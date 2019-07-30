Прогулки по Тюмени летом 2019 года: испытываем новый маршрут экскурсии

Наверняка многие из тех тюменцев, кто любит прогуляться по центру города, заметили пунктирную линию, нанесенную желтой краской прямо на тротуарах. Такая разметка есть на Семакова, Республики, Дзержинского, Володарского. Но, в отличие от знакомой водителям линии она ничего не запрещает, а наоборот, приглашает следовать за собой. Дело в том, что так обозначен новый туристический маршрут «Легенды и символы тюменской резьбы», охватывающий 12 памятников деревянного зодчества. Мы решили пройтись «золотым путем» и посмотреть, какую историю он скрывает.

Начинается желтая линия с дома №1 по улице СемаковаФото: Лидия Шумкова

НАЧАЛО ПУТИ

Начинается желтая линия с дома №1 по улице Семакова. Выйти к нему можно как с Семакова, так и непосредственно с набережной. Так что, если вдруг прогулки вдоль Туры наскучили, самое время сменить обстановку и посмотреть, что еще интересного есть в городе.

Несмотря на свою ценность, дом – в запущенном состоянии, ему требуется реставрацияФото: Лидия Шумкова

Итак, Семакова, 1. Старинный особняк конца XIX – начала XX веков. Несмотря на свою ценность, дом – в запущенном состоянии, ему требуется реставрация. Тем не менее, в архитектурной композиции и декоре дома хорошо прослеживаются черты «русского стиля» и модерна. Здание украшено ажурными деревянными элементами, и особенно хороша в нем пропильная резьба под карнизом крыши. Когда-то в усадьбе жила семья настоятеля женской гимназии отца Петра Ребрина. Позднее останавливался русский флотоводец, океанограф Степан Макаров, жили первые секретари обкома партии, размещался детский сад и строительная фирма.

Особенно хороша в нем пропильная резьба под карнизом крышиФото: Лидия Шумкова

Нет, мы не знатоки истории и архитектуры. Узнать все это помог информационный стенд рядом с домом. Такие таблички есть на каждом из 12 зданий, включенных в маршрут. Приятно, что информацию можно не только прочитать, но и послушать – QR-код в помощь. Тем-то и хорош маршрут – пройти его можно самостоятельно, без профессионального экскурсовода, а значит бесплатно.

У купеческого дома необычные наличники - с объемной резьбой барочного стиляФото: Лидия Шумкова

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

От Семакова, 1 рукой подать до двух следующих объектов истории – дома купца Чиралова и дома Поповой. Расположены они рядом - по улице Володарского, 9 и 7 соответственно. Что немудрено, ведь жили там родственники.

Говорят, таких наличников в Тюмени больше нигде нетФото: Лидия Шумкова

У владельца кожевенного производства Сергея Чиралова было две дочери Виринея и Филанида. Выйдя замуж, Виринея поселилась по соседству, а Филанида – унаследовала дом отца.

В декоративной отделке дома Поповой чувствуется веяние модернаФото: Лидия Шумкова

Дома, хоть и типичные для Тюмени, но при этом абсолютно разные по декору. У купеческого дома необычные наличники - с объемной резьбой барочного стиля. Говорят, таких в Тюмени больше нигде нет.

Наличники у него оформлены геометрическими деталямиФото: Лидия Шумкова

В декоративной отделке дома Поповой, который был построен позднее, чувствуется веяние модерна – наличники оформлены геометрическими деталями.

Аккуратнее – пешеходный переход через оживленную улицу нерегулируемыйФото: Лидия Шумкова

СМОТРЕТЬ ПО СТОРОНАМ

Чтобы дальше следовать по маршруту, придется пройти через площадь Борцов Революции, мимо аграрного университета и перейти на другую сторону улицы Республики. Так что аккуратнее – пешеходный переход через оживленную улицу нерегулируемый. Зато в награду можно увидеть два замечательных дома Тургенева, 12 и Тургенева, 9.

Здание по улице Тургенева,12 было отреставрировано – практически разобрано и собрано заново с сохранением старой резьбыФото: Лидия Шумкова

Первый – это жилой флигель, принадлежавший владельцу музыкальной мастерской Ларионову. Здание было отреставрировано – практически разобрано и собрано заново с сохранением старой резьбы. В декоре превалируют растительные элементы.

Главное украшение усадьбы Козловых – наличники, выполненные в технике объемной резьбы барочного стиляФото: Лидия Шумкова

Второй дом – усадьба Козловых. Главное его украшение – опять же наличники, выполненные в технике объемной резьбы барочного стиля. Такие могли себе позволить только очень богатые люди.

За проект дома, который ныне известен как музей "Усадьба Колокольниковых" владелец в начале XX века заплатил 20 тысяч золотомФото: Лидия Шумкова

Рядом расположен еще один деревянный дом, хорошо известный тюменцам – усадьба Колокольникова, где ныне находится музей. За проект дома владелец в начале XX века заплатил 20 тысяч золотом, а делали его в Санкт-Петербурге. Дом кажется каменным – настолько его деревянная резьба приближена к образцам декора каменного домостроения.

Примерно 600 метров придется пройти без экскурсииФото: Лидия Шумкова

ВРЕМЯ, ЧТОБЫ «ПЕРЕВАРИТЬ» ИНФОРМАЦИЮ

Дальше «золотая линия» ведет на улицу Дзержинского. Так что примерно 600 метров придется пройти просто так. Хотя почему просто так? После полученной информации можно свежим взглядом посмотреть на главную улицу города и заметить какие-то детали, на которые раньше не обращали внимания. Например, заметить каменную архитектуру, которая тоже сохранилась с конца XIX – начала XX веков. Среди примечательных зданий - дома Бабушкина, Оверштейна, Аверкиева, Соколовой, магазин Брандта. А еще фрагмент первой Тюменской мостовой.

С домом мещанина Бровцына связана красивая легенда о любвиФото: Лидия Шумкова

Ну вот и памятник деревянного зодчества - дом мещанина Сергея Бровцына по улице Дзержинского, 40. С ним связана красивая легенда о любви со счастливым концом. Мы не станем ее пересказывать – каждый, кому интересна тайна дома, сможет и сам услышать или прочитать историю на стенде. Мы лишь обратим внимание на резной декор ворот и калиток, ведь это единственный сохранившийся в Тюмени старинный образец с использованием символичных растительных мотивов.

В деревянной резьбе крестьянского дома много морских мотивовФото: Лидия Шумкова

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ С МОРСКИМИ МОТИВАМИ

Дом по улице Дзержинского, 36 примечателен тем, что принадлежал в начале XX века трудолюбивому крестьянину, которому удалось разбогатеть. Весь дом был восстановлен по старым образцам, потому что в 2002 году пострадал в пожаре. В деревянной резьбе очень много морских мотивов – тут и образ Полярной звезды, служившей компасом морякам, и морские волны, украсившие подоконные доски. Предполагается, что украшения делали резчики-поморы, отсюда и сюжеты.

Пока дом Рубцовой, пострадавший в пожаре, не восстановлен и просто завешен баннеромФото: Лидия Шумкова

Рядом с крестьянской усадьбой – дом Рубцовой, представляющий тип дома жителя среднего достатка. Декор незамысловат – с точеными полуколоннами-пилястрами, растительными мотивами. Ворота и калитки были воссозданы в наше время, на них изображены солярные знаки – розетки в виде солнца. Буквально в этом году дом был охвачен огнем, там находилась мастерская известного тюменского мастера – резчика по дереву Вадима Шитова. Пока здание не восстановлено и просто завешено баннером. Но власти обещают в скором времени провести работы по реконструкции.

У еще одного дома Бровцына простая архитектура, но выглядит он наряднымФото: Лидия Шумкова

Дальше – опять дом уже знакомого нам Бровцына. Его мещанин сдавал в аренду под квартиры. В злополучном для многих деревянных объектов Тюмени 2002 году дом чуть не погиб в пожаре. Благо, его отреставрировали. У дома простая архитектура, но выглядит он нарядным. Все дело в большом количестве окон с богатым растительным орнаментом.

Дом Буркова знаменит своим дворцовым внешним видомФото: Лидия Шумкова

ДВОРЕЦ ИЗ ДЕРЕВА

Предпоследняя точка маршрута – дом Буркова, знаменитый своим дворцовым внешним видом.

Резные балясины, замысловатые узоры, фантазийные рисунки, огромное парадное крыльцо – символы богатства и процветания семьи БурковыхФото: Лидия Шумкова

Резные балясины, замысловатые узоры, фантазийные рисунки, огромное парадное крыльцо – символы богатства и процветания семьи Бурковых, которая была одной из самых богатейших людей Тюмени.

Последний двенадцатый объект – дом купчихи РогозинойФото: Лидия Шумкова

Последний двенадцатый объект – дом купчихи Рогозиной. О ней самой никакой информации не сохранилось, зато остался замечательный дом. Это один из немногих образцов шестистенного жилого дома, вытянутого вдоль улицы с уникальным резным фасадным декором.

ДВА КИЛОМЕТРА И ЧАС ПУТИ

Общее расстояние заняло два километра. Получается примерно 50 минут на всю экскурсию. По пути встречаются кофейни, ресторанчики, бистро, так что легко можно прерваться на перекус, а потом продолжить приятный экскурс в историю.

Расстояние от первого до последнего объекта экскурсии - два километраФото: Лидия Шумкова

К слову, мы начали свою прогулку с первой точки маршрута. Да, по факту линия берет свое начало именно там, с Семакова, 1. Но путь выстроен таким образом, что включиться в него можно на любом этапе. Главное - найти «золотую линию» и следовать по ней. И не важно, в какую сторону.