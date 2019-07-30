2019-07-30T15:39:27+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как выбрать качественный и натуральный сыр в магазине

Спутать его с сырным продуктом несложно [инфографика]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Тюменцам рассказали, как выбрать качественный и натуральный сыр в магазинеТюменцам рассказали, как выбрать качественный и натуральный сыр в магазинеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На полках тюменских магазинов сегодня можно встретить массу видов сыров: «Голландский», «Костромской», «Адыгейский», «Российский», пармезан, колбасный, с плесенью и без, плавленый… В общем, сырная палитра огромна! При таком многообразии необходимо тщательно подходить к выбору качественного и натурального сыра, чтобы не нарваться на что-то завалявшееся или испорченное. Вместе с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области мы подготовили памятку для любителей сыра. Запомните эти простые правила при покупке продукта.

КАКИЕ БЫВАЮТ СЫРЫ?

Сыром называется продукт, изготовленный из молока, молочных продуктов или из продуктов переработки молока. При приготовлении сыра используются специальные закваски, а технология, при помощи которой его готовят, обеспечивает коагуляцию молочного белка с помощью молокосвертывающих ферментов. Затем сырную массу отделяют от сыворотки, формируют её, прессуют, солят и отправляют на созревание (или не отправляют, в зависимости от вида).

Сырный продукт – это продукт питания, который только содержит молоко, и производится в соответствии с технологией производства сыра.

Сыров в магазинах сегодня - масса Фото: pixabay.com

Сыров в магазинах сегодня - массаФото: pixabay.com

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СЫР?

Перед покупкой любимого лакомства «сыроежкам» нужно внимательно изучить состав продукта. Если сыр натуральный, то в его состав должны входить: сырое коровье молоко высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль, бактериальные закваски и концентраты молочнокислых бактерий, а также натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато).

Учитывая недешёвую стоимость сырья для производства (к примеру, чтобы изготовить 1 кг сыра, нужно около 11 литров молока) в конечном итоге и цена самого сыра должна быть соответствующей. Покупая дешёвый сыр, можно нарваться на обычный сырный продукт.

Как должен пахнуть и выглядеть настоящий сыр?

- На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок. Если это «Костромской» или «Эстонский» сыр, то рисунок должен состоять из глазков круглой или овальной формы. У «Российского» - неправильной или угловатой формы, у «Голландского» - круглой или угловатой формы. Трещин и неровностей быть не должно.

- Корочка сыра должна быть ровной, тонкой, без повреждений, покрытая полимерной плёнкой. Не допускается толстый подкорковый слой.

- Запах сыра – сладковато-пряный или чуть кисловатый. Не стоит брать сыр с прогорклым, тухлым или сальным запахом.

- Плесени (если это не специальные сорта) на сыре быть не должно. Цвет продукта – от белого до светло-жёлтого, ровный по всей массе.

- Консистенция эластичная, однородная по всей массе. Если она рыхлая и потрескавшаяся – сыр брать не стоит.

Инфографика о сырах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Инфографика о сырах. Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Лучше всего выбирать сыр в фабричной упаковке, на которой можно найти состав продукта и сроки годности. Кроме того, фабричная упаковка гарантирует отсутствие посторонних бактерий. В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области отметили, что натуральный сыр содержит большое количество (20-30%) легкоусвояемого молочного белка, множество витаминов (А, Е, D, С), витамины группы В, РР и большое количество полезных элементов (железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк).

Продукция в торговых сетях, особенно в нижнем ценовом сегменте, тщательно проверяется Роспотребнадзором. Сыр и сырная продукция проходит контроль с лабораторным исследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отправляемся в Кению по следам «Короля Льва»
18 июля в прокат выйдет новый фильм «Король Лев». В преддверии этого события торговая сеть «Пятёрочка» запустила специальную акцию «Почувствуй себя по-королевски» для юных отважных исследователей саванн и их родителей, приуроченную к мировой премьере
Комфорт в общепите начинается с "Макдоналдс"
На днях состоялась пресс-конференция Генерального директора компании "Макдоналдс" в России Марка Карены. Господин Карена рассказал, как дальше будет развиваться любимая многими россиянами сеть ресторанов быстрого обслуживания
Новости 24
Порядка сотни тюменцев заявились на чемпионат и первенство по триатлону
АО «Транснефть – Сибирь» провело детские соревнования по пожарно-прикладному спорту
Тюменцы могут пожаловаться на действия судебных приставов в интернете
С начала купального сезона в Тюменской области утонуло 11 человек
В Тюменской области телефонный террорист «заминировал» мост через реку Тобол
Тюменские прокуроры заблокировали сайты с пропагандой краж
В Тюмени осудят юриста, обманувшего 14 предпринимателей
Понадобилась помощь психолога: в Тюменской области бывшие супруги не могут поделить сына
Под Тюменью поезд насмерть сбил проходящего пути мужчину
Губернатор Тюменской области доволен качеством местного молока
В Тюменской области мужчины разнесли кладбище ради металлолома
В экопарке «Затюменский» переделают дорожки, которые вызвали нарекания у горожан
Тюменец пытался украсть одежду из бутика, надев ее на себя
Автопарк тюменской скорой помощи пополнился 18 машинами
Тюменцы жалуются на свинокомплекс, сливающий отходы в озера
В Тюмени парализовало мужчину после нанесения татуировки
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Тюменец погиб, надышавшись краской во время ремонта гаража
Определился подрядчик, который отремонтирует представительство Ямала в Тюмени
В Тюмени поймали парня, который наворачивал круги на оживленном перекрестке
В Тобольске открыта регистрация на чемпионат ползунков