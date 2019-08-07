В Тюмени обсудили, как избежать травм на производстве

В Тюмени прошел круглый стол, организованный «Комсомольской правдой» совместно с региональным отделением ФСС. В работе круглого стола приняли участие специалисты регионального отделения Фонда, представители департамента здравоохранения Тюменской области, предприятий - работодателей, общественных организаций и санаторно - курортных учреждений.

Участники обсудили основные задачи и функции обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, подходы к профилактике производственного травматизма и комплексной реабилитации пострадавших.

Управление профессиональными рисками

Исполняющая обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Динара Поштаренко отметила, что динамично развивающаяся экономика и ускорение темпов развития промышленности диктуют новые неформальные подходы к профилактике производственного травматизма.

- Речь идет о выявлении, оценке, анализе, способах и возможностях управления профессиональными рисками. Травматизм легче предотвратить, чем бороться с его последствиями. Страхование от несчастных случаев на производстве – особый вид социального страхования, основной принцип которого - гарантированность прав застрахованных, - подчеркнула Динара Поштаренко.

Всего в Тюменской области 51 тысяча работодателей - страхователей и 500 тысяч застрахованных, из которых каждый пятый занят на производстве с вредными и опасными условиями труда. Чаще всего, несчастные случаи происходят в строительстве, обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве, добывающей отрасли. А основной причиной травматизма становится нарушение требований безопасности.

- В структуре несчастных случаев преобладают: падение, обрушение предметов и материалов, воздействие движущихся и разлетающихся предметов, падение с высоты. Если говорить о типичном портрете пострадавшего, то это мужчина 50–60 лет, работающий в сфере строительства. Причина травматизма – нарушение техники безопасности, - резюмировала Динара Поштаренко.

Она сообщила, что получивший травму на производстве получает гарантированные государством в лице Фонда выплаты по листку нетрудоспособности в размере 100%, оплату лечения, медицинскую реабилитацию, расходы на лекарства, средства реабилитации, протезно - ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно - курортное лечение. Конечно, при условии, что его работодатель перечисляет страховые взносы в Фонд социального страхования.

Фонд также заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение застрахованных. Тем пострадавшим, которым установлен определенный процент утраты трудоспособности, выплачивают единовременные и ежемесячные страховые выплаты. За 2018 год общая сумма выплат Фонда составила 600 млн. рублей.

Поддержка в трудную минуту

Важным направлением работы Фонда является комплексная реабилитация. Основная роль здесь возлагается на реабилитационного менеджера - специалиста Фонда, который планирует, координирует взаимодействие с ведомствами и персонально сопровождает пострадавшего с момента получения им травмы до выхода на работу.

- План комплексной реабилитации разрабатывается под конкретного человека. И здесь главная задача – минимизировать последствия тяжелой производственной травмы, способствовать максимальному восстановлению физического и психологического здоровья пострадавшего, его трудовой и социальной активности, - подчеркнула заместитель директора филиала №1 регионального отделения Анастасия Тимофеева.

По итогам 2018 года в комплексную реабилитацию лиц, пострадавших на производстве, в Тюменском региональном отделении включен 271 человек. К трудовой деятельности вернулись более 78% пострадавших, а также, более 71% пострадавших трудоустроены с той или иной степенью утраты профессиональной трудоспособности.

За последние четыре года наблюдается снижение количества людей, которым установлена инвалидность. С каждым годом все больше пострадавших полностью восстанавливаются и возвращаются на работу.

Автор фото: Иван ГОРБУНОВ

Безопасный труд без дополнительных затрат

Свести производственный травматизм к нулю призвана и масштабная работа по профилактике производственных рисков. Сегодня 13 профилактических мероприятий работодатели могут провести за счет страховых взносов.

- Раньше разрешалось использовать 20% от сумм, уплаченных в Фонд социального страхования. Теперь объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 % сумм страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год, при условии, что работодатель направит эти дополнительные средства на санаторно - курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, - отметил и.о. заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Антон Ионов.

В этом году за финансированием предупредительных мероприятий, в региональное отделение Фонда обратилось 392 работодателя. Из них 333 получили разрешение на получение 79 млн. рублей из предусмотренных на 2019 год 162 млн.

Работодатели уже пользуются возможностью отправить сотрудников предпенсионного возраста на санаторно - курортное лечение. В их числе служба судебных приставов. Как рассказала ведущий специалист - эксперт отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и гражданском обороны УФССП России по Тюменской области Юлия Баранова, претендента на поощрение руководство выбирало из 44 кандидатов путем голосования.

- Мы проинформировали нашего коллегу о возможности получить путевку и предложили ему самому выбрать место отдыха в рамках выделенной суммы. У нас она составила чуть более 50 тысяч рублей. Работник захотел поехать в тюменский реабилитационный центр «Тараскуль». Вернулся отдохнувшим, заряженным на работу, - рассказала Юлия Баранова.

Она добавила, что процесс оформления документов оказался не таким трудозатратным, как многие думают. Плюс, сотрудник регионального отделения Фонда социального страхования максимально подробно и понятно отвечал на все возникающие вопросы.

Это подтверждают и сотрудники МЗ «Электростали Тюмени». В нынешнем году предприятие смогло обеспечить санаторно - курортным лечением 15 сотрудников из 19 специалистов предпенсионного возраста. 11 человек отправятся на оздоровление в «Тараскуль». Уже сейчас на металлургическом заводе задумываются о том, сколько работников, теперь еще больше заинтересованных в производительности труда, отправить в санатории в следующем году.

- Мотивация страхователей - соблюдать требования законодательства в сфере охраны труда, сокращая экономические потери семьи, работодателя и государства, и сохраняя жизнь и здоровье работника – одна из основных задач, которую мы перед собой ставим, - подчеркнул Антон Ионов.

Он также добавил, что Минтруд России стал официальным партнером глобальной кампании «нулевого травматизма», определяющий 7 золотых правил концепции. Тюменское региональное отделение ФСС в числе первых получило сертификат «Vision Zero» и планирует транслировать основные принципы конвенции на предприятия региона.