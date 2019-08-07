Развязки в тюменском районе Комарово не будет, пока против жители поселка

Глава главного управления строительства Тюменской области прокомментировали ситуацию со строительством развязки, которая должна решить проблемы с пробками на пересечении Червишевского тракта и улицы Федюнинского. Напомним, на недавнем общественном обсуждении выяснилось, что жители Комарово против этого. Люди считают, что конструкция развязки пагубно скажется на их комфорте, полагая, что поток транспорта пойдет через их спокойные улочки.

Сергей Шустов во время пресс-конференции сегодня, 7 августа, уточнил, что есть определенная недоработка в плане информированности граждан. Но он отметил, что та инициативная группа, которая пришла на общественные слушания, недопонимает вопрос. Например, люди считают, что по улице Спасской после строительства развязки пойдет весь поток транзитного транспорта.

- Сформирована инициативная группа, я думаю, что не далее, чем в пятницу, мы с ней встретимся и найдем общий язык. Еще раз обсудим все те вопросы, по которым у жителей поселка Комарово возникают сомнения, что якобы по их улицам будет ездить очень много транспорта, в том числе транзитного. Постараемся с ними все отработать и найдем взаимоприемлемое решение. И только после того, как будет найден консенсус, мы начнем движение дальше, - сказал он.

По словам главы ГУСа, в необходимости строительства этой развязки заинтересованы практически все жители города, в том числе и комаровцы. Кто ездил по Федюнинского знает, какое количество транспорта движется сразу в нескольких направлениях. Светофор, который там установлен, уже давно не справляется с нагрузкой, как бы его ни регулировали. Если не предпринять меры, то дальше будет только хуже.

- У нас как раз в этой стороне 141 гектар многоквартирной застройки, куда застройщик на будущий год уже будет выходить. Вообще в той части 315 гектар многоквартирной застройки, а это 2,5 миллиона квадратных метров жилья, - отметил Шустов.

С каждым годом население прибывает в близлежащих жилых комплексах «Ямальский-2», «Преображенский». К тому же жители деревни Патрушева давно жалуются, что водители, сокращая маршрут движения, постоянно ездят через их населенный пункт. Так что узел между Московским, Червишевским трактом и объездной дорогой жизненно необходимо расшить, чтобы не возникло коллапса.

- В планах у нас соединить Московский и Червишевский тракты так, чтобы большую часть транзитного транспорта попытаться перенаправить, минуя город. Пока мы проектирование приостановили до полного понимания и нахождения общего языка с инициативной группой. Но там все равно нужно смотреть и как-то эту схему расшивать, - резюмировал главный строитель региона.

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что губернатор области Александр Моор поддержал предложение инициативной группы жителей Комарово о создании рабочей группы. Именно по его поручению были приостановлены все подготовительные работы по строительству развязки, поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта.