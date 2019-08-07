2019-08-07T07:22:20+03:00
Туризм

День Тюменской области - 2019: едим «нефтяную» уху, разминаемся и пробуем себя в ковроткачестве

Рассказываем, какая спортивная и гастрономическая программа ожидает жителей и гостей региона в День Тюменской области 2019 года
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В День Тюменской области - 2019 жителей региона ждёт обширная праздничная программа. Фото пресс-службы администрации городаВ День Тюменской области - 2019 жителей региона ждёт обширная праздничная программа. Фото пресс-службы администрации города
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Уже скоро Тюменская область отметит главное событие августа 2019 года - 75-летие со Дня образования субъекта. Начиная с 14 августа жителей и гостей региона ожидает насыщенная праздничная программа. Она включает в себя не только официальные и культурные мероприятия, но и большое количество спортивных состязаний, а также настоящий гастрономический фестиваль. Где тюменцы смогут проверить себя на прочность, а также отведать блюда с добавлением "нефти", в материале «Комсомольской правды-Тюмень».

РАЗОМНЕМСЯ

Как рассказал директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин, 16-17 августа во всех муниципальных образованиях региона состоятся различные спортивные мероприятия.

- В Тюмени они стартуют в пятницу с уже полюбившегося горожанам фестиваля экстремальных видов спорта. Он начнется в 17 часов и пройдет на набережной, - отметил Дмитрий Грамотин.

По его словам, тюменцы и гости города смогут не только увидеть показательные выступления по скейтбордингу, силовому экстриму, черлидингу, но и поучаствовать в мастер-классах по скалолазанию и воркауту.

Спортивная программа начнется с фестиваля экстремальных видов спорта. Фото пресс-службы администрации горда

Спортивная программа начнется с фестиваля экстремальных видов спорта. Фото пресс-службы администрации горда

В субботу, 17 августа обширная спортивно-развлекательная программа развернется на площади 400-летия Тюмени. Жители города смогут сразиться в шахматы, шашки, стать участниками эстафет и веселых стартов.

- Спортивная программа составлена таким образом, чтобы завлечь в игровой процесс представителей всех возрастов. Начиная от самых маленьких до старшеклассников и заканчивая более страшим поколением, - пояснил Дмитрий Грамотин.

Параллельно в институте физической культуры ТюмГУ откроется экспозиция «История тюменского спорта». Ее презентуют известные земляки-олимпийцы. Горожане смогут пообщаться с именитыми спортсменами и получить автограф. На выставке также будут представлены уникальные спортивные трофеи.

ПОЙДЕМ ПОЕДИМ

Важной составляющей праздника традиционно станет гастрономическое направление. 16 августа на набережной реки Тура стартует барбекю-фест. Лучшие рестораны города буду готовить ароматный шашлык и угощать Тюменцев деликатесами на свежем воздухе.

- В пятницу можно смело сразу после работы спускаться на набережную, идти ужинать и наслаждаться музыкальной программой, - рассказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Гастрономический фестиваль продолжится 17 августа на площадки 400-летия Тюмени. Здесь откроются четыре площадки. Первая, это «Сибирское гостеприимство». Национальные блюда представят представители различных народностей, проживающих на территории региона.

В пятницу на набережной традиционно развернется барбекю-фест. Фото пресс-службы администрации города

В пятницу на набережной традиционно развернется барбекю-фест. Фото пресс-службы администрации города

- Жители и гости города смогут отведать блюда русской, татарской, казахской, грузинской, узбекской, еврейской и даже греческой кухни, - отметил Андрей Пантелеев.

Вторая площадка представит на суд посетителей гастрономические вариации на тему «Сибирь нефтяная». Здесь можно будет отведать черную уху, черное мороженое, черные бюргеры и даже черную паэлью.

Третья площадка «Сибирь сладкая» представит различные варианты десертов с традиционными для региона ягодами. Своего рода королевой этой гастрономической зоны станет тюменская ватрушка с тремя ягодами. Рестораторы предложат различные варианты ее приготовления.

- За время работы площадок на сайте Vizit Tyumen будет проходить конкурс фотографий с нашими фирменные хэштегами. Жители города за свои яркие снимки смогут выиграть интересные туристические призы, - добавил Андрей Пантелеев.

На четвертой площадке, именуемой «Территорией детства», маленькие тюменцы смогут поучаствовать в приготовлении различных десертов. Попробовать испечь блины или изготовить собственное мороженое.

ПОРУКОДЕЛЬНИЧАЕМ

В рамках праздничных гуляний особое внимание будет уделено народным промыслам. Выставка-продажа «Тюменский народный сувенир» также откроется на площади 400-летия Тюмени. В работе площадки примут участие умельцы из муниципальных образований региона.

Жители и гости областного центра смогут посетить мастер-классы по ковроткачеству, косторезной резьбе, гончарному делу. Сделать свои первые шаги в народном промысле.

На пощади 400-летия Тюмени можно будет попробовать себя в народных промыслах. Фото пресс-службы администрации города

На пощади 400-летия Тюмени можно будет попробовать себя в народных промыслах. Фото пресс-службы администрации города

- В настоящее время у нас в реестре находится 420 мастеров различных народных промыслов. Возможно, после посещения такой площадки, их станет больше, - отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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