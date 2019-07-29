Ночные тусовки: как тюменцам бороться с шумными соседями

О том, как стражи порядка отрабатывают вызовы по поводу ночного шума во дворе, «Комсомолка» разбиралась в прошлом материале. Но что происходит, когда дело доходит до административной комиссии? Как выяснилось, работа в Тюмени ведется, но там есть свои сложности.

Собралась ночью веселая компания во дворе

Пошумели, погудели, музыку в машине на всю катушку включили и разбудили спящих жильцов – летом ведь окна, как правило, открыты. Жильцы вызвали полицию, но пока свободный экипаж ППС принял вызов, пока приехал, компании и след простыл. То ли в другой двор переместилась, то ли просто разбежалась, напуганная угрозами отца, чей ребенок не может уснуть. Так и отправляется дело в архив, поскольку не на кого его завести, личности неизвестны. И такое происходит гораздо чаще, чем хотелось бы. О том же свидетельствует статистика: в административных комиссиях управ округа заведено очень мало дел по факту нарушения тишины на улице, ведь уличных тусовщиков сложно вычислить.

А много ли «административок»?

Ведущий юрисконсульт управы Восточного округа Людмила Логунова отметила, что на территории округа минимальное количество «административок», связанных с шумом на улице. Часто жильцы сами на месте разбираются с нарушителями спокойствия или попросту стараются не обращать внимания на них, уповая на то, что пошумят и разойдутся. А если материалы все же дошли до комиссии, то бывает, что по ним можно дать только отказ о заведении дела – нет ни субъектов правонарушения, ни очевидцев, ни доказательств.

У самих комиссий нет полномочий по выезду на место происшествия, по опросу свидетелей и прочим моментам. Как рассказала Алина Битюкова, консультант комитета по юридической работе из управы Центрального округа, этим может заниматься только полиция, и именно к ней нужно в первую очередь обращаться жителям.

- При наличии достаточных данных, указывающих на наличие нашего состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 1.1 Кодекса об административных правонарушениях Тюменской области, полиция направляет материалы нам в комиссию для принятия процессуального решения. Мы уже смотрим их и, если имеются достаточные данные, принимаем меры по извещению лица о времени и месте составления протокола. Если данные отсутствуют, то выносим определение об отказе в возбуждении дела, - сообщила Алина Битюкова и добавила, что решение принимается коллегиально путем голосования.

Она отметила, что, несмотря на малое количество административных дел такого характера, в ее комиссии есть «постояльцы» - те, кто уже не один раз привлекался к административной ответственности.

- Они как слушали музыку, так и будут ее слушать. Это единичные случаи, но они имеют место быть, - подчеркнула Алина Битюкова.

Сколько штраф?

Мало. И в этом еще одна сложность. Наказание за нарушение тишины не так велико – либо предупреждение, либо штраф. А он составляет максимум две тысячи рублей, даже если это второе, пятое или десятое нарушение со стороны гражданина.

НА ЗАМЕТКУ!

Работающий метод, или как гарантировано приструнить нарушителя тишины и порядка

К слову, чтобы у полиции было больше доказательств, юрисконсульт Людмила Логунова дала совет: если, например, во дворе появилась компания с автомобилем, из которого на весь двор гремит музыка, то нелишним будет зафиксировать все это с помощью фото- или видео. Обязательно нужно сфотографировать и номер автомобиля. Владельца потом можно будет определить, сделав запрос в ГИБДД, а значит, можно будет и наказать.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Тем не менее, злостных «весельчаков» приструнивать можно и нужно. В случае подобных происшествий во дворе или доме тюменцы могут обратиться за помощью в дежурную часть УМВД России по городу Тюмени: 8(3452) 291-600, либо по Единому экстренному каналу помощи – 102/112.

КСТАТИ

Часы тишины в Тюмени – это периоды с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно. В это время нельзя громко слушать музыку, в том числе в транспортных средствах, кричать, свистеть, стучать, петь, играть на музыкальных инструментах.

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