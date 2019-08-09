2019-08-09T12:28:23+03:00
Спорт

Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 10 и 11 августа

Публикуем подробную афишу мероприятий на предстоящий уик-енд в августе 2019 года
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Куда сходить на выходных 10 и 11 августаКуда сходить на выходных 10 и 11 августа
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Эти выходные для жителей Тюмени пройдут под знаком спорта. 10 августа областной центр широко отметит День физкультурника. Сразу в нескольких районах города развернутся многочисленные площадки, где тюменцы смогут не только попробовать свои силы в различных видах спорта, но и стать свидетелями баталий настоящих профессионалов. Например, битвы военных в рамках Международного этапа АрМИ - 2019. «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила традиционную афишу на выходные, выбирайте то, что вам действительно интересно!

ПЯТНИЦА, 9 АВГУСТА

Средневековая музыка, созданная около 10 веков назад и шедевры Баха и Вивальди. Танго Пьяццоллы и музыка Джо Хисаиши из культовых аниме. Уникальные сочетания инструментов - волынка и кельтская арфа, ирландский вистл и дуэт блестящих скрипачей. Все это ждет тюменцев на ночных концертах в Католическом костеле (улица Ленина, 7). Начало в 19.00 и 21.00. Рекомендуемая сумма пожертвований на входе - 300 рублей.

Ночной концерт в Католическом костеле. Фото vk.com/club1347064

Ночной концерт в Католическом костеле. Фото vk.com/club1347064

СУББОТА, 10 АВГУСТА

На площади 400-летия Тюмени развернется масштабное празднование Дня физкультурника. Начало работы спортивно-развлекательных площадок – 11.00. Горожан ждут различные мастер-классы и игры от фитнес-клубов, состязания в шашки и шахматы, керлинг, лазертаг, биатлон. Здесь состоятся соревнования по кроссфиту и шахбоксу, а также Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019». Любой желающий сможет выполнить нормативы ГТО.

Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019». Фото vk.com/tmnourhome

Соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2019». Фото vk.com/tmnourhome

Второй тур турнира по мини-футболу на кубок Гилевской рощи пройдет на территории лесопарка (площадка рядом с лыжной базой ДЮСШ № 2) в выходные дни с 12 до 19 часов. За заветный трофей ведут борьбу 12 команд юношей в возрасте до 18 лет и 12 команд мужчин старше 18 лет. Вход на соревнования свободный.

Турнир по мини-футболу на кубок Гилевской рощи. Фото пресс-службы администрации города

Турнир по мини-футболу на кубок Гилевской рощи. Фото пресс-службы администрации города

По-настоящему зрелищные баталии развернутся и на полигоне учебного центра ТВВИКУ «Андреевский», где пройдет Международный этап АрМИ 2019. На площадке встретятся команды-финалисты из Китая, Лаоса, Монголии, Вьетнама, Киргизии, Узбекистана Пакистана, России, Республики Беларусь. Военнослужащие будут отстаивать честь своей страны, соревнуясь в мастерстве владения военной техникой и решении инженерных задач. Бойцы будут соревноваться в двух дисциплинах: инженерная формула и безопасный маршрут. Стать свидетелем масштабного действа можно будет 10 и 11 августа, начало в 12 часов. Вход свободный.

Финалы конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоятся 10 и 11 августа на полигоне «Андреевский». Фото департамента общественных связей Тюменской области

Финалы конкурсов «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» состоятся 10 и 11 августа на полигоне «Андреевский». Фото департамента общественных связей Тюменской области

В это же время тюменцев ждут в сквере Льва Ровнина на праздничную программу «С днем рождения, родной край». Веселые клоуны проведут со всеми желающими подвижные игры и загадают тематические загадки, связанные с Днем области. Самых активных участников ждут сувениры от организаторов праздника. Вход свободный.

ВОСКРЕСЕНИЕ, 11 АВГУСТА

Тюменцев приглашают на мастер-класс по акварели «Зайка» в тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики 5а). Посещение мероприятие особенно подойдет тем, кто давно хотел начать рисовать, но не знал с чего начать. Работа будет выполняться на тонированной бумаге в смешанной технике. Начало мастер-класса в 15 часов. Стоимость: 800 рублей.

Мастер-класс по акварели «Зайка». Фото vk.com/visittyumen

Мастер-класс по акварели «Зайка». Фото vk.com/visittyumen

В 18 часов на площади 400-летия Тюмени пройдет концертно-танцевальная программа «Музыкальное лето». Это новый проект с участием профессиональных коллективов Центра культуры и творчества «Тюмень». В концертно-танцевальной программе духового оркестра – популярная инструментальная музыка, танцевальные ритмы, знакомые песни отечественной и зарубежной эстрады в исполнении солистов «ЦКиТ «Тюмень». Вход свободный.

В это же время тюменцы могут отправиться на танцевальную прогулку - DANCE WALKING. Суть мероприятия заключается в том, что участники включают общий плейлист и идут танцевать по городу. На этот раз место встречи - сквер Славянский (ул. Тульская), а дресс-код - офисный стиль. Присоединиться может каждый желающий, специальной танцевальной подготовки для этого не нужно. «Приходи и танцуй, какой ты есть», начало в 18 часов. Участие бесплатное.

DANCE WALKING. Фото vk.com/visittyumen

DANCE WALKING. Фото vk.com/visittyumen

ИСТОЧНИК KP.RU

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