«Как настоящий!»: в Тюмени прошел первый «Парад двойников»

Более тридцати тюменцев примерили на себя образы героев кино, мультфильмов, компьютерных игр на первом городском фестивале «Парад двойников», который состоялся в рамках празднования Дня города в Тюмени - 2019.

Больше всего было костюмов персонажей из сказокФото: Дмитрий Терентьев

Участники фестиваля гуляли по скверу «Комсомольский», фотографировались со всеми желающими и знакомились со своими конкурентами по перевоплощению. Интересно то, что каждый герой привел с собой большую группу поддержки – семью и друзей.

Участники шили костюмы не один деньФото: Дмитрий Терентьев

Костюмы были детально проработаны - накладные животы, парики, украшения, грим и другие аксессуары, характерные любимым всеми персонажам.

Возрастных ограничений не былоФото: Дмитрий Терентьев

Участие в конкурсе не имеет возрастных ограничений. Вот почему пару взрослому Шляпнику составила юная Алиса, а маленькие шустрые дети-обезьянки из мультфильма «Осторожно, обезьянки» сопровождали свою маму на празднике.

Награждение состоялось около главной сцены сквера. Все участники получили призы от организаторов конкурса. А самые лучшие удостоились памятных грамот и ценного приза – микроволновой печи.

Первое место у "актрисы" из "Бриллиантовой руки"Фото: Дмитрий Терентьев

Победителем фестиваля стала Скосырева Лариса и ее образ роковой красавицы Анны Сергеевны из комедии «Брильянтовая рука». В номинации «Лучшая пародия на персонажа из кинофильма» первое место заняли работники Детского сад № 60, создавшие отличных двойников Кота Базилио, Буратино и Лисы Алисы.

Организаторы отметили, что в следующем году обязательно состоится второй «Парад двойников», на котором горожане смогут повеселиться и раскрыть свой талант к перевоплощению.