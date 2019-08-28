2019-08-28T15:17:28+03:00
Звезды

Алена Водонаева рассказала о странных подарках первого мужа, ставших причиной развода

Известная модель не оценила туркменский ковер и пояс из собачей шерсти
Поделиться:
Известная модель ответила на 10 вопросов подписчиков. Фото instagram.com/alenavodonaevaИзвестная модель ответила на 10 вопросов подписчиков. Фото instagram.com/alenavodonaeva
Изменить размер текста:

Известная тюменская модель, телеведущая, экс-участница «Дома-2», а ныне и писательница Алёна Водонаева раскрыла пользователям социальных сетей причины своего расставания с первым супругом. К удивлению многих, поводом к разводу послужили странные подарки бывшего мужа.

- Туркменский ковер мне подарил первый муж. Еще как-то раз он подарил мне пояс из собачей шерсти, а на 8 марта палантин Loro Piana. После этого я с ним развелась, - призналась Алена в одном из сториз, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Пообещав ответить на 10 вопросов, инста-дива сдержала слово. Так, она рассказала, что процесс квартиры запущен и все идет отлично. Призналась, что не только посмотрела фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», но и даже целовалась на последнем ряду. А также показала свою последнюю заставку на телефоне, точнее установленное в качестве «обоев» фото. К слову, несмотря на крутой нрав экс-участницы «Дома-2», экран телефон украшает фотография сына Богдана.

Напомним, первым супругом Алены был бизнесмен Алексей Малакеев. От него известная модель в 2010 году родила сына Богдана, но вскоре пара распалась. Вторым избранником стал музыкант Алексей Комов. Регистрация в России состоялась 11 сентября 2017 в Санкт-Петербурге без особых торжеств. Спустя почти год, в июле 2018 года, церемония повторно состоялась в Лас-Вегасе (США). Однако в июне 2019 года известная модель сообщила подписчикам, что разводится со вторым мужем, музыкантом Алексеем Косинусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юные спортсменки пополнили медальную коллекцию тюменского велоспорта
Доигралась на бирже: тюменская пенсионерка потеряла 100 тысяч рублей, доверившись мошенникам
Александр Моор осмотрел ход строительства молочно-товарного комплекса в Сладковском районе
Тюменский депздрав ответил на обвинения в халатном отношении к пациенту
Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» приняли участие в выпуске мальков чира в реку Таз на Ямале
Тюменка заплатила мошеннице-адвокату 24 миллиона рублей за освобождение мужа
В одном из тюменских ЖК продают самую маленькую квартиру на Урале
В Тюменской области за лето восемь человек отравились грибами
Тюменец похитил банковскую карту у друга и напоил всю деревню
Технофестиваль «Дорога в школу» пройдет в Тюмени
Тюменцы помогли сборной России занять второе место на чемпионате мира по профессиональному мастерству
Потеряла зрение и работу: нижегородка серьезно пострадала в ДТП в Тюмени
Тюменец избил молотком 92-летнего пенсионера из-за тысячи рублей
Жуткий арт-объект появится в Тюмени на Цветном бульваре
Постоянно рвало: ишимские хирурги извлекли у пациентки камень размером с яйцо
Дети-сироты Тюменской области получили настольные игры
Тюменцу грозит 15 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере
В Тюмени ликвидируют несанкционированные выезды с кольцевой дороги
Несколько десятков мигрантов задержаны в Тюмени
Четыре удара ножом, тело в реку: тоболяк жестоко убил молодого парня
Маршрут №36 будет ходить по новому расписанию в Тюмени
На улице Водопроводной в Тюмени отключат светофоры на двенадцать часов
В Тюменской области подорожало жилье и снизился спрос на ипотеку
Тюменская учительница лишилась денег при попытке продать корову
Погода на 28 августа в Тюмени: кажется, дождик начинается
Более 700 детей поправили здоровье в реабилитационном центре Тюменской области
В Тюменской области проверили качество дорожных работ в рамках нацпроекта