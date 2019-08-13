Как меняется торговля

Весной этого года крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group представил обновленный дизайн магазинов сети «Пятерочка». В мае в Зеленограде открылся универсам «Пятёрочка» с элементами нового дизайна, который стал 15000 магазином X5 Retail Group. Постепенно обновленный формат добрался и до регионов. Недавно его презентовали тюменцам.

Качество под контролем

По правилам ритейла, обновление концепции должно происходить через каждые 4 – 6 лет. Чтобы удержать покупателя, его нужно удивлять: новым сервисом, товаром, интерьером.

«Этот магазин примерно на 60% соответствует новой концепции, до конца года она будет принята», говорит директор макрорегиона "Урал" торговой сети "Пятерочка" Алексей Грунин. Изменения во внешнем виде покупатели уже заметили: навигация по торговой точке стала проще и понятнее, изменилась выкладка некоторых товаров, появились точечные светильники, создающие уютную атмосферу. Для зон охлаждённой продукции, овощей и фруктов предусмотрена специальная температура освещения.

На входе в новый магазин покупателей встречают овощи и фрукты. Стеллажи стали ярусными, а сверху эту зону подчеркивает навес. Часть продуктов теперь хранится в специальных открытых холодильниках, это позволит дольше сохранить их свежесть. К слову, контроль над качеством продуктов в магазине жесткий. Начинается он с того момента, как товар поступил от поставщика в распределительный центр. Специалисты проверяют качество продукции при приемке и несут ответственность за свежесть продуктов до его отправки в торговую точку. В магазинах овощи, фрукты, молочная, мясная, хлебобулочная и другая продукция проходят контроль качества каждые два часа.

Особенностью обновленного формата стало и появление выпечки собственного производства. Испеченные тут же, в магазине, булочки и слойки представлены на отдельном стеллаже. Пока своя выпечка только тестируется, если покупатели оценят такой товар, опыт будет тиражирован и в другие магазины сети. В магазине представлены товары под собственными торговыми марками разного ценового сегмента, со временем их станет еще больше. Интерес покупателей к таким товарам только растет, как и в целом магазинам формата «у дома». Возможность купить в них практически все и уход от закупки продуктов на неделю, месяц вперед постепенно отодвигают гипермаркеты на второй план. Этому способствует и рост сетей магазинов в шаговой доступности. До конца года в Тюменской области планируется открыть 15 новых «Пятерочек». Активно развиваются и супермаркеты «Перекресток». Директор дивизиона «Урал» торговой сети «Перекресток» Николай Разумовский рассказал, что в этом и следующем году планируются открытия 9 новых супермаркетов в городах тюменского региона и ХМАО.

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Все для покупателя

На полках магазинов будет еще больше продукции местных товаропроизводителей. Недавно X5 Retail Group провела закупочную сессию с производителями Тюменской области. Поставщиков проконсультировали по целому спектру важных вопросов взаимодействия с торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», требованиям к качеству, перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции. По словам Алексея Грунина, на мероприятии присутствовали 60% производителей тюменского региона.

- За последние пару месяцев в ассортименте появилась продукция 37 местных производителей, мы не планируем на этом останавливаться, доля товаров от региональных производителей будет только расти, - отметил он. – Расти будет и качество товара, при заключении договора мы вместе с производителями договариваемся о совместных действиях в данном вопросе.

Причем местные производители не ограничены только «домашним» регионом. Развитая логистическая сеть позволяет представлять их товары и в других городах, областях, если продукт интересен покупателям.

Еще один формат работы с местными товаропроизводителями – выделение для них отдельной площади в торговой точке. Такой подход в сети уже практикуется. Если товар по каким-то критериям, например, небольшой объем, не может появиться на полке торговой точки, но покупатель хочет видеть его в магазине, владелец может арендовать «островок». В выигрыше остается и владелец продукции, у которого товар так или иначе представлен в сетевом магазине, и руководство торговой точки, которому удалось удовлетворить потребности покупателя и удержать его.

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Компания поддерживает ответственное отношение к природе среди наших гостей, предоставляя им возможность выбора и предлагая наравне с пластиковыми пакетами многоразовые сумки. Как заметил Алексей Грунин, для руководства «Пятерочки» самое главное – гости магазина, поэтому все изменения вводятся с учетом их интересов и мнения.

Для удобства покупателей в магазинах устанавливают постаматы для выдачи интернет-покупок. В Тюмени уже действуют 17 постаматов, а всего в регионах Урала их порядка 180. «Мы постоянно расширяем список партнёров проекта. В наши постаматы уже доставляют заказы из Ozon, Lamoda, Goods.ru и др.», отметил Николай Разумовский. В будущем в магазинах также планируется установить полноценные пункты выдачи, в которые покупатели могли бы заказать одежду, обувь, примерить и купить то, что подошло.

Доставляться посылки будут как собственными силами, так и силами партнеров. У X5 почти 4 000 собственных грузовиков, которые ездят из распределительных центров в магазины. Если в машине есть свободное место, то его как раз можно будет использоваться для посылок, заказанных клиентами из интернет-магазинов. Кстати, этот сервис может приглянуться небольшим производителям, которые смогут отправить покупку своему клиенту в ближайшую «Пятёрочку».

Кстати, сейчас тестируется выдача посылок прямо на кассе магазинов. Если этот вариант хорошо себя зарекомендует, в будущем такие пункты выдачи могут появиться во всех торговых точках в небольших населенных пунктах.