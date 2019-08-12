2019-08-12T14:51:49+03:00
Общество

Охотники за звездопадом: тюменцы смогут увидеть метеоритный поток Персеиды

Но это не точно - синоптики обещают ночью переменную облачность
Лидия Шумкова
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Наблюдать за звездным небом лучше за городом, где меньше света. Фото с сайта Pixabay.comНаблюдать за звездным небом лучше за городом, где меньше света. Фото с сайта Pixabay.com
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Для тюменцев - охотников за звездным небом - настала любимая пора. Август-сентябрь считаются самыми яркими месяцами, когда звездопады особенно интенсивны. Так, в ночь с 12 на 13 августа астрономы ожидают максимальную плотность метеоритного потока Персеиды.

ПИК – В 4.30 УТРА

Как рассказал Владимир Куракин, создатель астрономической обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района, мощность звездопада достигнет 110 падающих звезд в час.

- При благоприятной погоде можно полюбоваться великолепным зрелищем. Впрочем, даже если сегодня ночью с ней не повезет, метеорный поток будет длиться до 24 августа, - передает его слова пресс-служба администрации Тюменского района.

Следить за падающими Персеидам обычно начинают с 11 вечера. Но с каждым часом движение метеоритного потока будет нарастать и войдет в самый пик примерно в 4.30 утра. Наблюдать за звездным небом лучше, конечно, за городом, где небо темнее, а значит, лучше видно происходящее.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ – ЗА ГОРОДОМ

В «Старой башне» говорят, что из города можно увидеть только болид – очень яркую вспышку, которая хоть и бывает, но редко. Основная часть метеоров слишком тусклая, чтобы пробиться сквозь городскую засветку, которая значительно сильнее лунного света.

- Поэтому при возможности уезжайте из города. Садоводческое общество или дачи, с единственным фонарем у дома председателя – вот идеальное место для наблюдений и съемки, - уточнили в сообществе астрономов.

В помощь есть карта засветки вокруг Тюмени. Чтобы выбрать хорошее место, нужно ориентироваться на зеленую зону.

Чтобы выбрать хорошее место, нужно ориентироваться на зеленую зону. Фото с сайта lightpollutionmap.info

Чтобы выбрать хорошее место, нужно ориентироваться на зеленую зону. Фото с сайта lightpollutionmap.info

- Метеоры, летящие к нам со скоростью 210 тысяч километров в час, начинают загораться на высоте примерно в 70 километрах над Землей. Некоторые - наиболее крупные - будут падать несколько секунд, оставляя в небе яркий след. Так что успеваем загадывать желания, - отметил Куракин.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОМЕХИ

Есть еще и другие неприятные моменты для астрономов-наблюдателей, хоть профессионалы они, хоть новички. Из-за почти полной Луны в ночь с 12 на 13 августа можно пропустить большую часть метеоритов.

- В этом году сложилась именно такая ситуация. Почти полная Луна зайдет только в 3 утра – перед рассветом, и всю ночь будет мешать наблюдениям, - сообщили в «Старой башне».

А еще переменная облачность, которую прогнозируют синоптики в ночь с 12 на 13 августа. Тут даже телескоп не поможет рассмотреть зрелищный звездопад. Астрономы уповают на удачу и надеются, что все же распогодится.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Тюменка Анна Борисова в сообществе астрономов – новичок и впервые будет любоваться звездопадом. Как рассказала девушка корреспонденту «Комсомолки», вместе с друзьями и двумя телескопами она отправится за город в район Кулаково.

- Там поля, практически нет засветки, так что будем ждать просвета в облаках и смотреть, - объяснила она выбор местности и добавила, что это будет своеобразный «астрофест» с печеньками и чаем из термоса.

С помощью телескопов астрономы-любители надеются хотя бы чуть-чуть приблизить звездопадное зрелище, потому что детально рассмотреть объекты невозможно – слишком быстрые, а домашние телескопы не позволяют охватить много небесного пространства.

Компания намерена ждать звездопада часов до двух ночи, позднее ну никак не получается – с утра на работу. Если не повезет, то есть другие ночи, ведь август еще не кончился и хоть раз да небо будет ясным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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