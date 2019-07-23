Более 150 кинематографистов со всей России поучаствовали в проекте «Снять за 72 часа»

Более 150 кинематографистов со всей России собрал проект «Снять за 72 часа», который состоялся в областном Музейном комплексе им. И.Я. Словцова. В Центре развития региональных медиа и кино «Медиаполис» поделились, что основная цель мероприятия – объединить кинематографистов из разных уголков страны в Тюмени, чтобы создать короткометражное кино или рекламу. В мероприятии приняли участие режиссеры, сценаристы, продюсеры, операторы, монтажеры и актеры.

Для участников проекта «Снять за 72» часа организовали не только развлекательную часть в виде интерактивов, но и образовательную программу. В качестве федеральных и региональных спикеров выступили Клим Шипенко, Андрей Апостолов, Сергей Калужанов, Кирилл Хандурин, Генрих Медер, Ладо Кватания, Тимур Мусаев, Дмитрий Сухов и Андрей Зубов. Каждый из них провёл профильные лекции по режиссуре, сценарному мастерству, монтажу и операторскому искусству.

Эксклюзивный приз от организаторов проекта – поездку на форум «Таврида-2019» получил режиссёр из Екатеринбурга Сергей Сильвертон. Гран-при конкурса взяла команда «Гермес» за фильм «Снять за 72» того же режиссёра. Авторам вручили награды в номинациях «Спецприз за универсальность», «Лучшее звуковое и музыкальное сопровождение» и «Лучший короткометражный фильм». Также Сергей Сильвертон признан «Лучшим звукорежиссером», а исполнитель главной роли Андрей Али – «Лучшим актером». Награждение состоялось в МТЦ «Космос».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о комиксисте из Улан-Удэ приехал на тюменский фестиваль автостопом. Он не спал двое суток, чтобы успеть вовремя.