне, точнее установленное в качестве «обоев» фото. К слову, несмотря на крутой нрав экс-участницы «Дома-2», экран телефон украшает фотография сына Богдана.

Напомним, первым супругом Алены был бизнесмен Алексей Малакеев. От него известная модель в 2010 году родила сына Богдана, но вскоре пара распалась. Вторым избранником стал музыкант Алексей Комов. Регистрация в России состоялась 11 сентября 2017 в Санкт-Петербурге без особых торжеств. Спустя почти год, в июле 2018 года, церемония повторно состоялась в Лас-Вегасе (США). Однако в июне 2019 года известная модель сообщила подписчикам, что разводится со вторым мужем, музыкантом Алексеем Косинусом.