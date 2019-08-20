АрМИ-2019: Тюменцы вышли на тропу мира вместе с Военторгом

Сто лет назад – в 1918 году – был издан декрет Совета Народных Комиссаров об организации на фронте и прифронтовой полосе базисных складов, передвижных и стационарных лавок, хлебопекарен… С тех пор АО «Военторг» обеспечивает военнослужащих товарами первой необходимости.

«АрМИ объединяют армию и народ»

Финал V Армейских международных игр «АрМИ-2019» прошел в Тюмени 11 августа на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. В соревнованиях сразились более 250 военнослужащих из девяти государств - Вьетнама, Лаоса, Монголии, Пакистана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Китая и, конечно же, России. Финальные соревнования игр «Безопасный маршрут» посетили более пяти тысяч тюменцев и гостей областного центра – они наблюдали, как участникам АрМИ приходилось решать задачи, которые стоят перед саперами на реальном поле боя.

В результате в финальных состязаниях «Безопасный маршрут» победила российская команда, «серебро» завоевала команда Республики Беларусь, а третье место разделили участники из Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан. Награды победителям и призерам вручали губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

- Армейские международные игры объединяют армию и народ – на подобных мероприятиях, задача которых – поднять авторитет вооруженных сил, видно, какая у нас техника, как бойцы выполняют свои задачи, обеспечивающие нам мирную жизнь, - считает председатель Тюменской областной общественной организации «Союз военных инженеров» полковник запаса Сергей Кривошеин. - Действия наших солдат показывают, что мы на хорошем уровне. Молодежь начинает гордиться, что она принадлежит России, и в нашей стране есть вооруженные силы.

«Чтобы осталась память о мероприятии»

Ежегодно АрМИ совершенствуется, стремясь объединить в команды как можно больше специалистов. И на этот раз тюменцам было на что посмотреть: помимо непосредственно соревнований, на полигоне можно было полазить по настоящей военной технике, разобрать и собрать автомат, увидеть настоящие мины и ретро-коллекцию автомобилей. И, конечно же, посетить площадку Военторга. Здесь и малышей, и взрослых ожидало немало интересного – одежда собственной торговой марки, игрушки, нагрудные знаки, рационы питания и многое другое.

Мама троих славных мальчишек, тюменка Надежда узнала о мероприятии совершенно случайно, и они с мужем сразу же решили свозить детей на игры – они уж точно будут в восторге. И оказались правы – ребятам понравилось лазить по военным машинам, они терпеливо ждали свою очередь, чтобы разобрать автомат, и с удовольствием примеряли новые футболки от Военторга.

Провести воскресный денек с пользой решил и тюменец Андрей Ярков, решив вывезти своих сыновей на армейские игры, чтобы показать, что могут настоящие солдаты и какая у них есть техника.

- Все-таки они будущие военнослужащие, а военная подготовка, в целом, дает дорогу в будущее – этим все сказано, - говорит Андрей Ярков.

- О мероприятии мне рассказала супруга, собрались, поехали. Папа все-таки служил десять лет назад, вот и решили показать, на чем он в армии ездил. Показываем сыну, говорит, что тоже хочет попробовать управлять военной техникой, - Иван Зельин.

По словам директор Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий в Тюмени Елены Брохес, АрМИ проходит на территории нашего региона уже второй раз – первый был в 2017 году.

- Народ собирается заранее – интерес есть, мероприятие очень классное – можно посмотреть современную технику, как ею управляют бойцы различных армий. И, наверное, очень важно, когда люди конкурируют в спорте, а не в военном деле. Военторг – партнер мероприятия, который работает на всех площадках. Работа у них организована очень хорошо - их палатки пользуются популярностью, продукция востребована, ее приобретают и иностранные делегации. А еще в Военторге очень доброжелательный персонал – готовы все рассказать и показать. Мы сами накупили в Военторге всего, чтобы осталась память о мероприятии, - рассказала Елена Брохес.

«Военное дело – благородное»

Для подрастающего поколения Военторг - это стильные военные аксессуары, одежда с символикой Армии России и возможность прикоснуться к прошлому. Для людей постарше - это ностальгия: в советское время Военторг открывал военнослужащим окно в большой мир.

Конечно, с советских времен торговая сеть «Военторг» очень изменилась. Сегодня это более 20 тысяч товаров военного ассортимента: армейское и тактическое снаряжение, ордена, нагрудные знаки, флаги, товары собственной торговой марки: майки и толстовки, игрушки, рационы питания и другие уникальные и оригинальные подарки. И качество – отменное.

- У нас давняя традиция – во всех подобных мероприятиях мы принимаем активное участие, - говорит руководитель департамента производственно-бытового обеспечения Ирина Новикова – Основная задача Военторга – это торгово-бытовое обслуживание населения, поэтому мы все делаем –печем, шьем, торгуем.

- Не в первый раз уже на подобных играх, и на этот раз нам очень понравилось мероприятие, организованность, сами соревнования, - поделился тюменец Алексей Супрун. - Очень здорового ощутить этот дух на себе, сыну показать – что такое армия сегодня. Больше всего понравилось, что техника здесь современная, образцы выставлены – можно посмотреть, подойти, потрогать и даже полазить. И в Военторге мы всегда что-то покупаем. Даже будучи в другом городе, если видим военторговский магазин, заходим – у них качественные вещи, которые хорошо запоминаются и долго носятся. В этот раз купили футболки.

- Мне на празднике больше всего понравилось, что по танкам можно лазить, изучать их, можно даже внутрь некоторых залазить. Еще понравилось, что тут проводят интересные мероприятия – дают посмотреть, подвигать. Нравится на военных праздниках одеваться под военную форму. Военное дело – благородное, - добавил сын Алексея Елисей.

Сегодня одежду, обувь и сувениры Военторга можно приобрести не только в магазинах и палатках, но и через интернет-магазин. Вне зависимости от того, что вы приобретаете, можете быть уверены – все товары действительно высокого качества.