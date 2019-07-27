В Гилёвской роще плели обереги, метали ножи и пели песню «Виновата ли я»
Гилёвская роща тоже не осталась в стороне от празднования Дня города в Тюмени – 2019 и провела фестиваль воинской культуры и народных традиций «Дружина». Гости праздника окунулись в атмосферу казачества, сыграли в традиционные игры и забавы и посмотрели выступления фольклорных коллективов города.
Казачий куреньФото: Алексей КОСЕНЧУК
Сцену для праздника специально оборудовали неподалёку от детской площадки. Чтобы тюменцы не заблудились, на каждом дереве повесили таблички с призывами «подходить да не стесняться».
Казачьи игрыФото: Алексей КОСЕНЧУК
Пока не грянул ливень, тюменцы активно участвовали в казачьих забавах: катались на лошадях, фланкировали шашкой, метали ножи и проходили испытания на ловкость и меткость.
Рыцарские поединкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Стрельба из рогаткиФото: Алексей КОСЕНЧУК
У каждого участника соревнований был своеобразный билет фестиваля. Проходишь одно из испытаний – получи специальную наклейку. Тех, кто собрал все наклейки, ждали приятные сюрпризы, в т.ч. и сертификат о прохождении «Школы воинской культуры».
Спойлер: девочка смогла проткнуть бутылку с первого разаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Здесь же девушки смогли сплести обереги и венки на голову, попеть обрядовые песни и потешки, а добры молодцы – потренироваться в стрельбе в «яблочко». Также участников заинтересовал мастер-класс по раскрашиванию деревянной игрушки. Мастер не только показывал основные принципы работы, но и рассказывал об интересных страничках из истории Руси.
Мастер-класс по раскрашиванию игрушкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ну и без песен никуда.
Исполнение песен на сцене фестиваляФото: Алексей КОСЕНЧУК
Например, композиция «Виновата ли я» побудила участников пуститься в пляс и подпевать певице!
День города в Тюмени - 2019 (фестиваль "Дружина").
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «День города в Тюмени»