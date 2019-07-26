Тюменцам мешают спать веселые компании во дворах и музыка из машин на всю катушку

Когда в Тюмени даже в позднее время суток держится теплая погода, грех сидеть дома. Гораздо веселее провести досуг в компании и, собравшись во дворе, посмеяться с друзьями. А то и включить погромче музыку в машине, чтоб услышали даже те, кто решил спокойно поспать. Ну и что, что времени уже далеко за полночь. Так, видимо, думает тюменская молодежь. Но никак не семьи с маленькими детьми или пожилые. А результат – конфликт между теми и другими.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Свои чаяния по поводу шума и громких звуков по ночам недовольные тюменцы, как водится, обозначили в соцсетях. Пользователь под ником Федор рассказал, что проезжающая в два ночи «Приора», которая «качает рэпчик во все сабвуферы» или веселая компания на лавочке под окнами порождают у него ночные фантазии о мести.

- Раньше было проще, но раньше у меня не было ребенка, которого эти нехорошие люди будят ночью, а за окном +25, окно не закрыть - душно, кондер под запретом после первой простуды, и к тому же утром на работу, - посетовал он.

Кстати, единомышленников его пост собрал немало, впрочем, как и противников. При этом люди задаются вопросом, кто может повлиять на порядок. Одно дело, когда шумят в квартире – постучал по батарее, вызвал полицию, проблема решена, можно даже заморочиться и подать в суд на беспокойного жильца. А что делать с уличными тусовщиками? Можно ли разобраться с ними по закону, тем более, что закон о тишине в Тюменской области есть.

ПО ЗАКОНУ

Действительно, в Кодексе Тюменской области об административной ответственности ясно написано, что часы тишины в Тюмени – это периоды с 22 до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно. В это время нельзя громко слушать музыку, в том числе в транспортных средствах, кричать, свистеть, стучать, петь, играть на музыкальных инструментах, в том случае, если дело происходит в жилых зонах. Да, сюда же входят и прилегающие территории жилых домов. За нарушение порядка – штраф. Для обычных граждан, кстати, он составляет от одной до двух тысяч рублей.

Чтобы призвать к порядку шумную компанию, нужно вызывать сотрудников полиции. Они собирают доказательную базу, а рассматривает материалы и привлекает нарушителей к ответственности административная комиссия при управе того округа, где произошел инцидент.

ПО ФАКТУ

Вся проблема в том, что ст.1.1. ч.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности - это местный закон, и в соответствии с разделением федеральных органов и местного самоуправления полиция не может работать по нему. Иначе говоря, полицейский, прибывший на место, не может составить протокол и принять какое-либо решение по факту шума.

- Полиция как федеральный орган не имеет права организовывать обеспечительные меры административного принуждения по КоАП РФ по правонарушениям Кодекса Тюменской области. Полиция ограничивается сбором материала: установление личности нарушителей, составление рапорта, опрос свидетелей - и направляет все материалы на административную комиссию управы района города для рассмотрения и привлечения к ответственности. Но обязанность пресечь правонарушение имеется у полиции всегда, - прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

Так что вызывать полицию можно и нужно, только вот мгновенных мер воздействия на нарушителей порядка ждать не стоит.

То есть собрал полицейский хоть какой-то материал по нарушению общественного порядка и передал его в комиссию. Там дело рассматривают коллегиально и уже принимают решение – оштрафовать ли виновников, если доказательств достаточно, или пока ограничиться предупреждением. Если на первый раз еще могут «понять и простить», то при рецидивах штраф будет наверняка. И не один.

КУДА ЗВОНИТЬ

За помощью тюменцы могут обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Тюмени: 8(3452) 291-600, либо 02.