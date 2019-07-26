Щелбан для дыни и тычок арбузу: как тюменцам выбрать вкусный плод

В Тюмень пришла арбузно-дынная пора. Жители города с удовольствием покупают эти большие плоды, но не всегда знают, как их правильно выбирать. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора решили помочь тюменцам и дали несколько советов, по выбору бахчевых культур.

Где покупать

Покупать арбузы и дыни, как и любые продукты, следует только в установленных местах торговли. Там хотя бы соблюдаются условия хранения продуктов. Они защищены от прямых солнечных лучей, так что лучше будет, если это закрытое помещение с оптимальной температурой для хранения и реализации плодоовощной продукции.

- Торговое предприятие, палатка, киоск, в которых осуществляется реализация бахчевых культур, а также прилегающая территория, должны содержаться в чистоте, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Покупать арбузы и дыни, как и любые продукты, следует только в установленных местах торговли.Фото: Лидия Шумкова

При необходимости покупатель вправе потребовать документы, подтверждающие безопасность продукции, иначе говоря декларацию о соответствии.

Кстати, продавать бахчевые культуры частями, с надрезами для демонстрации спелости плода, не допускается.

Также не следует покупать бахчевые в неустановленных местах торговли, на развалах вдоль автодорог, во дворах домов. Они могут быть опасны для здоровья.

Хороший, зрелый арбуз - крупный, цвет корки у него яркий и контрастный, а сама корка настолько твердая, что ногтем ее не продавитьФото: Лидия Шумкова

Что покупать

Арбуз и дыню необходимо осмотреть очень внимательно. На их корке не должно быть никаких трещин, вмятин и каких-либо признаков гниения.

Так, например, хороший, зрелый арбуз - крупный, цвет корки у него яркий и контрастный, а сама корка настолько твердая, что ногтем ее не продавить. На боку у правильного арбуза всегда есть светлое пятно максимально желтого цвета или даже оранжевого. Если все это не соответствует выбранному арбузу, значит, он незрелый, а значит, и не сладкий.

Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, сладкая на вкус, и искрится крупинками.Фото: Лидия Шумкова

Кроме того, стоит обратить внимание на усик и плодоножку у зрелого арбуза – они должны быть сухие. Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, сладкая на вкус, и искрится крупинками. Если же цвет мякоти интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком, а волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого, то это «плохой» арбуз.

Дыне можно дать щелбан: если щелкнуть по ней, звук должен быть глухимФото: Лидия Шумкова

При выборе дыни важна противоположная сторона от хвостика – она должна быть чуть мягкой. Если же она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Еще дыне можно дать щелбан. Если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. Проверять дыню нужно также на запах: если она спелая, то от нее обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Как употреблять

Перед употреблением бахчевые необходимо тщательно вымыть под проточной водой, так как при разрезании арбуза или дыни микроорганизмы с загрязненной поверхности попадают внутрь и размножаются в питательной среде сладкой мякоти. Разрезанный арбуз, дыня должны храниться только в холодильнике.