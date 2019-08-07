2019-08-07T10:24:05+03:00
Общество

"Я подарил свое ружье медведю". Тюменцы теряют оружие прямо во время охоты

За полтора года таких охотников насчитали аж почти 300 человек
Лидия Шумкова
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За нарушение правил оборота оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Фото пресс-службы регионального управления РосгвардииЗа нарушение правил оборота оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
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Помните анекдот?

— Я только что видел огромного медведя! — кричит первый охотник.

— И ты дал по нему из обоих стволов? — спрашивает второй

— Да я отдал ему свое ружье!

У местных охотников все проще. Они свои ружья попросту теряют. Впрочем, обо всем по порядку.

В Тюменской области насчитывается десятки тысяч охотников. Не все любители посидеть в засаде и пострелять дичь ответственно относятся к опасным «игрушкам» в своих руках. В региональном управлении Росгвардии признались – за прошедшие полгода свои охотничьи ружья потеряли 30 человек. За прошлый год таких рассеянных насчитывалось более 250.

Небрежные охотники

Чаще всего горе-добытчики теряют оружие прямо во время охоты - неважно, любительская она или спортивная. Отсюда и места, где пропадает оружие – на воде, в лесу. А все потому, что люди нарушают правила ношения и транспортирования оружия.

Кроме того, как отметили в пресс-службе Росгвардии, чаще всего это происходит в период проведения сезонной охоты. Видимо, на радостях, что сезон охоты открылся и можно законно отстреливать дичь, люди расслабляются и забывают обо всем. Хорошо, хоть к уголовной ответственности за небрежное хранение оружия граждане в тюменском регионе не привлекались. К слову, уголовные дела заводятся, если были созданы условия для использования оружия другим лицом, повлекшее тяжкие последствия.

Чтобы пресечь дальнейшие возможные правонарушения, росгвардейцы ведут профилактическую работу с населением.

По словам заместителя начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковника полиции Евгения Коденцева, его подчиненные регулярно проводят работу в регионе по профилактике правонарушений в сфере оборота оружия. Они организуют оперативно-профилактические мероприятия, разъясняют владельцам требования к условиям хранения оружия, доводят информацию об ответственности за нарушения требований законодательства в области оборота оружия.

По закону

Как напомнили в Росгвардии, за нарушение правил оборота оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность, которую несет владелец оружия. К слову, размер административного штрафа составляет от 500 до 2000 рублей.

Так, оружие и патроны охотники должны хранить дома, исключая доступ к ним посторонних лиц. То есть оружие обязательно запирается на замок в сейфе или металлическом шкафу, ящике из высокопрочных материалов либо в деревянном ящиках, обитом железом. Если охотник живет где-то временно, например, в охотничьем домике, то он все равно не должен подпускать к своей опасной собственности посторонних. Нельзя оставлять оружие без присмотра в гаражах, сараях, на дачах, автомобилях и других местах, а также передавать его другим.

Перевозить оружие большими партиями ни в коем случае нельзя. Только не более пяти единиц огнестрелов и не более 1000 патронов на основании разрешений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение и ношение, либо лицензий на приобретение оружия. Естественно, что при этом все оружие должно быть в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя. Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.

Удостоверение личности и разрешение на хранение и ношение имеющегося оружия у охотника должно быть при себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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