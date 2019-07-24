Туман или смог: тюменцы гадают, что за пелена окутала город

Утро для тюменцев началось со смога. Небольшая пелена дыма накрыла город еще ночью, присутствует запах гари. Причиной тому – горящие леса в Красноярском крае и Иркутской области.

Город накрыло пеленой дыма из-за пожаров в соседних регионахФото: Кира Санникова

Как рассказали «Комсомольской правде - Тюмень» в пресс-службе регионального МЧС, в регионе крупных пожаров на сегодняшний день не зафиксировано. Единственный лесной пожар, который возник в Вагайском районе- незначительный, площадь возгорания 0,7 гектара. Для его устранения даже не потребовалось привлекать силы МЧС: им занимается лесоохрана, поскольку нет угрозы населенным пунктам.

- Мы считаем, что все из-за пожаров в Красноярском крае и Забайкалье, там у них больше 500 тысяч горит. Запах чувствовался еще 21 числа в Ханты-Мансийске, Новосибирске, Омске, Томске. У нас в это время были дожди, поэтому дымовая завеса до нас не дошла. Сейчас погода установилась, и запах пришел к нам, - рассказал Сергей Юсько, руководитель пресс-службы МЧС России по Тюменской области.

С 4 июля по 23 июля площадь пожаров только в одном Красноярском крае выросла в 49 раз. Фото с сайта fires.ru

Напомним, с 4 июля по 23 июля площадь пожаров только в одном Красноярском крае выросла в 49 раз. По данным на 23 число, в регионе горело 687 тысяч га. Донесению дыма в города других сибирских регионов, по данным Росгидромета, помогает преобладающий северный ветер.

Спасатели рекомендуют жителям города в случае задымления соблюдать правила безопасности. Стоит поменьше находиться на улице, использовать защитные маски, пить подсоленную воду, отказаться от курения и чаще проводить влажную уборку в помещении, не открывать окна. Одежду лучше носить из натуральных тканей – хлопка, льна. И, конечно, чаще принимать душ и использовать увлажнитель воздуха.

Спасатели рекомендуют жителям города в случае задымления соблюдать правила безопасностиФото: Лидия Шумкова

КСТАТИ

В 2016 году над городом висел такой же смог. Тогда виной всему были пожары в Ямало-Ненецком автономном округе. А еще годом ранее горели леса Хакасии, дымом также заволакивало соседние регионы.