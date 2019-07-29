Инвестиции в землю: какие направления АПК выбирает малый бизнес Тюменской области

Малые формы хозяйствования по-прежнему занимают весомое место в объемах производства основных видов сельскохозяйственной продукции многоукладного агропромышленного комплекса Тюменской области. В среднем ими производится порядка 52 процентов сельхозпродукции.

При этом доля хозяйств населения в общем объеме производства составляет в среднем 42 процента. На долю малого бизнеса приходится: 40 % молока, 34 % мяса всех видов, 62 % картофеля и 58 % овощей. Всего в регионе насчитывается порядка 154,5 тысяч товарных ЛПХ граждан - таковы данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Если говорить о структуре, то малый бизнес в АПК Тюменской области представлен в основном потребительскими кооперативами и фермерскими хозяйствами. Так, в регионе насчитывается 86 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив ОСКПК «ТЮМЕНЬ». Их услугами охвачено около 72% сельских территорий.

Через сеть потребительских кооперативов приобретается до 90 % молока от общего объема молока, закупаемого у населения. За 2018-й год объединения заготовили 41,3 тысяч тонн молока, 2,8 тысяч тонн мяса, 50 тонн картофеля и овощей, 4 тонны рыбы и 4,5 тонн дикоросов. Общая сумма оказанных услуг разного вида составила 138,5 миллионов рублей.

- Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве сельскохозяйственной продукции не столь значительна и последние годы находится на уровне 4-5%, - отметили в департаменте АПК Тюменской области. – При этом в регионе насчитывается 585 действующих хозяйствам и ИП в области сельскохозяйственного производства. В основном они специализируются на производстве продукции растениеводства.

В ведомстве отметили, что с 2019 года на территории субъекта реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по аналогии с федеральным проектом по развитию фермерства. Обе программы - часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках проекта, в частности, введен новый вид государственной поддержки начинающих фермеров - гранты «Агростартап». Он предоставляет для них более широкие возможности для развития своего дела.

- В настоящее время завершился первый прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов. Зарегистрировано 35 заявок от граждан и глав крестьянских хозяйств, проживающих в 12 муниципальных районах региона, а также в Тюмени, - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Там добавили, что большинство заявителей планирует заниматься содержанием и разведением КРС молочного направления, вторым направлением по популярности является разведение КРС мясного направления. Также поступили заявки по следующим направлениям: разведение лошадей, смешанное животноводство (овцеводство и КРС), пчеловодство и создание ягодной плантации.