Самбурская, Лазарев, #2Маши: кто из звёзд приедет в Тюмень на гастроли осенью 2019 года

Для звёзд российской эстрады, театра и кино вот-вот стартует новый концертно-театральный сезон. Это значит, что тюменцев ожидает невиданное количество новых шоу, спектаклей, концертов от лучших российских и зарубежных артистов театра и кино. Для вашего удобства «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила афишу выступлений звёзд на период с сентября по декабрь 2019 года. Давайте глянем, кто же навестит наш город в ближайшее время?

СЕНТЯБРЬ

Natan

Natan. Фото: Максимиллианс

Вы наверняка знакомы с творчеством казахского рэпера Натана. Под композицию «Слышь, ты чё такая дерзкая?» танцевал пару лет назад весь СНГ. Столичные продюсеры заметили парня еще шесть лет назад после победы в конкурсе «Молодая кровь», после этого молодой и перспективный рэпер перебрался в Москву. Пришла очередь тюменцев подпевать известным хитам рэпера и как следует оттянуться в «Максимиллиансе».

Когда: 22 сентября 2019 в 21 час

Стоимость билетов: от 800 рублей, повышение цен ожидается 25 августа.

Настасья Самбурская, Иван Жидков, Стас Бондаренко

Настасья Самбурская, Иван Жидков, Стас Бондаренко. Фото: ДК "Нефтяник"

Известные актёры выступят на сцене ДК «Нефтяник» с остросюжетной комедией «Охота на мужчин». По сюжету постановки, главная героиня - экстравагантная красотка. О ней мечтают мужчины, но только не её муж. Чтобы получить новые впечатления и острые чувства, она знакомится с молодым интеллигентом и погружает нового знакомого в мощный водоворот событий.

Когда: 28 сентября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 800 – 3200 рублей.

Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: ДК "Нефтяник"

Один из любимых зрителями юмористов Максим Галкин приедет в Тюмень с новой программой «Один за всех». В лице пародиста перед зрителями выступят самые популярные звёзды эстрады, театра, кино и политики. В сольном шоу Макс поместил всё самое актуальное из мира звёзд и обычных людей. Благодаря своему таланту перевоплощения, Галкин запросто может превратиться из Муслима Магомаева в Верку Сердючку и наоборот. Концерт состоится на сцене ДК «Нефтяник».

Когда: 30 сентября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 2000 – 6000 рублей.

ОКТЯБРЬ

Иван Бессонов

Иван бессонов. Фото: Тюменская филармония

Победитель «Классического Евровидения – 2018», 17-летний Иван Бессонов выступит в концертном зале Тюменской филармонии. Молодой человек колесит с сольными концертами по России и зарубежным странам, участвует в музыкальных фестивалях и собирает музыкальные награды – одну за другой.

В программе - Партита № 4 (Бах), Этюды-картины ор. 39 (Рахманинов), Соната №7 (Прокофьев), Сюита из балета «Щелкунчик» (Чайковский и Плетнев), Сюита Pour le piano L39 (Дебюсси).

Когда: 6 октября 2019 в 19 часов.

Стоимость билетов: 300 – 600 рублей.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Фото: Тюменская филармония

Исполнитель хитов «Светофор», «Ты меня не забывай», «Милый друг», «Казанова» и многих других Валерий Леонтьев приедет в Тюмень с последним шоу «Я вернусь!». По словам организаторов, это шоу – как зеркало, отразит всю легендарную сценическую жизнь. По традиции, тюменцев ждут сногсшибательные костюмы, великолепный звук, уникальные световые решения, неожиданные режиссёрские ходы и, конечно, любимые песни Валерия Яковлевича.

Вместе с Леонтьевым на сцене Тюменской филармонии выступит его группа «Эхо» и балет «Опасные связи». Валерий приедет вместе со своим звукорежиссёром, художником по свету и дизайнером по костюмам, так что шоу будет – что надо!

Когда: 9 октября 2019 в 19 часов.

Стоимость билетов: 2000 – 6000 рублей.

Максим Аверин, Анна Якунина и Мария Куликова

Якунина и Аверин. Фото: Тюменская филармония

Заслуженные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина, а также актриса театра и кино Мария Куликова представят на сцене Тюменской филармонии спектакль «Там же, тогда же», по сценарию оскароносного канадского драматурга Бернарда Слейда. По сюжету постановки, однажды, в маленькой гостинице встречаются двое…

У пары начинается роман, который продлится 25 лет. Меняется время, события, обстоятельства, но не меняется только место встречи. Пара видится только раз в году, но именно эти сутки помогают им прожить до следующего свидания. Смогут ли герои сохранить искренность чувств и теплоту? Бегут ли они от любви или стремятся навстречу? Увидите в спектакле!

Когда: 10 октября 2019 в 19 часов.

Стоимость билетов: 600 - 4000 рублей.

Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Тюменская филармония

С концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ» посетит Тюменскую филармонию и известный сахалинец, «дельфин», композитор, лауреат различных музыкальных наград Игорь Николаев. В программу войдут песни из нового альбома Игоря «Линия жизни», любимые хиты прошлых лет, а также каверы на популярные композиции, которые он написал для других артистов.

Когда: 19 октября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 800 – 400 рублей.

Александр Иванов и «Рондо»

Александр Иванов. Фото: Максимиллианс

«Интеллигентный певец», солист группы «Рондо», исполнитель хита «Боже, какой пустяк» Александр Иванов выступит со своим коллективом на сцене ресторана «Максимиллианс». Для тюменцев коллектив исполнит старые добрые хиты и новые композиции, благо, багаж песен у них огромный!

Когда: 30 октября 2019 в 21 час

Стоимость билетов: от 1000 рублей, повышение цен с 26 сентября.

НОЯБРЬ

Andru Donalds (Enigma)

Enigma. Фото: Тюменская филармония

У тюменцев в этом году есть уникальная возможность – прийти на концерт легендарного Эндрю Дональдса, солиста известной группы Enigma. На сцене филармонии можно будет услышать знаменитые композиции магической группы и сольные хиты Эндрю Дональдса. Будьте уверены: эмоциональность и мелодичность вокала в сочетании с таинственной музыкой вряд ли кого-то оставят равнодушным!

Когда: 12 ноября 2019 в 19 часов.

Стоимость билетов: 1000 – 2800 рублей.

Кай Метов

Кай Метов. Фото: ДК "Железнодорожник"

Исполнитель с необычным тембром голоса, звезда 90-х Кай Метов, который и сегодня пользуется большой популярностью, выступит на сцене ДК «Железнодорожник». На концерте прозвучат такие хиты, как «Position № 2» «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди», «Тебя со мною рядом нет», «Мама, я хочу быть пионером» и многие другие.

Когда: 12 ноября 2019 в 19 часов.

Стоимость билетов: от 800 рублей.

Балет Аллы Духовой «TODES»

Шоу-Балет "Тодес". Фото: Тюменская филармония

Шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» выступит на сцене Тюменской филармонии с премьерой танцевального спектакля #Продолжение. Легендарный коллектив представит тюменцам феерию ярких красок, энергетику и хореографию, а также массу головокружительных трюков.

Когда: 17 ноября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 1500 – 3500 рублей

Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Тюменская филармония

Королева русского шансона Любовь Успенская выступит на сцене Тюменской филармонии с новой программой «Большой юбилейный концерт». Помимо всеми любимых хитов, в концерт войдут новые песни из весеннего альбома «Значит, пора…». Вместе с Любой на сцену выйдет её бессменный музыкальный коллектив «SUNSET-бульвар», который покажет настоящий хореографический класс!

Когда: 28 ноября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 1000 – 5000 рублей.

Слава

Певица Слава. Фото: Максимиллианс

В этот же день на сцене ресторана «Максимиллианс» выступит исполнительница хитов «Одиночество», «Спелый мой», «Крик моей души», «Классный» Слава. Более чем за 15 лет своего творчества, певица была удостоена многих музыкальных премий, её клипы крутятся на всех музыкальных каналах, а заразительный смех никого не оставляет равнодушным.

Когда: 28 ноября 2019 в 22 часа

Стоимость билетов: от 1500 рублей, с 18 октября ожидается повышение цен.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Фото: ДК "Нефтяник"

Грандиозный «N TOUR» представит тюменцам бронзовый призёр «Евровидения – 2016» и «Евровидения – 2019» Сергей Лазарев 20 ноября в 19 часов. Серёжа обещает вновь удивить публику масштабным концертным шоу, яркими декорациями, костюмами и великолепным голосом. Зрители услышат не только любимые ими песни и известные хиты Сергея, но и новые композиции. Выступит Лазарев на сцене ДК «Нефтяник»

Когда: 28 ноября в 19 часов.

Стоимость билетов: 1800 – 550 рублей.

Сергей Безруков

Сергей Безруков. Фото: Тюменская филармония

Необычный спектакль «Сон разума», по мотивам повести Гоголя «Записки сумасшедшего», представит на суд тюменской публики Сергей Безруков. Он же стал режиссёром постановки и сыграл главную роль. По сюжету спектакля, титулярный советник Поприщин дожил до 42 лет, но так и остался маленьким, незаметным служащим, до которого никому нет дела. Он недоволен своей карьерой и потихоньку уходит из серой реальности в мир фантазий, лишая разума.

Когда: 29 ноября 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 1200 – 5000 рублей.

ДЕКАБРЬ

#2Маши

#2Маши. Фото: Максимиллианс

На сцене ресторана «Максимиллианс» в очередной раз выступит сверхпопулярный сегодня женский дуэт #2Маши. Их композиции «Босая», «Мама, я танцую!», «Инея», «Красное и белое» россияне знают наизусть, поэтому с удовольствием подпевают девчонкам, когда те куражатся на сцене.

Чтобы решить, идти или не идти вам на концерт (а это, поверьте, сделать стоит!), можете посмотреть небольшой репортаж с концерта в Тюмени 13 июня.

Когда: 5 декабря 2019 в 21 час

Стоимость билетов: от 1500 рублей, с конца октября цены повысятся.

Николай Фоменко и Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник и Николай Фоменко. Фото: ДК "Нефтяник"

Два известных актёра, телеведущие Николай Фоменко и Леонид Ярмольник представят зрителям ДК «Нефтяник» новогодний спектакль «И снова с Наступающим!», где сыграют главных героев. По сюжету постановки, знаменитый телеведущий Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать Новый год в одиночестве, в обществе двух лифтов с раздвижными дверями. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется Дед Мороз… Спектакль станет прекрасным подарком тюменцам к наступающему новому году.

Когда: 20 декабря 2019 в 19 часов

Стоимость билетов: 1500 – 6000 рублей.

КТО ЕЩЁ?

- 27 сентября в ДК «Нефтяник» выступят Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный со спектаклем «Женихи», или «Как родители дочке жениха выбирали». Стоимость билетов: 800 – 3000 рублей.

- 3 октября в ДК «Нефтяник» выступит группа «Чиж и КО». Стоимость билетов: 1600 – 4800 рублей.

- 6 октября в ДК «Нефтяник» выступит Михаил Жванецкий. Стоимость билетов: 1000 – 4500 рублей.

- 23 октября в ДК «Нефтяник» приедет Чулпан Хаматова со спектаклем «Уроки музыки». Стоимость билетов: 1000 – 4500 рублей.

- 26 октября в ДК «Нефтяник» выступят Ярослав Бойко и Мария Порошина со спектаклем «Неоконченный роман». Стоимость билетов: 800 – 3000 рублей.

- 10 ноября в ДК «Нефтяник» выступит певица Марина Девятова. Стоимость билетов: 900 – 2900 рублей.

- 13 ноября в Тюменской филармонии пройдёт спектакль «За двумя зайцами» с Павлом Деревянко, Олесей Железняк, Надеждой Бабкиной и Ольгой Волковой в главных ролях. Стоимость билетов: 1200 – 4800 рублей.

- 14 ноября в Тюменской филармонии состоится показ спектакля «Мастер и Маргарита» с Екатериной Климовой в главной роли. Стоимость билетов: 1000 – 3500 рублей.

- 10 декабря в Тюменской филармонии выступит актёр Евгений Князев с музыкально-литературной композицией «Казанова». Стоимость билетов: 500 – 1200 рублей.

- 20 декабря в Тюменской филармонии по традиции выступит Денис Мацуев в рамках музыкального фестиваля. Стоимость билетов: 1000 – 3500 рублей.