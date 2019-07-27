На Площади 400-летия Тюмени появились чудо-часы и мистические существа
Лучший город Земли празднует свой 433-й день рождения! Сегодня, 27 июля, в День города Тюмени – 2019 работают десятки праздничных площадок. Торжественное открытие Дня города состоялось на Площади 400-летия Тюмени, где главе города Руслану Кухаруку вручили ключ от города. Символ Тюмени изготовлен тюменским реставратором Святославом Шитовым.
На Площади 400-летия Тюмени появились чудо-часы и мистические существаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Не забываем ставить хэштег: #Тюмень433Фото: Алексей КОСЕНЧУК
С приветственным словом к тюменцам обратился и губернатор Тюменской области Александр Моор. В своём обращении глава региона подчеркнул, что только благодаря общим усилиям областная столица уверенно шагает вперёд и лидирует среди российских городов.
- Растёт качество жизни людей и экономика, строятся новые дома, дороги и транспортные развязки, детские сады и школы. Появляется все больше уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Наша любимая Тюмень стала точкой притяжения для многих инициативных и творческих людей. Желаю лучшему городу Земли, нашей красавице-Тюмени - процветания и развития! - отметил Александр Моор.
Сотни людей собрались на площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК
Церемония открытия Дня города завершилась запуском нового арт-объекта – часов, отсчитывающих время до 75-летия Тюменской области. Праздновать юбилей области будем уже через двадцать дней! Надо сказать, что арт-объект пришёлся по вкусу тюменцам, в социальных сетях вовсю публикуют фотографии необычных часов.
А вот и тот самый арт-объектФото: Алексей КОСЕНЧУК
В эти минуты на площади 400-летия Тюмени проходит праздничный концерт. На сцене, установленной возле здания драматического театра, выступают тюменские творческие коллективы и исполнители. Особым успехом у гостей пользовалась трогательная песня «Это ты, это я, это Тюмень моя!» и кавер-версия хита группы «Тату» - «Нас не догонят». Пока ребята пели, на экране показывали фрагменты из жизни Лучшего города Земли. Действительно, нас не догонят!
Рядом работает арт-пространство "Время наших побед", где самые маленькие занимаются полезным делом вместе с родителями.
Ребятишки облюбовали арт-резиденцию "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Арт-пространство "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Арт-пространство "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Карета и...ЗолушкаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Любители театра наслаждаются выступлением тюменского театра «Мимикрия». Здесь уже в четырнадцатый раз проходит театральный фестиваль «Сны улиц». Актёры представят на суд зрителей сразу пять спектаклей, один из которых – «Пластилиновый дождь» - уже подошёл к концу.
Каждый хочет сфоткаться с мистическими существамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ребятишки и актёры "Мимикрии"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
А вот и ангел с крылышкамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Начало фестиваля "Сны улиц"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Высокие мистические существа-фигуры в масках и карнавальных костюмах пользуются у гостей бешеным успехом – каждый считает своим долгом с ними сфотографироваться.
Фотосессия с актёрамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Фигуры поражают воображение!Фото: Алексей КОСЕНЧУК
"Сны улиц" в самом разгареФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ребятишки вовсю резвятся у фонтана. Все мокрые насквозь, но счастливые! На улице очень жарко, поэтому малышня старается охладиться у водички.
Ребятишки тусуются в фонтанеФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ребятишки дают охладиться даже самокатамФото: Алексей КОСЕНЧУК
Впрочем, с жарой борются и взрослые, которые создали длинную очередь за мороженым. Тут же можно поесть шашлык, выпечку, выпить кофе и полакомиться другими разными вкусняшками.
Взрослые не отходят от ларька с мороженымФото: Алексей КОСЕНЧУК
«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к словам губернатора и мэра и поздравляет читателей с Днём города. Желаем вам успехов, здоровья и процветания! С Днём рождения, Тюмень!
День города в Тюмени (площадь 400-летия).
ИСТОЧНИК KP.RU
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