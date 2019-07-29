2019-07-27T07:38:45+03:00
Экономика

Инвестиции в землю: какие направления АПК выбирает малый бизнес Тюменской области

Малые хозяйства занимают весомое место в объемах производства основных видов сельхозпродукции
Поделиться:
В среднем малые хозяйства производят порядка 52 процентов сельхозпродукции в регионеВ среднем малые хозяйства производят порядка 52 процентов сельхозпродукции в регионеФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Малые формы хозяйствования по-прежнему занимают весомое место в объемах производства основных видов сельскохозяйственной продукции многоукладного агропромышленного комплекса Тюменской области. В среднем ими производится порядка 52 процентов сельхозпродукции.

При этом доля хозяйств населения в общем объеме производства составляет в среднем 42 процента. На долю малого бизнеса приходится: 40 % молока, 34 % мяса всех видов, 62 % картофеля и 58 % овощей. Всего в регионе насчитывается порядка 154,5 тысяч товарных ЛПХ граждан - таковы данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Если говорить о структуре, то малый бизнес в АПК Тюменской области представлен в основном потребительскими кооперативами и фермерскими хозяйствами. Так, в регионе насчитывается 86 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив ОСКПК «ТЮМЕНЬ». Их услугами охвачено около 72% сельских территорий.

Через сеть потребительских кооперативов приобретается до 90 % молока от общего объема молока, закупаемого у населения. За 2018-й год объединения заготовили 41,3 тысяч тонн молока, 2,8 тысяч тонн мяса, 50 тонн картофеля и овощей, 4 тонны рыбы и 4,5 тонн дикоросов. Общая сумма оказанных услуг разного вида составила 138,5 миллионов рублей.

- Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве сельскохозяйственной продукции не столь значительна и последние годы находится на уровне 4-5%, - отметили в департаменте АПК Тюменской области. – При этом в регионе насчитывается 585 действующих хозяйствам и ИП в области сельскохозяйственного производства. В основном они специализируются на производстве продукции растениеводства.

В ведомстве отметили, что с 2019 года на территории субъекта реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по аналогии с федеральным проектом по развитию фермерства. Обе программы - часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках проекта, в частности, введен новый вид государственной поддержки начинающих фермеров - гранты «Агростартап». Он предоставляет для них более широкие возможности для развития своего дела.

- В настоящее время завершился первый прием заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов. Зарегистрировано 35 заявок от граждан и глав крестьянских хозяйств, проживающих в 12 муниципальных районах региона, а также в Тюмени, - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Там добавили, что большинство заявителей планирует заниматься содержанием и разведением КРС молочного направления, вторым направлением по популярности является разведение КРС мясного направления. Также поступили заявки по следующим направлениям: разведение лошадей, смешанное животноводство (овцеводство и КРС), пчеловодство и создание ягодной плантации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Региональный оператор «Магнит» вложил в мусорную реформу Омской области 2 миллиарда
Прошло сто дней с момента старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области. Что удалось достичь за этот срок? С какими проблемами столкнулся региональный оператор? Каковы перспективы реформы в регионе?
Региональный оператор «Магнит» вложил в мусорную реформу Омской области 2 миллиарда
Прошло сто дней с момента старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области. Что удалось достичь за этот срок? С какими проблемами столкнулся региональный оператор? Каковы перспективы реформы в регионе?
Новости 24
Дожди и прохлада: начало августа неприятно удивит тюменцев
Иностранец с фальшивыми правами подменил уставшего водителя в Тюменской области
Полтонны гуманитарной помощи отправили из Тюмени в Тулун
В ход пошел молоток: в Тюменской области произошла массовая драка
В Тюмени сегодня отключат светофоры
Погода на 29 июля в Тюмени: днем дождь, вечером гроза
Среднемесячная зарплата в Тюменской области составила 47,2 тысячи рублей
В Тюменском районе 18-летний парень огрел молотком мужчину в два раза старше себя
День города в Тюмени – 2019 прошёл без правонарушений
Онкоскрининги в Тюменской области помогают выявить рак на ранних стадиях
Три человека пострадали в результате аварии на трассе «Тюмень – Боровский»
Тюменец сказочно разбогател, пока хозяйка денег нежилась на горячих источниках
Житель Увата вынес челюсть приятелю во время «пьяной мороси»
Названы лауреаты конкурса профмастерства среди сотрудников социальных служб
Опубликовано видео похищения двух велосипедов после пьянки в Тюмени