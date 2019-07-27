2019-07-27T16:23:54+03:00
Спорт

День города в Тюмени – 2019: тюменцы не только отдыхают, но и активно занимаются спортом

На площади перед Тюменским технопарком собрались одни спортсмены [фоторепортаж], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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День города в Тюмени – 2019: тюменцы не только отдыхают, но и активно занимаются спортомДень города в Тюмени – 2019: тюменцы не только отдыхают, но и активно занимаются спортомФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Массовые гуляния, приуроченные к 433-му Дню рождения Тюмени, продолжаются! Так, на площади перед тюменским технопарком все желающие смогли попробовать себя в различных видах спорта – от шахмат до арм-рестлинга. Давайте перенесёмся на пару часов назад и посмотрим, как это было.

Кидаем дротики Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кидаем дротикиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Зачем ходить в спортзал, когда можно позаниматься на Дне города? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Зачем ходить в спортзал, когда можно позаниматься на Дне города?Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Молодые пацаны "залипают" в шахматы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Молодые пацаны "залипают" в шахматыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Есть и мини-керлинг. Не такой, как в спорте, но всё же Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Есть и мини-керлинг. Не такой, как в спорте, но всё жеФото: Алексей КОСЕНЧУК

А тут сразу и не поймёшь: то ли потасовка, то ли чему-то обучаются Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А тут сразу и не поймёшь: то ли потасовка, то ли чему-то обучаютсяФото: Алексей КОСЕНЧУК

А, нет. Рядом занимаются арм-рестлингом. Значит, всё нормально Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А, нет. Рядом занимаются арм-рестлингом. Значит, всё нормальноФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кто-то даже качает пресс Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кто-то даже качает прессФото: Алексей КОСЕНЧУК

Даже дети показывают "класс" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Даже дети показывают "класс"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети "бьются" на специальном ринге Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети "бьются" на специальном рингеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мужики тягают гири Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Мужики тягают гириФото: Алексей КОСЕНЧУК

Перестрелка. Кто же победит? Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Перестрелка. Кто же победит?Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Соревнования по спидкубингу (не путать со Скуби-Ду) Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Соревнования по спидкубингу (не путать со Скуби-Ду)Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поднятие штанги Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поднятие штангиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, как прошёл Парад детских колясок в Тюмени, парад двойников и концерт на площади 400-летия Тюмени. На «Пикнике книг» в Тюмени заработало «Литературное кафе», а на фестивале «Кофе улиц» можно было попробовать себя в роли бариста. К вечеру пошёл дождь (да и сейчас накрапывает), но тюменцы принялись играть под дождём прямо на набережной. Кстати, там же мы попробовали вкусный шашлык.

День города в Тюмени - 2019 (Технопарк).

ИСТОЧНИК KP.RU

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