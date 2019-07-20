2019-07-29T13:07:14+03:00
Экономика

В Тюменской области начали производить мясные чипсы и рисовые шарики в фруктовом сиропе

Фабрика по производству снеков открылась в индустриальном парке «Боровский»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области начали производить мясные чипсы и рисовые шарики в фруктовом сиропеВ Тюменской области начали производить мясные чипсы и рисовые шарики в фруктовом сиропеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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На площадке индустриального парка «Боровский» вчера, 19 июля, открылась фабрика по производству снеков «Окейч». Поставщиками сырья выступают тюменские производители, к примеру, контракты уже подписаны с Ишимским мясокомбинатом, Боровской птицефабрикой и животноводческим предприятием «Бизон».

Губернатор Тюменской области на открытии производственного комплекса подчеркнул, что ожидания, связанные с развитием индустриальных парков в регионе, полностью оправдались.

- Главное, мы достигли результата, к которому стремились, когда создавали парк «Боровский»: появляются новые современные производства, - отметил глава региона. – В 2018 году, выступая с посланием Тюменской областной думе, я поставил задачу, чтобы такая практика была введена во всех муниципалитетах. Необходимо создавать и развивать муниципальные площадки, на которых местные производители могли реализовывать самые разные инвестиционные проекты.

Общая площадь производственного комплекса составляет 3,2 тысячи квадратных метров, объём инвестиций в реализацию проекта – порядка 130 млн рублей. На фабрике будет создано 40 рабочих мест, на производстве будут работать в том числе жители поселка Боровский.

В комплексе используется экструзивное, сушильное, дражировочное, фасовочное, упаковочное и холодильное оборудование российских и китайских производителей, которое позволяет выпускать широкий ассортимент продукции объемом до 210 тонн ежемесячно. На полках магазине вскоре появятся мясные и фруктовые чипсы, сухарики, рисовые шарики во фруктовом сиропе, а после ввода второй очереди проекта – кондитерские изделия.

- Став резидентами индустриального парка, мы получили готовую инфраструктуру. Если бы площадка была выбрана другая, сроки реализации проекта значительно увеличились бы. Для нас это критически важно, ведь чем дольше производство находится на стадии запуска, тем больше экономическая нагрузка на собственника, - отметила гендиректор фабрики Екатерина Истомина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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