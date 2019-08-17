2019-08-17T13:21:42+03:00
Политика

Тюмень оценят по индексу качества городской среды

В этом году Минстрой России впервые сформирует рейтинг городов
Лидия Шумкова
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Глава Минстроя России нанес визит в Тюменскую область и провел здесь пресс-конференциюГлава Минстроя России нанес визит в Тюменскую область и провел здесь пресс-конференциюФото: Лидия Шумкова
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Практически все продвинутые страны считают индекс качества городской среды, чтобы четко понимать, где, какие проблемы есть в муниципалитетах и над чем нужно работать. В России тоже создали такую лакмусовую бумажку для исследования состояния городской среды. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Тюмени Владимир Якушев, возглавляющий Министерство строительства и ЖКХ России, указав, что будущее за этим показателем.

Он привел в пример индекс инвестиционной привлекательности региона.

- Как мы создавали национальный рейтинг в стране и оценивали регионы по инвестиционной привлекательности, по тому, сколько баллов регион набрал, такое место в рейтинге он занимает, то же самое будет происходить и с индексом качества городской среды. Это будет главный критерий оценки каждого муниципалитета, и я понимаю, что будет происходить в этом году, когда мы впервые сделаем оценку наших городов. Недовольных будет гораздо больше, чем довольных, потому что все увидят реальную картинку, - пояснил министр.

По словам министра, индекс качества городской среды - место сборки всех национальных проектов Фото: Лидия Шумкова

По словам министра, индекс качества городской среды - место сборки всех национальных проектовФото: Лидия Шумкова

Владимир Якушев уверен, это позволит провести качественный мониторинг и даст стимул к тому, чтобы менять города к лучшему, тем более, что индекс, по сути, - место сборки всех национальных проектов.

По словам главы Минстроя России, первый год будет очень тяжелым, точно так же, как это было с инвестиционной привлекательностью. Когда его только ввели, Владимир Якушев был губернатором Тюменской области. И в первые годы у Тюменской области были далеко не первые места в рейтинге, что, естественно, вызывало у местной власти возмущение и предположение, что что-то не так посчитали. Но впоследствии руководство региона поняло, что рейтинг отражает болевые точки, над которыми нужно работать. В итоге теперь Тюмень – один из лидеров рейтинга.

- Мы сегодня говорим: «Тюмень – лучший город Земли». Так вот, индекс качества городской среды покажет, лучший это город или нет. А если в каких-то направлениях не лучший, то где конкретно. Это будет серьезный сигнал для принятия правильных экономических решений, что необходимо менять, в каком направлении двигаться, - подчеркнул Владимир Якушев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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