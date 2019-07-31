Дедушка и внучка погибли при взрыве газа дома под Тюменью

Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в частном доме, в посёлке Боровский Тюменского района. Страшная трагедия произошла сегодня утром, 31 июля, и унесла жизни десятилетней девочки и её 56-летнего дедушки. Их тела обнаружили во время разбора разрушенных конструкций дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/723205" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа под Тюменью.

Взрыв газа в Боровом. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказали, что информация о вспышке паров бытового газа в частном доме №44 по улице Набережной поступила в 5 утра местного времени, и через 5 минут пожарные были на месте.

Огнеборцы тушат пожар. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

- Ликвидировать пожар удалось через час - к 06.04. Всего на месте работали 46 человек личного состава МЧС и 18 единиц техники, - подчеркнули в ведомстве. – Также взрывной волной покорежило ворота и разрушило забор. Частично обгорел автомобиль УАЗ.

Дом почти полностью разрушен. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Сейчас пожарные продолжают разбирать конструкции взорвавшегося дома, рядом дежурит бригада скорой помощи. Вызов медикам поступил ещё раньше, чем в МЧС – в 4.32, и через 7 минут бригада была на месте происшествия. Отмечается, что обращений за медицинской помощью не было.

Огнеборцы ликвидировали горение только через час. Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

К делу подключился и следственный комитет. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.