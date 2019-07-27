На Площади 400-летия Тюмени появились чудо-часы и мистические существа

Лучший город Земли празднует свой 433-й день рождения! Сегодня, 27 июля, в День города Тюмени – 2019 работают десятки праздничных площадок. Торжественное открытие Дня города состоялось на Площади 400-летия Тюмени, где главе города Руслану Кухаруку вручили ключ от города. Символ Тюмени изготовлен тюменским реставратором Святославом Шитовым.

На Площади 400-летия Тюмени появились чудо-часы и мистические существаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Не забываем ставить хэштег: #Тюмень433Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С приветственным словом к тюменцам обратился и губернатор Тюменской области Александр Моор. В своём обращении глава региона подчеркнул, что только благодаря общим усилиям областная столица уверенно шагает вперёд и лидирует среди российских городов.

- Растёт качество жизни людей и экономика, строятся новые дома, дороги и транспортные развязки, детские сады и школы. Появляется все больше уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Наша любимая Тюмень стала точкой притяжения для многих инициативных и творческих людей. Желаю лучшему городу Земли, нашей красавице-Тюмени - процветания и развития! - отметил Александр Моор.

Сотни людей собрались на площади 400-летия ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

Церемония открытия Дня города завершилась запуском нового арт-объекта – часов, отсчитывающих время до 75-летия Тюменской области. Праздновать юбилей области будем уже через двадцать дней! Надо сказать, что арт-объект пришёлся по вкусу тюменцам, в социальных сетях вовсю публикуют фотографии необычных часов.

А вот и тот самый арт-объектФото: Алексей КОСЕНЧУК

В эти минуты на площади 400-летия Тюмени проходит праздничный концерт. На сцене, установленной возле здания драматического театра, выступают тюменские творческие коллективы и исполнители. Особым успехом у гостей пользовалась трогательная песня «Это ты, это я, это Тюмень моя!» и кавер-версия хита группы «Тату» - «Нас не догонят». Пока ребята пели, на экране показывали фрагменты из жизни Лучшего города Земли. Действительно, нас не догонят!

Рядом работает арт-пространство "Время наших побед", где самые маленькие занимаются полезным делом вместе с родителями.

Ребятишки облюбовали арт-резиденцию "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-пространство "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-пространство "Время наших побед"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Карета и...ЗолушкаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Любители театра наслаждаются выступлением тюменского театра «Мимикрия». Здесь уже в четырнадцатый раз проходит театральный фестиваль «Сны улиц». Актёры представят на суд зрителей сразу пять спектаклей, один из которых – «Пластилиновый дождь» - уже подошёл к концу.

Каждый хочет сфоткаться с мистическими существамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ребятишки и актёры "Мимикрии"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А вот и ангел с крылышкамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Начало фестиваля "Сны улиц"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Высокие мистические существа-фигуры в масках и карнавальных костюмах пользуются у гостей бешеным успехом – каждый считает своим долгом с ними сфотографироваться.

Фотосессия с актёрамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фигуры поражают воображение!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

"Сны улиц" в самом разгареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ребятишки вовсю резвятся у фонтана. Все мокрые насквозь, но счастливые! На улице очень жарко, поэтому малышня старается охладиться у водички.

Ребятишки тусуются в фонтанеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ребятишки дают охладиться даже самокатамФото: Алексей КОСЕНЧУК

Впрочем, с жарой борются и взрослые, которые создали длинную очередь за мороженым. Тут же можно поесть шашлык, выпечку, выпить кофе и полакомиться другими разными вкусняшками.

Взрослые не отходят от ларька с мороженымФото: Алексей КОСЕНЧУК

«Комсомольская правда – Тюмень» присоединяется к словам губернатора и мэра и поздравляет читателей с Днём города. Желаем вам успехов, здоровья и процветания! С Днём рождения, Тюмень!