2019-08-12T17:22:23+03:00
Происшествия

СКР предъявило обвинение тюменцу, напавшему на сотрудника Росгвардии

Силовик получил ранение при ночном патрулировании улиц города
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При себе у нападавшего был травматический пистолет. Фото предоставлено Росгвардией по Тюменской областиПри себе у нападавшего был травматический пистолет. Фото предоставлено Росгвардией по Тюменской области
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В Тюмени следователи предъявили обвинение 49-летнему местному жителю за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, инцидент произошел 10 августа 2019 года. Сотрудники Росгвардии в вечернее время патрулировали улицы. Около 00 часов 20 минут на улице Интернациональной они заметили подозрительного велосипедиста. Силовики решили проверить документы у неизвестного и тут случилось непредвиденное.

- Обвиняемый, вооруженный двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сотрудников Росгвардии, после чего побежал в сторону лесополосы, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В результате один из сотрудников Росгвардии получил ранения, а его коллеги были вынуждены применить табельное оружие. Патрульные открыли стрельбу по ногам злоумышленника и ранили его. После чего нападавший был задержан и обезоружен. При себе у обвиняемого оказались два ножа, травматический и сигнальный пистолеты. Все огнестрельные и режущие предметы были изъяты, а нападавший с ранением доставлен в больницу.

Силовик получил ранение при ночном патрулировании улиц города. Фото СУ СКР по Тюменской области

Силовик получил ранение при ночном патрулировании улиц города. Фото СУ СКР по Тюменской области

В настоящее время жизни сотрудника Росгвардии ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанному грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а также более суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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