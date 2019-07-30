Тюменцам рассказали, как выбрать качественный и натуральный сыр в магазине

На полках тюменских магазинов сегодня можно встретить массу видов сыров: «Голландский», «Костромской», «Адыгейский», «Российский», пармезан, колбасный, с плесенью и без, плавленый… В общем, сырная палитра огромна! При таком многообразии необходимо тщательно подходить к выбору качественного и натурального сыра, чтобы не нарваться на что-то завалявшееся или испорченное. Вместе с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области мы подготовили памятку для любителей сыра. Запомните эти простые правила при покупке продукта.

КАКИЕ БЫВАЮТ СЫРЫ?

Сыром называется продукт, изготовленный из молока, молочных продуктов или из продуктов переработки молока. При приготовлении сыра используются специальные закваски, а технология, при помощи которой его готовят, обеспечивает коагуляцию молочного белка с помощью молокосвертывающих ферментов. Затем сырную массу отделяют от сыворотки, формируют её, прессуют, солят и отправляют на созревание (или не отправляют, в зависимости от вида).

Сырный продукт – это продукт питания, который только содержит молоко, и производится в соответствии с технологией производства сыра.

Сыров в магазинах сегодня - массаФото: pixabay.com

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СЫР?

Перед покупкой любимого лакомства «сыроежкам» нужно внимательно изучить состав продукта. Если сыр натуральный, то в его состав должны входить: сырое коровье молоко высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль, бактериальные закваски и концентраты молочнокислых бактерий, а также натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Учитывая недешёвую стоимость сырья для производства (к примеру, чтобы изготовить 1 кг сыра, нужно около 11 литров молока) в конечном итоге и цена самого сыра должна быть соответствующей. Покупая дешёвый сыр, можно нарваться на обычный сырный продукт.

Как должен пахнуть и выглядеть настоящий сыр?

- На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок. Если это «Костромской» или «Эстонский» сыр, то рисунок должен состоять из глазков круглой или овальной формы. У «Российского» - неправильной или угловатой формы, у «Голландского» - круглой или угловатой формы. Трещин и неровностей быть не должно.

- Корочка сыра должна быть ровной, тонкой, без повреждений, покрытая полимерной плёнкой. Не допускается толстый подкорковый слой.

- Запах сыра – сладковато-пряный или чуть кисловатый. Не стоит брать сыр с прогорклым, тухлым или сальным запахом.

- Плесени (если это не специальные сорта) на сыре быть не должно. Цвет продукта – от белого до светло-жёлтого, ровный по всей массе.

- Консистенция эластичная, однородная по всей массе. Если она рыхлая и потрескавшаяся – сыр брать не стоит.

Инфографика о сырах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Лучше всего выбирать сыр в фабричной упаковке, на которой можно найти состав продукта и сроки годности. Кроме того, фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий. В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что натуральный сыр содержит большое количество (20-30%) легкоусвояемого молочного белка, множество витаминов (А, Е, D, С), витамины группы В, РР и большое количество полезных элементов (железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк).

Продукция в торговых сетях, особенно в нижнем ценовом сегменте, тщательно проверяется Роспотребнадзором. Сыр и сырная продукция проходит контроль с лабораторным исследованием.