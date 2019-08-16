Учебный год 2019-2020 в Тюмени: классы-коворкинги, детский агрокомплекс и вязаные деревья

До 1 сентября ровно полмесяца, а тюменские школы уже практически готовы принять учеников. К такому выводу пришел главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, который лично посетил несколько школ, включая и сельскую. Он осмотрел школы №5 и №65/2 Тюмени и Луговскую школу Тюменского района. Главной задачей было оценить масштаб работ, которые ведутся в рамках национального проекта «Образование».

Спорту дорогу

В школе №5 по улице Холодильной, 73а, которая была построена еще в 80-ые годы, по проекту не предусмотрен спортивный зал. В итоге столько лет уроки физкультуры в теплое время года проходили в сквере Юннатов, а в холодное - в рекреации школы. Но в ходе реконструкции к зданию пристроили помещение, попасть в которое можно через теплый переход. Теперь есть простор для игр в волейбол, баскетбол, футбол, а также гандбол. Отдельно можно заниматься в тренажерном зале и в хореографическом. Предусмотрены удобные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, тренерская комната. А на улице около нового корпуса появились универсальная игровая площадка и беговая дорожка со специальным пружинящим покрытием.

К зданию пристроили спортзал, попасть в который можно через теплый переходФото: Лидия Шумкова

По словам директора школы Галины Шевалье, из-за того, что у школы неплохая репутация и расположена она в центре города, она пользуется спросом у тюменцев. Так, планировалось в этом году набрать 200 первоклашек, а получилось 240. При этом во втором корпусе дети продолжат учиться в одну смену, а во втором – пять классов будут учиться во вторую смену, это вторые и третьи классы. Всего в школе с учетом двух корпусов насчитывается порядка 1900 учеников.

На улице около нового корпуса появились универсальная игровая площадка и беговая дорожкаФото: Лидия Шумкова

Задача – избавиться от второй смены

В новом корпусе 65-й школы по улице Бориса Житкова, 1 под востребованное инженерное творчество отвели целый этаж. Изучение робототехники, прототипирования, математические изыскания будут на порядок эффективнее, благодаря оснащению кабинетов по последнему слову техники. Ну а широкие коридоры, необычные рекреационные зоны позволят детям проводить перемены весело и с пользой.

К системе безопасности в школах у Росгвардии нет вопросовФото: Лидия Шумкова

- Новый корпус даст новое дыхание для той школы с богатыми традициями, которая существует уже 27 лет. И потенциал современной школы, конечно, шире, так что уверена, качество образования у нас только улучшится и даст детям те возможности, которые здесь заложены. Несмотря на то, что мы школа с дополнительной подготовкой по физике и математике, мы широко развиваем и другие направления, например, театральное, робототехническое, спортивное. Перенесем свои традиции в новый корпус - возможности нового здания тут просто безграничны, - прокомментировала директор 65-й школы Оксана Фокина.

Столовая в новой школе 65 больше похожа на уютное современное кафеФото: Лидия Шумкова

Вообще проектная мощность нового здания – 1200 учеников, но по факту в этом году детей сюда пойдет гораздо больше – как минимум 1600 человек. Оно и понятно, близлежащие микрорайоны густо заселены. Кстати, в двух корпусах будет насчитываться 25 первых классов: 17 - в новом корпусе (556 первоклассников) и 8 - в старом (304 первоклассника).

Необычные рекреационные зоны позволят детям проводить перемены весело и с пользойФото: Лидия Шумкова

Как отметил Алексей Райдер, директор департамента образования и науки Тюменской области, в целом по области число первоклассников по отношению к прошлому году приросло на 1300 человек по области. При этом вторую смену удалось сохранить на уровне 11% от числа всех школьников.

На перемене можно даже в мегашахматы сыграть,...Фото: Лидия Шумкова

- Благодаря тому, что в городе и области постоянно вводятся новые школы, удается сохранять уровень второй смены при том, что число школьников ежегодно прирастает. Что не может не радовать. Приведу пример, в 2007 году, когда у нас была волновая демографическая яма, во всех школах области училось 150 тысяч детей. Сейчас их 213 тысяч. Мы планирует вовсе избавиться от второй смены, благодаря тому что со следующего года будем вводить не четыре-пять новых школ в год, а сразу по восемь, - прокомментировал Райдер.

...или самообучаться в удобной библиотекеФото: Лидия Шумкова

А что на селе?

А на селе тоже пополнение. В Луговской средней школе, которой в прошлом году исполнилось 50 лет, прирост учеников на 30 человек. Как отметила директор Татьяна Нелаева, это целый большой класс.

Сельская школа в прошлом году отметила 50-летиеФото: Лидия Шумкова

- В первый класс у нас пойдет 42 ребенка, то есть будет два первых класса. Всего же будет 16 классов-комплектов на 323 ребенка, - сообщила директор.

Старенькое учреждение пережило капитальный ремонт и сегодня это вполне добротная школа, в которой приятно учить и учитьсяФото: Лидия Шумкова

В 2015-2016 годах старенькое учреждение пережило капитальный ремонт и сегодня это вполне добротная школа, в которой приятно учить и учиться.

Школа получила новую спортивную площадку, где днем гоняют мяч ребятишки, а вечером стягиваются взрослые, чтобы тоже размятьсяФото: Лидия Шумкова

Тогда была полностью заменены кровля, окна, все инженерные коммуникации, проведены работы внутри здания. А самое главное школа получила новую спортивную площадку, где днем гоняют мяч ребятишки, а вечером стягиваются взрослые, чтобы тоже размяться. В итоге для села Лугового учреждение становится центром притяжения.

В Луговской школе по желанию родителей и детей организовали детский "агрокомплекс"Фото: Лидия Шумкова

100% готовность

К приему учеников в регионе проделана большая работа. По данным департамента образования и науки Тюменской области, капитально отремонтировано 50 школ, текущие ремонты прошли еще в 122 школах.

В рамках национального проекта «Образование» в этом учебном году откроется четыре новых школы в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске. Также продолжится оснащение школ инновационными лабораториями «НаукоЛабами», в 28 сельских школах откроются «Точки роста».

Главный федеральный инспектор по Тюменской области оценил масштаб работ, которые ведутся в рамках национального проекта «Образование»Фото: Лидия Шумкова

- Мы осмотрели школы №5, №65, Луговскую школу. И я поражаюсь, насколько в них продуманные вещи, грамотно сделанные, с высоким качеством. Мы взяли с собой специалистов федеральных ведомств – из областного Управления Роспотребнадзора, из ГУ МЧС России по Тюменской области и регионального Управления Росгвардии. Расширенным составом мы пришли к выводу, что подготовка к новому учебному году идет в плановом режиме и нам есть, что показать родителям и создать условия для развития и учебы детей, для их дальнейшей самореализации, - сделал заключение главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

По его словам, в ходе проверки в регионе, безусловно, возникали вопросы и замечания, например, по противопожарной защите или со стороны Роспотребнадзора, но их нельзя назвать нареканиями. Все их устранили в плановом порядке.

Впервые День знаний в этом году в Тюменской области отпразднуют 24,5 тысячи первоклассниковФото: Лидия Шумкова

- Сейчас остались последние штрихи. Уверяю, все вопросы будут сняты до 16 августа. К этому моменту учебные заведения области будут готовы на 100%, - резюмировал Кузьменко.

Просто цифры

Впервые День знаний в этом году отпразднуют 24,5 тысячи первоклассников. Всего школы региона примут 213 тысяч ребят.