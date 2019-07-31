750 человек эвакуировали из тюменского аэропорта Рощино из-за запаха гари

Горевший жир в вытяжке одного из кафе, расположенном на втором этаже тюменского аэропорта Рощино, стал причиной эвакуации более чем 750 человек. Пассажиры и сотрудники оперативно покинули помещение (а случилось это около 11.45) и ждали, когда огнеборцы найдут причину задымления.

На месте работали службы МЧС. Фото: ЧС Тюмень

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера днём, 31 июля. На месте ЧП работали 8 единиц техники МЧС и 32 сотрудника ведомства. Они-то и установили, что источником запаха гари стали горевшие жировые отложения в вытяжке.

Огнеборцы нашли источник дыма. Фото: ЧС Тюмень

Тем не менее, в пресс-службе Рощино отметили, что информация о возгорании преувеличена – задымление было в зоне вылета внутренних воздушных линий, но в рамках учений.

- Оно необходимо для имитации ситуации, максимально приближенной к реальности, - приводят слова пресс-службы местные СМИ. - Это штатная отработка эвакуации, учения. Такие мероприятия мы проводим с привлечением МЧС. Все в порядке.

Оказалось, что горели жировые отложения в вытяжке кафе. Фото: ЧС Тюмень

В настоящее время работа аэропорта восстановлена. Посетители, которые покинули здание, снова дожидаются своих рейсов. Никто не пострадал, в МЧС по поводу «учений» ничего не известно.

Сейчас людей пускают в здание. Фото: ЧС Тюмень

КСТАТИ

Пока пожарные обследовали помещение, пассажиры самолётов, которые только-только прибыли в воздушную гавань, ожидали своего багажа.