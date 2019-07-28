В Тюмени пройдет велопарад «Леди на велосипеде»

На набережной Тюмени 3 августа в 11 часов пройдет велопарад «Леди на велосипеде». Тема велозаезда в этом году − музыкальная вечеринка.

Как сообщают организаторы мероприятия, «Леди на велосипеде» − тематический велопарад для девушек. Для того, чтобы принять участие в нем, нужно придумать оригинальный образ, который будет соответствовать теме велопарада. Кроме этого, участницы также могут украсить свои велосипеды. Тюменских девушек на велопараде ожидают увлекательные площадки от партнеров проекта, творческие мастер-классы, фотозоны.

Обладательницы лучших, по мнению жюри, образов получат подарки от организаторов.