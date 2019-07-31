26 июля 2019 года «СТРОЙЛЕСБАНК» отметил 25-ти летний юбилей

СТРОЙЛЕСБАНК начал свою деятельность в 1994 году в небольшом городе Югорск на севере Тюменской области. В то время Банк активно работал с крупнейшими российскими лесозаготовительными предприятиями, поддерживая и развивая экспортное направление.

В 2008 году СТРОЙЛЕСБАНК осуществил переезд в областной центр – город Тюмень, и значительно увеличил размер уставного капитала до 1 млрд. 21 млн. рублей. Такой размер собственных средств позволил войти в число банков-лидеров тюменского региона.

Все это время банк делает акцент на классическом кредитовании предпринимателей и организаций.

За два с лишним десятилетия банк сформировал стабильную клиентскую базу и привлек на обслуживание предприятия различных отраслей экономики, в том числе компании, чья деятельность связана со строительством, разведочным бурением, ведением геологоразведочных работ. Также это предприятия сферы торговли, здравоохранения, ресторанного бизнеса и обрабатывающие производства.

Помимо предприятий юга Тюменской области, в СТРОЙЛЕСБАНКЕ обслуживаются организации ХМАО и ЯНАО, а также Москвы и Московской области, Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

К юбилейной дате банк существенно расширил масштабы своей деятельности: за последние десять лет объем привлеченных средств вырос в 1,6 раза, кредитный портфель увеличился в 2,6 раза, чистая прибыль в 2,5 раза. По состоянию на 01 июня 2019 года, собственный капитал составил 1,19 млрд рублей. Такой размер ключевых финансовых показателей позволяет сохранять ведущие позиции (3-е место) в рейтинге банков Тюменской области.

К юбилейной дате банк существенно расширил масштабы своей деятельности

Банк в своей деятельности неукоснительно соблюдает действующее законодательство, требования Банка России.

Результат работы СТРОЙЛЕСБАНКа по достоинству оценило рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое в декабре 2018 года присвоило рейтинг кредитоспособности на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Банк не обладает широкой сетью дополнительных и операционных офисов. Бизнес ведется из одного офиса, расположенного в самом центре Тюмени, командой высокопрофессиональных специалистов. Ключевые сотрудники работают в одном коллективе на протяжении всей деятельности Банка в Тюмени. За каждым предприятием и индивидуальным предпринимателем закреплен персональный менеджер, который в тонкостях знает своего клиента и обладает полномочиями для решения его задач. Отсутствие сети офисов компенсируется наличием современной системы дистанционного банковского обслуживания. Несмотря на имеющиеся удаленные каналы обслуживания собственник бизнеса всегда может приехать в офис для решения вопросов. СТРОЙЛЕСБАНК позаботился, о том, чтобы визит был приятным: для этого предусмотрена большая парковка и комфортная зона ожидания в операционном зале, где можно выпить чашечку чая или кофе.

Развитие банка основано на принципах долгосрочного партнёрства с клиентами, взаимной ответственности и безусловного выполнения взятых на себя обязательств. Умение слышать клиента и быть гибким к его потребностям - ключевое звено в формуле успеха СТРОЙЛЕСБАНКа.

Выражаем признательность клиентам и партнерам за поддержку и доверие!

*КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО), г. Тюмень, ул. Республики, 65, телефон 8 (3452) 566-026. Лицензия ЦБРФ № 2995 от 11.02.2008г».