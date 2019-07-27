2019-07-27T17:46:31+03:00
Звезды

В Гилёвской роще плели обереги, метали ножи и пели песню «Виновата ли я»

День города Тюмени - 2019 отпраздновали фестивалем воинской культуры и народных традиций «Дружина» [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Гилёвской роще плели обереги, метали ножи и пели песню «Виновата ли я»В Гилёвской роще плели обереги, метали ножи и пели песню «Виновата ли я»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Гилёвская роща тоже не осталась в стороне от празднования Дня города в Тюмени – 2019 и провела фестиваль воинской культуры и народных традиций «Дружина». Гости праздника окунулись в атмосферу казачества, сыграли в традиционные игры и забавы и посмотрели выступления фольклорных коллективов города.

Казачий курень Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Казачий куреньФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сцену для праздника специально оборудовали неподалёку от детской площадки. Чтобы тюменцы не заблудились, на каждом дереве повесили таблички с призывами «подходить да не стесняться».

Казачьи игры Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Казачьи игрыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Пока не грянул ливень, тюменцы активно участвовали в казачьих забавах: катались на лошадях, фланкировали шашкой, метали ножи и проходили испытания на ловкость и меткость.

Рыцарские поединки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Рыцарские поединкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стрельба из рогатки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Стрельба из рогаткиФото: Алексей КОСЕНЧУК

У каждого участника соревнований был своеобразный билет фестиваля. Проходишь одно из испытаний – получи специальную наклейку. Тех, кто собрал все наклейки, ждали приятные сюрпризы, в т.ч. и сертификат о прохождении «Школы воинской культуры».

Спойлер: девочка смогла проткнуть бутылку с первого раза Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Спойлер: девочка смогла проткнуть бутылку с первого разаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Здесь же девушки смогли сплести обереги и венки на голову, попеть обрядовые песни и потешки, а добры молодцы – потренироваться в стрельбе в «яблочко». Также участников заинтересовал мастер-класс по раскрашиванию деревянной игрушки. Мастер не только показывал основные принципы работы, но и рассказывал об интересных страничках из истории Руси.

Мастер-класс по раскрашиванию игрушки Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мастер-класс по раскрашиванию игрушкиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ну и без песен никуда.

Исполнение песен на сцене фестиваля Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Исполнение песен на сцене фестиваляФото: Алексей КОСЕНЧУК

Например, композиция «Виновата ли я» побудила участников пуститься в пляс и подпевать певице!

День города в Тюмени - 2019 (фестиваль "Дружина").

ИСТОЧНИК KP.RU

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