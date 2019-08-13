2019-08-13T08:08:14+03:00
Общество

Звездопад отменили. Вместо Персеид на тюменцев обрушилась гроза

Самой яркой звездопадной ночи помешали тучи, но жители Тюмени нашли выход - сфотографировали грозу [фото]
Лидия Шумкова
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Фото из Инстаграма @allavkurseФото из Инстаграма @allavkurse

В ночь с 12 на 13 августа тюменцы должны были увидеть самый впечатляющий метеоритный поток, когда в час падает по 110 звезд. Но у природы были свои планы и вчера вечером Тюмень накрыла грозовая туча, местами похожая на волну цунами.

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Кого-то это испугало, кого-то расстроило, но еще больше тюменцев восхитились тому, какой страшно красивой может быть гроза. Многие успели запечатлеть буйство природы на фото и выложить в соцсети. “Комсомолка” собрала самые яркие фотографии.

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Фото из Инстаграма

Кстати, метеоритный поток Персеиды продлится до 24 августа, так что любители звездопадов все же смогут увидеть падающие метеориты. Судя по прогнозам синоптиков, на этой неделе особенно ясные ночи предстоят с 14 на 15 августа и с 15 на 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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