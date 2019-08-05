День Тюменской области - 2019: концерт на плавучей сцене, выступления диджеев и хор Турецкого

Совсем немного времени остается до главного события Тюменской области – 75-летия со Дня образования. Начиная с 14 августа жителей и гостей региона ожидает насыщенная культурно-развлекательная праздничная программа. Чего ожидать тюменцам в День области - 2019 стало известно сегодня на пресс-конференции первого заместителя губернатора Наталья Шевчик.

Открывая встречу с журналистами, Наталья Шевчик поздравила всех с наступающим праздником, отметив, что весь год регион жил под слоганами - «Край первых», «Земля больших людей».

- Действительно, Тюменская область – это регион с большими границами, где проживает больше количество людей. Это гармонично развивающаяся, социально ориентированная территория. Земля возможностей, - подчеркнула Наталья Шевчик.

Она пояснила, праздничные мероприятия начнутся 14 августа с награждения наиболее известных людей, выдвинутых трудовыми коллективами на областные награды. Ожидается прибытие делегаций из соседских округов – Ямала и Югры. В этот день троим выдающимся землякам будут присуждены звания «Почетный гражданин области».

Параллельно состоится открытие выставки «75 лет вместе» в музейном комплексе имени И.Я. Словцова. Ее представит Тюменское отделение Союза художников России, которому в этом году также исполняется 75 лет.

Всего будет экспонировано более 300 работ в разных жанрах и направлениях деятельности, как именитых тюменских авторов, так и молодых дарований. Кроме того, в музее также пройдут мастер-классы по живописи и лекции по изобразительному искусству.

- Организаторами подготовлена обширная культурно-развлекательная программа. 16-17 августа во всех муниципальных образованиях региона также будет проходить культурная программа «Земля Больших людей». Запланирован ряд общих, сквозных мероприятий, который пройдут на всей территории региона, - подчеркнула Наталья Шевчик.

По ее словам, центральным мероприятие станет большой концерт на набережные реки Тура 16 августа. Он начнется в 17 часов с фестиваля экстремальных видов спорта. Фоном для динамичных трюков станут выступления местных диджеев.

- Позже, на плавучей сцене, которая будет установлена на расстояние 23 метров от противоположного берега Туры, выступит Тюменский Симфонический оркестр. Это наша давняя мечта, организовать концерт на плавучей сцене. Уверена, что такой формат не оставит равнодушным никого, - резюмировала Наталья Шевчик.

На пресс-конференции в Тюмени рассказали, каким будет день Тюменской области-2019Фото: Кира Санникова

Кульминацией вечера станет лазерное шоу. Оно плавно перетечет в дискотеку под хитовые миксы диджея Грува. Выступление известного музыканта начнется в 21:30 и ожидается, что закончится не позднее 00.00.

На следующей, 17 августа большая концертная программа развернется на площади 400-летия Тюмени. Она начнется в 12 часов и продлится до 22 часов. Интересный совместный проект представит ансамбль Надежды Бабкиной с творческими коллективами из муниципальных образований Тюменской области.

Здесь же развернется семейная программа «Играем вместе», где сказочные персонажи будут ждать в гости маленьких тюменцев, их родителей, бабушек и дедушек. Для последних, кстати, организаторы подготовили отдельную песенно-танцевальную программу «По волнам памяти».

Начиная с 18.30 на площади 400-летия Тюмени выступят приглашенные коллективы. Первым праздничную программу продолжит «Другой оркестр» из Екатеринбурга. Он известен тем, что исполняет классические симфонические хиты в электронной манере. Завершит программу на площади полюбившаяся Тюмени арт-группа «Хор Турецкого».