День флага в Тюмени: афиша праздничных мероприятий на 21 и 22 августа 2019

День российского флага отмечают в нашей стране каждый год, 22 августа, но праздничные мероприятия в Тюменской области проходят уже сейчас. К примеру, сегодня, 21 августа, жителей ждёт насыщенная программа! Чтобы вам ничего не пропустить, публикуем небольшую афишу ко Дню флага.

- В филиале ДК «Водник» (ул. Утешевская, 23) в 18 часов состоится семейная праздничная программа. Ведущие в образах папы и дочки расскажут гостям, что такое флаг и почему он окрашен в белый, синий и красный цвета. Здесь же выступит хореографический ансамбль «Краски танца», пройдут викторины и мастер-классы, а ещё перед Домом культуры можно будет раскрасить площадь ромашками, гвоздиками и васильками. Ребятишки смогут поиграть в классики, резиночки и вышибалы, по окончании праздника состоится заезд юных велосипедистов.

- Праздничная программа стартует и в ДКиТ «Торфяник» (ул. Малышева, 24) в 18 часов. Здесь будет работать спортивная площадка – можно будет и поболеть за своих, и принять участие в различных состязаниях. Под композиции, которые исполнит духовой оркестр, можно будет принять участие в интерактивных площадках.

- В Сквере ветеранов Энергетики, правда, уже 22 августа, в 18 часов состоится грандиозный праздник, который организует ДК «Орфей». На площадке «Тюмень творческая» мастерицы научат украшать кокошники и вместе с гостями изготовят полотно «И гордо реет триколор». На площадке «Тюмень расписная» гостям предложат раскрасить символику флага нашей страны и нарисовать рисунок на асфальте. Здесь же выступят цирк-студия «Икар», студия танца «Meret», солисты Дарья Чехомова и Евгений Петропавловский.

Напомним, вчера, 20 августа, на тюменской набережной каждый желающий смог попробовать себя в роли кондитера и показать любовь к российскому триколору. У Моста влюблённых тюменцы научились делать имбирные пряники, которые потом, с помощью цветной глазури, покрасили в цвета флага нашей страны. Мастер-класс провели профессиональные кондитеры.