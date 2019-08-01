Командный подход: в Югре обсудили, как вовлечь жителей в нацпроекты

В Ханты-Мансийске в минувшие выходные прошел семинар-совещание по реализации национальных проектов «Команда Югры». Стратегические сессии, которые уже являются югорским стандартом, вновь показали свою эффективность, позволяя вырабатывать наиболее креативные и системные решения на благо региона. По сути, они стали логичным продолжением предыдущих сессий «Югра-2024», частью общей стратегической работы по достижению показателей и решению задач, поставленных Президентом России в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Только в этот раз они были посвящены узкому, но от того не менее важному направлению.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Все началось еще год назад. В 2018 году в Югре прошел большой мозговой штурм в формате форсайт-сессий, в котором приняли участие тысячи югорчан со всех муниципалитетов округа. После обсуждений на разных уровнях – муниципальном, зональном и региональном – были сформированы предложения территорий по достижению показателей и решению задач, поставленных в майском указе Президента РФ. Говоря простым языком, жители Югры все вместе подумали над тем, как сделать свою жить лучше.

Затем в мае 2019 года стратегические сессии получили продолжение. Тогда участники «Югра-2024. Продолжение…» проанализировали итоги работы, выявили проблемы и нашли пути их решения. Ну а июльская тематическая форсайт-сессия объединила все отработанное ранее и определила, как организовать общественно-политическое сопровождение хода реализации национальных проектов, то есть рассказать людям о возможностях и вовлечь их в нацпроекты.

Югра стала одним из первых субъектов страны, где работа по реализации национальных проектов ведется в формате форсайт-сессий. Фото Булата Сабитова

В других регионах тоже подходят к разработке стратегии по реализации нацпроектов с помощью различных дискуссионных площадок, форумов и обсуждений. Например, на Кубани реализуется проект «От диалога к пониманию», когда дискуссии с максимальным спектром, представленных на них политических сил, проходят в больших и малых городах региона. Однако Югра стала одним из первых субъектов страны, где работа по реализации национальных проектов ведется в формате форсайт-сессий с привлечением не только политиков, но и общественников, активистов и простых жителей. Это, безусловно, уникальный опыт, способный стать образцом и транслироваться по всей стране.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

По итогам совещания команда профессионалов и единомышленников представила губернатору автономного округа и членам Правительства Югры новые решения и инструменты по продвижению нацпроектов, которые должны обеспечить вовлеченность жителей в реализацию национальных, региональных проектов и повысить качество жизни каждого югорчанина.

- Мы в периоде перехода от идеи, замысла к конкретному потребителю. Все наши решения - в интересах каждого югорчанина. Мы должны создать условия для того, чтобы человек мог найти точку входа в каждый национальный проект, на любые удобные для него информационные и контрольные каналы, - прокомментировала Наталья Комарова происходящее у себя в инстаграме.

Губернатор Югры принимала личное участие в стратегических сессиях как в прошлом году, так и в текущем. Фото Булата Сабитова

К слову, губернатор принимала личное участие в стратегических сессиях как в прошлом году, так и в текущем. И, как прежде, она выслушала все предложения участников мероприятия, дала персональную оценку всех итоговых предложений, ведь, по ее мнению, на данном этапе задача состоит в том, чтобы найти нестандартные форматы самоорганизации югорчан для реализации нацпроектов.

В ПОИСКАХ ДВЕРИ

Как создать «точку входа» для людей в каждый из национальных проектов, участники обсуждали командно, в группах. Своеобразный «мозговой штурм» помог им разобраться в ситуациях в зависимости от поставленных задач, охватить разные целевые аудитории и сгенерировать идеи по информационному сопровождению, продвижению национальных проектов, общественному контролю.

Как создать «точку входа» для людей в каждый из национальных проектов, участники обсуждали командно, в группах. Фото Булата Сабитова

– Нужно создать условия для того, чтобы мы умели находить дверь, открывать ее, входить, действовать и при этом уметь рассказать обо всем другим, – обозначила Наталья Комарова.

По словам Александра Бабушкина, модератора стратегической сессии «Команда Югры 2024», на мероприятии собралось 11 команд, которые попытались придумать новые решения по информированию граждан, их участию в нацпроектах или общественному контролю.

- Сам процесс разбит на две части. В первой команды выполняют квесты. Вторая – более практическая, это мозговой штурм, во время которого участники придумывают конкретные решения. Их идеи оценивает жюри. Моя задача – донести до участников цели их работы и проконтролировать, чтобы они все верно поняли и сделали, - прокомментировал он ход мероприятия.

И инструменты для улучшения жизни югорчан, перезагрузки мышления, действительно, получились креативные и нестандартные.

В ходе семинара-совещания был предложен целый набор креативных идей по реализации национальных проектов. Фото Булата Сабитова

Так, участники направления «Демография» выступили с предложением внедрить в Югре технологию «Семейный психолог», чтобы оперативно решать вопросы семейного неблагополучия, проблемы, возникающие у молодых пар. По мнению участников, их идея может быть распространена не только в крупных муниципалитетах округа, но и в отдаленных населенных пунктах.

- Наша группа занимается нацпроектом «Демография». Это моя тема - я учусь по направлению социальной работы. Можно сказать, что участие в этой сессии - вклад в будущее, как мое, так и общества. Конечно, сложно выделить какую-то одну меру поддержки. Они всегда должны работать комплексно. Проблем много, и решений тоже нужно много, - оставил свой отзыв один из участников «Мозгового штурма» Егор Кирсанов, студент 4 курса Югорского Государственного Университета.

Помочь с нацпроектом «Жилье и городская среда» могут пользователи интернета - блогеры, СМИ. Как поразмыслили участники группы, занимающейся этим направлением, интересные информационные поводы со стороны властей позволят блогерам и СМИ расширить аудиторию и распространить ход реализации национальных проектов в Югре среди многих тысяч пользователей.

Еще одна группа, работавшая по направлению «Международная кооперация и экспорт», предложила создать блог с полезными советами для целевой аудитории и историями успеха молодых семей, которые экспортируют свои товары и услуги.

В ходе семинара-совещания был предложен целый набор креативных идей по реализации и других национальных проектов: «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», «Культура». Все выдвинутые креативные и системные решения направлены на самые широкие слои населения региона и отвечают самым современным трендам социально-экономического развития Югры.

Как заявила Лариса Красильникова, заместитель директора регионального института управления Югры, мозговой штурм - главная часть мероприятия.

- Как таковых победителей здесь нет. Мы не ставили цель устроить соревнование. Модераторы групп фиксируют интересные идеи - потом мы их соберем в итоговый отчет. Если они действительно реализуемые, то на следующей стратсессии мы будем разрабатывать механизм внедрения этих проектов, - сказала она.

Мозговой штурм - главная часть мероприятия. Фото Булата Сабитова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина Максимова, председатель общественной палаты Югры:

- Любое дело должно начинаться с самого важного – мотивации, причастности. Как раз такие мероприятия дают возможность людям, представителям различных структур, общественных формирований, органов власти, вместе подумать, куда нам идти. Именно такое взаимодействие и формирует Команду Югры. Я бы расширила эту практику на территорию всего округа. Чтобы каждый гражданин понимал, что такое нацпроект, зачем он и что лично ему даст. Тогда человек будет тоже встроен в систему. Команда – это когда все всё понимают и мотивированы. Данная стратсессия – это высший уровень. Другие уровни должны быть в муниципалитетах, трудовых коллективах, ТОСах и так далее. На прошлой сессии я работала на «Демографии», в этот раз - на «Образовании». Это наиболее близкие мне нацпроекты по роду деятельности. Вообще, я полагаю, что они наиболее значимые. «Демография» потому что, если не будет людей, не с кем будет работать. А «Образование» - это механизм развития региона. Без него не будет ни качественных дорог, ни комфортного жилья.

СПРАВКА «КП»

На реализацию национальных проектов на территории Югры в 2019 году из всех источников финансирования направлен 41 миллиард рублей. Федеральные средства в этом объеме составляют 3,8 миллиарда, окружного бюджета – 22,4 миллиарда, муниципалитетов – 1,1 миллиарда, а также за счет иных источников финансирования – 13,5 миллиардов рублей.