Губа не дура: Алёна Водонаева решила продать дом и накопить на квартиру мечты

«Для того, чтобы ваши желание поскорее сбылись, идите к ним навстречу». С такими словами обратилась к своим подписчикам тюменская модель, телеведущая, автор книги «Голая», экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева. Дело в том, что светская львица решила переехать в другой район Москвы – по её заверениям, в район мечты.

- За 15 лет жизни в Москве, любимыми были разные районы, - разоткровенничалась Водонаева. – Сначала Воробьёвы горы, я прожила 8 лет напротив МГУ (снимали в Шуваловском). После мы с сыном обзавелись своим жильем в этом же интеллигентном районе зеленой ветки. Ещё мне очень нравятся Патрики, но кое-что нравится ещё сильнее: я хочу переехать в «Хамовники».

Алёна ВодонаеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для тех, кто живёт не в столице, это название ничего не скажет. Однако это один из молодых районов Москвы, образованный в 1991 году на территории бывшего Ленинского района Москвы. Граница «Хамовников» проходит от Большого Каменного моста по Пречистенской, Фрунзенской, Лужнецкой, Новодевичьей. Саввинской, Ростовской набережным до пересечения с Бородинским мостом, по Смоленской улице до пересечения с одноименным бульваром.

Район Хамовники. Фото: скриншот Яндекс.карт

В общем, у Алёнки губа – не дура. Район находится в самом центре Москвы, буквально в нескольких сотнях метров от Кремля. Правда, как реализовать свои планы – девушка пока не знает, но двигаться к цели собирается уже сейчас.

- Буду продавать наш большой дом, нашу большую квартиру и копить на новую в районе мечты. Как? Разберусь по ходу, меня мама всегда этому учила. Сначала делай, по дороге разберёшься, как. Так и живу. Процесс запущен. А пока, хожу визуализирую милые сердцу улицы. Много гуляю здесь пешком, обедаю в кафе и хожу на Усачевский рынок за продуктами. Пусть этот пост останется здесь для меня. Я хочу посмотреть и посчитать потом через какое время окончательно сбудется это желание, - подчеркнула Водонаева.

Тем не менее, экс-«домушница» призналась, что терпеть не может переезды и ремонты, однако ради пути к мечте снова готова на это решиться.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Алёна Водонаева забрала сына из школы, а всё потому, что самой Алене школа не дала ничего, кроме комплексов. Девушка также признавалась, что ненавидит тюменскую школу, это были «худшие 10 лет жизни».