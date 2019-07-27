2019-07-27T14:56:19+03:00
Общество

«Как настоящий!»: в Тюмени прошел первый «Парад двойников»

Более тридцати горожан примерили на себя разные образы героев
Мария Васильева
Поделиться:
Более тридцати тюменцев перевоплотились в персонажи любимых героевБолее тридцати тюменцев перевоплотились в персонажи любимых героевФото: Дмитрий Терентьев
Изменить размер текста:

Более тридцати тюменцев примерили на себя образы героев кино, мультфильмов, компьютерных игр на первом городском фестивале «Парад двойников», который состоялся в рамках празднования Дня города в Тюмени - 2019.

Больше всего было костюмов персонажей из сказок Фото: Дмитрий Терентьев

Больше всего было костюмов персонажей из сказокФото: Дмитрий Терентьев

Участники фестиваля гуляли по скверу «Комсомольский», фотографировались со всеми желающими и знакомились со своими конкурентами по перевоплощению. Интересно то, что каждый герой привел с собой большую группу поддержки – семью и друзей.

Участники шили костюмы не один день Фото: Дмитрий Терентьев

Участники шили костюмы не один деньФото: Дмитрий Терентьев

Костюмы были детально проработаны - накладные животы, парики, украшения, грим и другие аксессуары, характерные любимым всеми персонажам.

Возрастных ограничений не было Фото: Дмитрий Терентьев

Возрастных ограничений не былоФото: Дмитрий Терентьев

Участие в конкурсе не имеет возрастных ограничений. Вот почему пару взрослому Шляпнику составила юная Алиса, а маленькие шустрые дети-обезьянки из мультфильма «Осторожно, обезьянки» сопровождали свою маму на празднике.

Награждение состоялось около главной сцены сквера. Все участники получили призы от организаторов конкурса. А самые лучшие удостоились памятных грамот и ценного приза – микроволновой печи.

Первое место у "актрисы" из "Бриллиантовой руки" Фото: Дмитрий Терентьев

Первое место у "актрисы" из "Бриллиантовой руки"Фото: Дмитрий Терентьев

Победителем фестиваля стала Скосырева Лариса и ее образ роковой красавицы Анны Сергеевны из комедии «Брильянтовая рука». В номинации «Лучшая пародия на персонажа из кинофильма» первое место заняли работники Детского сад № 60, создавшие отличных двойников Кота Базилио, Буратино и Лисы Алисы.

Организаторы отметили, что в следующем году обязательно состоится второй «Парад двойников», на котором горожане смогут повеселиться и раскрыть свой талант к перевоплощению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцев научат аргентинскому танго
Тюменских родителей учат помогать детям-инвалидам
«Барбекю Фест» в Тюмени собрал на набережной любителей ароматного шашлычка
Парады талантов и колясок состоялись в Тюмени
Тюменцы принялись играть под дождём на набережной
В Аромашево раскрыт угон «восьмёрки» у вахтовика
Тюмень присоединилась к акции «Донор для Полины»
В Тюменском селе на асфальте появилась «классика»
Тюменцы лакомятся блюдами мировой кухни на Площади единства и согласия
На «Пикнике книг» в Тюмени заработало «Литературное кафе»
На фестивале «Кофе улиц» можно попробовать себя в роли бариста
Строительство новой развязки обсудили с жителями Комарово
На тюменской ярмарке появится индийский павильон
Семья получили травмы в ДТП: в Уватском районе на дорогу выбежал лось
Основатель успешного стартапа приедет на СУП в Тюмень
Погода в Тюмени 27 июля: тепло и небольшая гроза