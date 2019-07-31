2019-08-09T10:09:07+03:00
Экономика

Сбербанк провел конференцию для партнеров по жилищному кредитованию

Участниками конференции стали более 50 представителей ведущих строительных компаний и агентств недвижимости региона
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Мероприятие состоялось на территории центрального офиса банка в ТюмениМероприятие состоялось на территории центрального офиса банка в Тюмени
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка организовало территориальную конференцию для партнеров «Инновации рынка недвижимости в 2019 году». Мероприятие состоялось 30 июля на территории центрального офиса банка в г. Тюмень. Участниками конференции стали более 50 представителей ведущих строительных компаний и агентств недвижимости региона.

С приветственным словом выступил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. «Сбербанк постоянно меняет и дорабатывает процессы, которые помогут сэкономить силы, время и эмоции как клиентов, так и партнеров при оформлении ипотечной сделки. Мы стремимся выстроить процесс таким образом, чтобы выходить на ипотечную сделку в минимальные сроки. На первичном рынке жилья - за один день с момента предоставления полного пакета документов, а на вторичном – за три дня», - отметил Владислав Шиленко.

В рамках мероприятия спикеры Сбербанка рассказали об итогах жилищного кредитования в первом полугодии 2019 года, о возможностях платформы ДомКлик для увеличения продаж, о новой модели ипотечного кредитования Сбербанка «Фабрика сделок». Также участникам презентовали небанковские сервисы экосистемы Сбербанка для корпоративных клиентов.

О нововведениях в сфере государственной регистрации договоров долевого участия участникам встречи рассказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Игорь Ткаченко. Об итогах развития рынка жилья в первом полугодии 2019 года, а также об инструментах, которые помогут игрокам рынка недвижимости увеличить свои продажи, рассказал приглашённый аналитик - генеральный директор UPconsALt Андрей Панасюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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