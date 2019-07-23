Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области: удостоверения многодетных семей необходимы

Заветная мечта многих тюменских многодетных родителей – получить удостоверение, подтверждающее статус. Берёшь с собой одну такую «корочку» - и можно получить скидку на посещение музеев, выставок и каких-то других мероприятий, искупаться в аквапарке по сниженным ценам, а если повезёт – вообще попасть куда-нибудь бесплатно.

Увы и ах, но пока, чтобы доказать свою «многодетность», тюменцам приходится с собой таскать кучу документов – паспорта и свидетельства о рождении детей. То одно забудешь, то другое. Неудобно, правда? Естественно, эта ситуация возмущает родителей тюменских малышей, тем более, что решить проблему не так уж и сложно. «Комсомольская правда-Тюмень» разобралась в этом вопросе.

У ДРУГИХ ЕСТЬ, У НАС – НЕТ

Заложниками парадоксальной ситуации на сегодняшний день являются десятки тысяч жителей региона. Так, например, надоело носить с собой кучу бумаг, подтверждающих многодетность, и матери троих детей, тюменке Анастасии Дробышевой.

- Почему другие регионы выдают удостоверения своим многодетным матерям, а наш – нет? – с горечью вопрошает тюменка.

И действительно, многие регионы активно внедряют удостоверения «многодеток», а мы почему-то продолжаем пользоваться неудобным способом получения услуг для таких семей. В итоге страдают люди, у которых и так много хлопот, хотя, казалось бы, зачем искусственно усложнять им жизнь? Среди регионов, где можно получить заветные «корочки», можно назвать, например, Ульяновскую, Московскую, Ленинградскую области, Ставропольский край и другие.

Ближайшие соседи по УФО тоже оценили удобство таких удостоверений. Так, например, в Свердловской области решение о выдаче удостоверения принимается в 10-дневный срок с даты подачи документов. Довольно быстро и удобно. Если жители Тюменской области вынуждены носить с собой кучу документов постоянно, то в названных выше регионах достаточно собрать «доказательства» многодетности один раз.

К сожалению, федерального закона, который регламентировал бы получение такого документа, в России, нет. Правила выдачи удостоверения утверждает сам регион.

– На федеральном уровне нет требования в обязательном порядке выдавать многодетным семьям удостоверение. В тех регионах, где их выдают, есть регламенты и постановления. Если же такой документ не предусмотрен, право на льготы подтверждается другими документами. Например, справкой о составе семьи, - говорится на официальном интернет-портале государственных услуг.

Отсюда и появляются субъекты, где вопросу не уделяется должного внимания.Чиновники Ставропольского края, Московской области и соседи-свердловчане думают о том, как помочь местным папам и мамам, а их тюменские коллеги пока не могут решить бюрократическую проблему…

ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Андрея Степанова, удостоверения, подтверждающие статус такой семьи, сегодня необходимы, причем вводить их нужно как можно быстрее. Такой документ, считает омбудсмен, будет удобен для самих родителей.

- В развитии темы поддержки многодетных семей, конечно, такой документ необходим, - отмечает Андрей Эдуардович. – Проблема в том, что он должен работать. Взять и напечатать такие удостоверения – вопросов нет, главное, чтобы они имели юридическую силу. Поэтому принятие такого документа необходимо на законодательном уровне в Тюменской области.

Усиливает необходимость документа и тот факт, что примеров, когда многодетные родители оставались без льгот из-за отсутствия удостоверения, прискорбно много. Так, в частности, одну семью не пустили в Московский зоопарк – не было «бумажки». В своём «Живом журнале» блогер Татьяна Сенсемилия рассказала, что её знакомые с тремя маленькими детьми пришли посмотреть на животных. Взяли с собой документы и предъявили в кассе свидетельства о рождении детей и свои паспорта, но администрация их проигнорировала.

Другая семья не попала в Мурманский краеведческий музей. При себе у родителей были паспорта и свидетельства о рождении детей, но кассир отказалась выдавать льготный билет без удостоверения многодетной семьи. Расстроенная таким отношением семья была вынуждена обращаться в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. И ведомство встало на сторону посетителей.

Если многодетные тюменцы соберутся в питерский Эрмитаж, то льготы без удостоверения получить они не смогут. На вопрос корреспондента «Комсомольской правды - Тюмень», можно ли получить скидки при наличии паспортов родителей с вписанными детьми и свидетельств о рождении, в справочной ответили, что такой возможности не предусмотрено.

В столичном «Москвариуме» тоже могут возникнуть сложности. Для многодетных семей предусмотрены скидки, воспользоваться которыми можно, предоставив именно удостоверение. Кстати, в администрации этого развлекательного парка очень удивились, узнав, что в Тюменской области таких удостоверений не выдают. Сотрудники были готовы дать скидку многодетным тюменцам, предоставившим кучу подтверждающих документов в виде исключения.

Удостоверения многодетных семей требуются и в некоторых тюменских компаниях. Так, в аквапарке «ЛетоЛето» для таких семей действует 30-процентная скидка. Для получения льготных билетов необходимо предоставить то самое удостоверение, которое тюменцы не могут иметь априори, либо паспорт родителя (где записаны все дети), а заодно все свидетельства о рождении детей.

Носить с собой свидетельства о рождении крошек, а заодно и собственные паспорта тюменским «многодеткам» приходится и для бесплатного посещения музеев. Например, в музейном комплексе им. И.Я. Словцова и в Тобольском музее-заповеднике семейству выдаётся билет «бесплатного посещения», который даёт право самостоятельно осмотреть все выставки, организованные Тюменским музейно-просветительским объединением. Естественно, далеко не все гуляющие по Тюмени и Тобольску многодетные граждане имеют с собой все необходимые бумаги.

Скидки многодетным семьям в Музее Словцова. Фото: скриншот

В департаменте социального развития Тюменской области на вопрос о том, что делать тюменским родителям, которых могут не пустить в «Эрмитаж» или «Москвариум», разводят руками - государственными нормативными актами такие скидки не регулируются, в отличие от, скажем, тарифов на вывоз ТКО. Соответственно, и заставить компании выдать льготы многодетным семьям без предъявления удостоверений власти не смогут.

В ведомстве настаивают, что компании должны принять к сведению наличие кучи бумаг – паспорта родителей и свидетельства о рождении детей.

- Даже если возраст родителя от 45-ти лет и выше (в момент смены бессрочного паспорта), а у него есть дети до 18 лет, доказать многодетность он может при помощи своего паспорта и свидетельства/паспорта своего ребёнка, - отметили в пресс-службе. – Никаких дополнительных документов не требуется.

ТАК БУДУТ УДОСТОВЕРЕНИЯ У ТЮМЕНЦЕВ ИЛИ НЕТ?

Многодетная мать, известная тюменская общественница, председатель совета ООМС ТО «Радость» Елена Майсюк тоже была бы счастлива, если бы удостоверения выдавали, однако инициативу активистке пришлось брать в свои руки. В 2010 году её организация (тогда ещё под другим названием) вела переговоры с заместителем губернатора по социальным вопросам, однако с удостоверениями были сложности. В итоге общественники взяли за основу белорусский документ и напечатали по его образцу удостоверения сообщества многодетных семей Тюменской области.

– Что касается удостоверений многодетной семьи, в большинстве регионов их выдают на маму, иногда вписывают обоих родителей. Сейчас мы выдали более 1,2 тысяч наших удостоверений, - рассказывает Елена.

Удостоверение многодетной семьи "Радость". Фото: https://vk.com/club77458679

Вот так вышлядит удостоверение общественников. Фото: https://vk.com/club77458679

Удостоверения сообщества – это, конечно, прекрасно, но всё-таки не официально, как того хотелось бы самим родителям. В департаменте социального развития Тюменской области рассказали, что в нашем регионе статус многодетной семьи можно подтвердить паспортами родителей и свидетельствами о рождении детей. Никаких других документов (в т.ч. справок и удостоверений) не предусмотрено. К большому неудовольствию мам и пап.

- В соответствии с федеральным законодательством определение категории семей, которые относятся к многодетным, является полномочием субъекта РФ (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»). По региональному законодательству (ч. 2 статьи 13 Закона Тюменской области от 28.12.2004 №331 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области») многодетной семьёй считается та семья, которая воспитывает троих и более детей до 18 лет. При этом дети должны быть гражданами РФ и проживать вместе с родителями, - отметили в пресс-службе.

Между тем, Анастасия и Елена ждут, что удостоверения многодетной семьи в Тюменской области всё-таки появятся. Как и в случае с Ленинградской областью, в региональный департамент поступает немало вопросов по поводу подтверждения статуса многодетной семьи документально.

По словам заместителя директора департамента социального развития Ирины Ожогиной, в ведомстве прорабатывают техническую возможность выдачи такого документа через электронное обращение одного из родителей. Проект распоряжения направлен на согласование в Прокуратуру Тюменской области, но сроки пока не известны. В ведомстве ждут ответа прокуратуры.

- Проекты всех нормативных правовых актов, которые касаются социальной поддержки граждан, обязательно проходят согласование в прокуратуре, - отметили в департаменте. – В любом случае, у родителей будет возможность обратиться как в электронной форме (через портал госуслуг), так и лично.

Любопытно, что в прокуратуре Тюменской области информацией о проекте пока не владеют – там сообщили, что в разработке находится много совместных проектов с департаментом, и о конкретике говорить пока рано. В департаменте ждут из ведомства письма – о ходе согласования им тоже ничего не известно.

А пока идут обсуждения и согласования, пока власти обещают «корочки», многодетные мамы и папы продолжают забывать кипу бумаг дома, а значит, вынуждены платить за то, что могли бы получить бесплатно.