«Не для вас тут постелено!». Тюменский кондуктор заявила, что пассажиры мешают ей считать деньги

В Тюмени действует одна из лучших в стране систем общественного транспорта. Однако наряду с новостями о новых автобусах с USB-разъемами и встроенными терминалами оплаты периодически всплывают истории от горожан, которых возмущает поведение экипажа. Так, накануне в «Комсомолку» обратилась читательница, которая сообщила о хамском отношении к пассажирам кондуктора в 30-м автобусе.

По словам тюменки, 15 августа примерно в 14.00 в автобусе №30 кондуктор буквально гоняла пассажиров.

- Она не просто не разрешала им сидеть на своем месте, которое находится в передней части автобуса, но даже не позволяла стоять рядом, - рассказала жительница города.

Недовольная пассажирка пояснила, что, хотя на двух сидениях и лежали какие-то подстилки, надписи, указывающей, что это место кондуктора, не было. Зато, как показалось женщине, такая надпись была у другого сидения в конце автобуса.

- На моих глазах пожилую женщину, которая присела на одно из сидений, поскольку других свободных мест не было, кондуктор выгнала со словами: «Освободите мое рабочее место». Та удивилась и заметила, что остальные кондукторы себя так по-хамски не ведут, но кондукторша возмутилась: «Не для вас тут постелено!». Она сказала, что там лежат личные вещи и деньги, которые пассажиры мешают ей считать, - пояснила тюменка.

Кроме того, в автобусе проход к передней двери был заблокирован веревочкой, видимо, чтобы пассажиры не ходили и не стояли там, мешая водителю. Зато часть дороги за этой веревочкой находилась кондуктор и болтала с водителем, отвлекая его.

«Комсомолка» направила запрос в МКУ «Тюменьгортранс» с просьбой прокомментировать ситуацию и оценить правомерность действий экипажа. На момент публикации комментария не поступило.