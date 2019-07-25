День города Тюмени – 2019: как украсили любимый город к его 433-летию
До 433-летия нашей любимой Тюмени осталось всего ничего – меньше двух дней. В преддверии Дня города Тюмени – 2019 корреспондент «Комсомольской правды» решил прогуляться по улочкам областной столицы и посмотреть, как украсили любимый город к 27 июля.
Например, у здания тюменской администрации поставили арт-объект "Тюмени - 433", фасад украсили баннером "С днём рождения, Тюмень!" и высадили огромный цветочный ковёр.
Администрация ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК
То на одном, то на другом здании встречаются поздравления-баннеры.
Тюменцы, с праздником!Фото: Алексей КОСЕНЧУК
Баннер на одном из зданий по ул. РеспубликиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Также растяжки можно увидеть и над тюменскими автомагистралями. В частности, над дорогой по ул. Республики (неподалёку от филармонии) и на перекрёстке ул. Республики и ул. Орджоникидзе.
Растяжки над магистральюФото: Алексей КОСЕНЧУК
Ещё один баннер над ул. РеспубликиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Украшена ярким арт-объектом Площадь борцов Революции. 27 июля она превратится в настоящую киноплощадку.
Площадь борцов РеволюцииФото: Алексей КОСЕНЧУК
Монументальные арт-объекты можно встретить у ТЦ "Калинка" и у здания Тюменского технопарка.
Арт-объект у технопаркаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Арт-объект у "Калинки"Фото: Алексей КОСЕНЧУК
В этом году организаторы решили придать слову "Тюмень" особое значение. По всему городу можно увидеть стенды с афишей на день города и узнать, какая она, Тюмень (счастливая, влюблённая, монументальная и т.д.). Ну, и просто узнать интересные факты из жизни областной столицы.
Набережную обклеили баннерамиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Тюмень искуснаяФото: Алексей КОСЕНЧУК
Арт-объекты перед ЦУМомФото: Алексей КОСЕНЧУК
Тюмень театральнаяФото: Алексей КОСЕНЧУК
Интересные факты на арт-объекте перед набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК
А ещё Тюмень - доблестная! Праздничный плакат появился у здания областного военкомата.
ВоенкоматФото: Алексей КОСЕНЧУК
Цветной бульвар тоже уже почти готов к празднованию Дня города Тюмени - 2019. Сразу на входе здесь расположился маршрутизатор-афиша, а за ним - рамка для селфи.
Маршрутизатор и афишаФото: Алексей КОСЕНЧУК
Рамка для селфиФото: Алексей КОСЕНЧУК
Там же (да и по всем центральным магистралям города) развешаны флажки с поздравлениями тюменцев.
Флажки на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК
Вовсю ведутся работы по установке сцен. Их монтаж прямо сейчас происходит на площадке у Драмтеатра и на тюменской набережной.
Монтаж сцены у ДрамтеатраФото: Алексей КОСЕНЧУК
Монтируют сцену на набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК
Кстати, особенно бросаются в глаза разноцветные флажки, которые развесили во всех районах города. Например, у отеля Vostok.
Разноцветные флаги у отеля VostokФото: Алексей КОСЕНЧУК
Напомним, до Дня города в Тюмени осталось всего несколько дней. Праздничная программа уже готова – осталось лишь провести все мероприятия. День города в Тюмени – 2019 - это масса сюрпризов от организаторов, так что каждый сможет выбрать себе праздничную площадку по душе. Чтобы вам заранее продумать «маршрут», «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий на 27 июля 2019. Не забываем, что в этот день в городе будут перекрыты дороги. Где – читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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