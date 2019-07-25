2019-07-25T12:16:24+03:00
Звезды

День города Тюмени – 2019: как украсили любимый город к его 433-летию

Гуляем и смотрим, как нарядили Тюмень ко Дню города – 2019 [фоторепортаж]
Алексей КОСЕНЧУК
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День города Тюмени – 2019: как украсили любимый город к его 433-летиюДень города Тюмени – 2019: как украсили любимый город к его 433-летиюФото: Алексей КОСЕНЧУК
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До 433-летия нашей любимой Тюмени осталось всего ничего – меньше двух дней. В преддверии Дня города Тюмени – 2019 корреспондент «Комсомольской правды» решил прогуляться по улочкам областной столицы и посмотреть, как украсили любимый город к 27 июля.

Например, у здания тюменской администрации поставили арт-объект "Тюмени - 433", фасад украсили баннером "С днём рождения, Тюмень!" и высадили огромный цветочный ковёр.

Администрация Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Администрация ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК

То на одном, то на другом здании встречаются поздравления-баннеры.

Тюменцы, с праздником! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы, с праздником!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Баннер на одном из зданий по ул. Республики Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Баннер на одном из зданий по ул. РеспубликиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Также растяжки можно увидеть и над тюменскими автомагистралями. В частности, над дорогой по ул. Республики (неподалёку от филармонии) и на перекрёстке ул. Республики и ул. Орджоникидзе.

Растяжки над магистралью Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Растяжки над магистральюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё один баннер над ул. Республики Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё один баннер над ул. РеспубликиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Украшена ярким арт-объектом Площадь борцов Революции. 27 июля она превратится в настоящую киноплощадку.

Площадь борцов Революции Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Площадь борцов РеволюцииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Монументальные арт-объекты можно встретить у ТЦ "Калинка" и у здания Тюменского технопарка.

Арт-объект у технопарка Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект у технопаркаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект у "Калинки" Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект у "Калинки"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В этом году организаторы решили придать слову "Тюмень" особое значение. По всему городу можно увидеть стенды с афишей на день города и узнать, какая она, Тюмень (счастливая, влюблённая, монументальная и т.д.). Ну, и просто узнать интересные факты из жизни областной столицы.

Набережную обклеили баннерами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Набережную обклеили баннерамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюмень искусная Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюмень искуснаяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объекты перед ЦУМом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объекты перед ЦУМомФото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюмень театральная Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюмень театральнаяФото: Алексей КОСЕНЧУК

Интересные факты на арт-объекте перед набережной Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Интересные факты на арт-объекте перед набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё Тюмень - доблестная! Праздничный плакат появился у здания областного военкомата.

Военкомат Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ВоенкоматФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цветной бульвар тоже уже почти готов к празднованию Дня города Тюмени - 2019. Сразу на входе здесь расположился маршрутизатор-афиша, а за ним - рамка для селфи.

Маршрутизатор и афиша Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Маршрутизатор и афишаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рамка для селфи Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Рамка для селфиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Там же (да и по всем центральным магистралям города) развешаны флажки с поздравлениями тюменцев.

Флажки на Цветном бульваре Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Флажки на Цветном бульвареФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вовсю ведутся работы по установке сцен. Их монтаж прямо сейчас происходит на площадке у Драмтеатра и на тюменской набережной.

Монтаж сцены у Драмтеатра Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Монтаж сцены у ДрамтеатраФото: Алексей КОСЕНЧУК

Монтируют сцену на набережной Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Монтируют сцену на набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кстати, особенно бросаются в глаза разноцветные флажки, которые развесили во всех районах города. Например, у отеля Vostok.

Разноцветные флаги у отеля Vostok Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Разноцветные флаги у отеля VostokФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, до Дня города в Тюмени осталось всего несколько дней. Праздничная программа уже готова – осталось лишь провести все мероприятия. День города в Тюмени – 2019 - это масса сюрпризов от организаторов, так что каждый сможет выбрать себе праздничную площадку по душе. Чтобы вам заранее продумать «маршрут», «Комсомольская правда – Тюмень» подготовила подробную афишу всех городских мероприятий на 27 июля 2019. Не забываем, что в этот день в городе будут перекрыты дороги. Где – читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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