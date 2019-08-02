Известный тюменский альпинист погиб в горах Таджикистана

Василий Дроздов, 39-летний спортсмен-альпинист, который из Северодвинска переехал жить и работать в Тюмень, погиб 29 июля в горах Таджикистана. Как сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, вместе с товарищами Дмитрием Чернышевым, Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко он покорял вершину Бодхона в районе ГИССАРО-АЛАЙ. Во время восхождения по маршруту Житенева 6А произошел обвал рельефа на участке, где находился альпинист.

Стоит отметить, что Бодхона, которая по-таджикски означает «гнилой угол», не самая высокая гора, всего 5152 метров. Но по степени сложности восхождения она относится к последней шестой категории. Все маршруты там скальные, с частыми ледяными наростами, камнеопасны. Команда Василия двигалась по левой части западной стены, где перепад высот маршрута составляет 1100 метров, а протяженность маршрута 1778 метров. Средняя крутизна стенной части 75º, средняя крутизна маршрута в целом 45º.

- Благодаря участникам команды тело было транспортировано в Душанбе. Сейчас группа находится там и занимается оформлением всех необходимых документов для организации перевозки тела нашего друга на родину, - сообщили 1 августа в федерации.

У Василия остались беременная жена и маленькая дочь. В настоящее время среди альпинистов и скалолазов брошен клич о помощи. Чтобы транспортировать тело погибшего товарища в Северодвинск, нужны деньги, так как страховка покрывает расходы только до московского аэропорта. Кроме того, семье Василия нужна поддержка, в том числе и в организации похорон.

Как сообщила жена альпиниста в соцсетях, она с дочкой остается жить в Архангельске, но пока все их вещи в Тюмени. К тому же, в скором времени ей предстоит рожать второго ребенка, так что помощь будет кстати. Она также попросила не писать и не звонить ей с соболезнованиями, пока она не готова принимать их, ведь потеря слишком тяжела.

СПРАВКА «КП»

Василий Дроздов родился в Северодвинске. Был воспитанником мастера спорта России по альпинизму Михаила Ишутина. Позже переехал в Архангельск, а затем в Тюмень. При этом оставался верен Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области и все свои лучшие восхождения совершил вместе с альпинистами Поморья.

Василий Дроздов был удостоен почетного звания «Снежный барс СССР». Он получил его за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего Советского Союза и отличающихся крайне суровыми погодными условиями. Это пик Победы, пик Ленина, пик Хан-Тенгри, пик Коммунизма и пик Корженевской.

7 июня этого года Василию Дроздову исполнилось 39 лет.

КАК ПОМОЧЬ

Материальную помощь можно оказать, перечислив деньги на карту Сбербанка по номеру 639002049005791470 (Ирина Александровна В.). В Тюмени сбор ведет Ольга Анфилофьева (карта Сбербанка 4276867013985990).

Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» выражает соболезнования всем родным и близким Василия Дроздова.