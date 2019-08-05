Цветной бульвар уже не тот: кто и зачем устроил из него конюшню в Тюмени

Летом Цветной бульвар превращается в конюшню. Десятки больших и маленьких лошадок понуро стоят возле скамеек, пока их хозяева ищут клиентов, которые не прочь прокатиться на животном. Для горожан это необычный аттракцион – где еще ребенок, никогда близко не видевший коня, за 200 рублей проедется на нем. Все хорошо, если бы это было законно и безопасно, если бы владельцы соблюдали правила содержания и выгула животных. Если бы.

Животные на бульваре не цирковые, они принадлежат частникам. Фото Вячеслава Дробитова

«Ароматерапия» на Цветном

На деле все совсем не так радужно, как кажется. Начнем с того, что большинство посетителей бульвара и тех, кто решил прокатиться сам или прокатить своего ребенка, даже не интересуются, откуда взялась лошадь, здорова ли она. Среди посетителей Цветного даже витает мнение, что лошади эти цирковые, а значит, дрессированные. Просто пока нет выступлений, они катают желающих. Люди заблуждаются: у администрации города есть списки владельцев животных, и это далеко не цирк. Грубо говоря, практически у каждой лошади свой частный хозяин.

Отходы жизнедеятельности остаются лежать на пешеходных дорожкахФото: Лидия Шумкова

Если же спросить у конюхов, которые сопровождают животных (чаще всего это подростки), то те даже не в курсе, была ли лошадь привита, сколько ей лет, есть ли у нее заболевания. В общем, ни информации, ни документов.

Многих лошадей проводят к цирку из частного сектора по улице КамышинскойФото: Лидия Шумкова

Очевидно, что животные эти старые, больные. Отсюда и недержание. На тротуарах тут и там лежат ароматные экскременты, причем начинаются они далеко за Цветным бульваром. Многих лошадей проводят к цирку из частного сектора по улице Камышинской, так что она тоже выложена отходами жизнедеятельности.

Окрестные улицы тоже выложены отходами жизнедеятельностиФото: Лидия Шумкова

Ладно, лошади – живые существа, которые не могут за собой убрать. Но и их владельцы, имеющие разум, несущие ответственность, не торопятся навести порядок. Отходы остаются лежать на пешеходных дорожках, прохожие обходят их, морщат нос и терпят неприятный запах в воздухе.

Лишь единицы конюхов убирают за своими животными, правда, складируют экскременты в пакетики под скамейки. Фото Вячеслава Дробитова

Лишь единицы юных конюхов нашли в себе силы и совесть не безобразничать. Они складируют экскременты в пакетики. Правда, ставят их под скамейку, на которой тут же отдыхают тюменцы. Видимо, чтобы во время уборки бульвара их вывезли вместе с остальным мусором.

Людское негодование

Хотя большинство людей сами же спонсируют живые аттракционы (иначе бы на улицах не встречалось столько четвероногих), жалобы есть. Жители не довольны как присутствием животных в городе, так и запахами. Блиц-опрос, который устроила «Комсомолка», показал лишь негативную реакцию.

- Мы отмечали день рождения подруги и зашли на Цветной бульвар. Обратили внимание на резкую вонь от лошадей. Пусть убирают за ними. А вообще мне жалко животных, - возмущена тюменка Вера.

Николай, который пришел на бульвар прогуляться со своей семьей, не против услуги проката, но для него важно соблюдение порядка. Он даже сказал, что сам не раз подходил к конюхам и обращал их внимание на разведенную ими же грязь.

Десятки больших и маленьких лошадок понуро стоят возле скамеекФото: Лидия Шумкова

Ксению же волнует то, как присутствие животных отражается на детях.

- Мы здесь часто гуляем с детьми и меня беспокоит эта ситуация. Животные должны быть чистоплотными, пусть хозяева держат их в порядке. Вполне вероятно, что этот, извините за выражение, кал содержит в себе какую-либо инфекцию. Я обеспокоена, - отметила она.

По мнению Александра, такое явление нарушает порядок в городе. А Владислав категорически против присутствия животных на Цветном бульваре.

- Для таких развлечений создан ипподром, пусть там и катаются, - подчеркнул парень.

По закону

В администрации города тюменцев уже не раз предупреждали - катание на лошадях и пони вне специальных мест, то есть на территории парков, скверов и на площадях – незаконно и опасно для жизни и здоровья. Чиновники подчеркивают - детей там катают без каких-либо разрешений, а при передвижении лошадей и пони по территории города не принимаются меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Результат в том числе – детские травмы, ведь лошади – непредсказуемые животные и подросток-конюх не может совладать с ними, если те чего-то испугались.

По бульвару бродят непредсказуемые животные, с ними не каждый может совладать, если те чего-то испугались. Фото Вячеслава Дробитова

За незаконное катание на лошадях и пони есть административная ответственность - как за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Только вот размеры штрафов не пугают «предпринимателей». Например, максимальный штраф по статье «за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением» для граждан составляет две тысячи рублей.

Летом по местам скопления предпринимателей-нелегалов постоянно проводятся рейды. Их организуют сотрудники управы Центрального административного округа, МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО», департамента потребительского рынка совместно со службой участковых уполномоченных УМВД России по городу Тюмени.

За незаконное катание на лошадях и пони есть административная ответственностьФото: Лидия Шумкова

По данным пресс-службы администрации города, за летний период в отношении владельцев парнокопытных животных составлено уже 17 протоколов, сумма наложенных штрафов по ним – 27 тысяч рублей. Тем не менее, конюхов с лошадьми меньше не становится.

Кстати

Через различные источники жителей и гостей города информируют об опасности приближения к животным. Например, по уличному радио регулярно транслируется информация с призывом не пользоваться данной услугой на Цветном бульваре.

- Уважаемые жители и гости города, мы предупреждаем вас об опасности контакта с животными на Цветном бульваре. Они могут быть непредсказуемы и нанести вред вашим детям, пожалуйста будьте осторожны. В целях безопасности мы не рекомендуем вам кататься на лошадях, - звучит в СМИ.

Даже услышанное рисковых родителей не пугает – дети продолжают кататься на лошадкахФото: Лидия Шумкова

Но даже услышанное рисковых родителей не пугает – дети продолжают кататься на лошадках.