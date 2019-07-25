Тюменская область – в числе лидеров по развитию конкуренции в России

Реализацию Национального плана развития конкуренции, утверждённого Указом Президента РФ, обсудили накануне, 24 июля, на совещании по вопросам утверждения планов мероприятий развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В заседании приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин и приглашённые эксперты.

Как отметил Анатолий Голомолзин, Тюменская область – в числе регионов-лидеров, где реализация национального плана по развитию конкуренции идёт особенно удачно. По его словам, в нашем регионе на рынке активно работают предприятия из соседних регионов, а предприятия из Тюменской области успешно участвуют в торгах за пределами территории.

- Это способствует обеспечению единого экономического пространства страны, это колоссальные деньги, - отметил замруководителя ФАС Россия. – В бизнесе – нормально, когда средние предприятия становятся крупными, малые – средними и так далее.

Заместитель начальника правового управления ФАС России Оксана Кузнецова заметила, что за 2018 год в России результаты по реализации национального плана развития конкуренции неплохие. Благодаря разъяснительной работе и работе на местах по профилактике правонарушений на 14% снизилось количество нарушений со стороны органов власти. Причём Тюменская область показала один из лучших результатов.

- Уменьшилась доля государственного участия в экономике и почти на 96% снизилось количество унитарных предприятий. Правда, работать ещё есть над чем. В розничной торговле, на рынке услуг ЖКХ и строительства, а также дорожной деятельности процент заключения контрактов с единственным поставщиком ещё высокий, - отметила она.

Затронули вопрос и региональной газификации. По словам Вячеслава Вахрина, в регионе достигнута договорённость о переходе к новому механизму формирования источников процесса – регуляторному контракту.

- Это важный документ, который формализует отношение правительства к ФАС, как регулятора, и к «Газпром Межрегионгаз Север», как частного партнёра по программе газификации. Если сегодня программа позволяет газифицировать 199 населённых пунктов (23 тыс. домовладений), то переход к регуляторному контракту увеличит темпы газификации в два раза, - подчеркнул он.

КСТАТИ

Ранее губернатор Александр Моор во время рабочей встречи с Анатолием Голомолзиным подчеркнул, что в Тюменской области теме реализации Национального плана развития конкуренции уделяется особое внимание. По его словам, создание условий для конкуренции – приоритетное направление в работе всех органов власти в регионе.

- Государственная политика поддержки конкурентоспособности нацелена на производство товаров надлежащего качества по приемлемым ценам. Справедливая и честная конкуренция – одно из условий для экономического и технологического развития. В Тюменской области есть положительные результаты такой работы, - отметил глава региона.

Напомним, «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что департамент лесного комплекса Тюменской области подключился к проекту развития биржевой торговли. Для привлечения к этому проекту даже была создана дорожная карта, работа по которой уже началась.