Бывший возлюбленный лишает тюменку имущества: дети могут остаться без крыши над головой

История тюменки Ольги Городиской и её мамы Натальи Кондратенко напоминает многолетний сериал. Есть главная героиня (Наталья), её дочь (Оля), главный «отрицательный» персонаж (Николай) и масса неприятных событий, которые нарастают друг на друга, как снежный ком. По словам Оли, мошенники собираются прибрать к рукам её единственную квартиру, и тогда вся семья, включая двух несовершеннолетних Соню и Влада, может остаться на улице. Но так ли проста ситуация?

БУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Семь лет назад Наталья Кондратенко решила продать квартиру, купить дом, отойти от бизнеса, уйти на заслуженную пенсию и снова попытать счастье в личной жизни. С мужем они давно развелись, чего зря время терять? Женщина она видная, обеспеченная: есть две квартиры, машина и собственный бизнес, да вот любви не хватает. Вскоре Наталья Владимировна встречает друга детства, Владимира. Слово за слово, и - Наталья рассказала ему о своих поисках, а заодно о том, что подыскивает новый дом.

Наталья Кондратенко

Не помочь подруге – нельзя, и Владимир познакомил её со своим давним приятелем, Николаем Самусевичем, который, по иронии судьбы, как раз продавал дом. Правда, от затеи потом отказался – влюбился в Наталью до беспамятства и пригласил её жить вместе.

- У мамы с Николаем бурно развивались отношения. Но, спустя несколько недель, под его влиянием, она сводят на «нет» общение с нами, - рассказывает Ольга. – Дело в том, что Николай в возрасте и не переносит общества маленьких детей, а на тот момент нашему сыну было 8 месяцев.

«Счастье» новоиспечённой пары было недолгим. Через каких-то 8 месяцев совместного проживания Наталья Владимировна вернулась к дочери. Причина возвращения «убила» - сожитель требует с неё 10 млн рублей, и якобы на эту сумму у него есть договор займа. Откуда он взялся? Никаких договоров Наталья с ним не подписывала.

- Во время сожительства он узнавал у мамы и у её коллег, какое на ней оформлено имущество и как обстоят дела у фирмы, - рассказывает Ольга. – На первой же инстанции в суде маме «присуждают» этот долг. Судья не принимает во внимание отрицательную почерковедческую экспертизу, которая говорит о том, что это не мамина подпись в договоре. Не волнует и то, что нет Акта приема передачи денежных средств и нет свидетелей. Судья тоже не спрашивал Самусевича, откуда он взял 10 млн рублей, чтобы дать в долг. Сам-то он нигде официально не работает больше 20-ти лет.

Что касается почерковедческой экспертизы, то, по словам Ольги, сделали её дважды. Одну – сам Самусевич (результат – подпись Кондратенко подлинная), другую – Городиские (результат – подпись подделанная). Семейство решило сделать третью, независимую, экспертизу в московском Центре химических экспертиз, правда, документ не пригодился.

Независимая экспертиза (третья), сделанная в Москве

ЕЩЁ ОДИН СУД

Все следующие инстанции семья Городиских проиграла, а Самусевич снова обратился в суд. Мол, Наталью Владимировну нужно признать банкротом, чтобы взыскать с неё причитающиеся средства через квартиру.

Юрист семьи посоветовала Наталье пойти на крайние меры: продать дом, купить квартиру и заключить договор дарения квартиры с внучкой Соней (точнее – с её законным представителем, мамой Олей). Сказано – сделано, однако впоследствии судья определяет признать договор недействительным и обязует Соню (читай, маме – прим. ред.) вернуть квартиру Наталье Владимировне.

- Оглядываясь на всё, что произошло, мы понимаем, что против нас действует четко слаженная мошенническая схема. У мамы забирают её единственное жилье, что Конституция РФ делать запрещает. Все это время мы пытаемся возбудить уголовное дело на Николая по факту мошенничества. Собраны все доказательства, экспертизы, показания свидетелей, мы нашли пострадавших от его афер, но вот уже полтора года правоохранительные органы отписываются от нас, - рассказала Ольга корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

Наталья с дочерью и внуком

Основываясь на предоставленных фактах, Тюменский районный суд выносит решение: удовлетворить исковые требования Самусевича и взыскать с Натальи 10 млн рублей. В качестве «бонуса» истцу женщине придётся выплатить проценты за пользование деньгами (ещё почти 69 тыс. рублей) и расходы по госпошлине (58 тысяч рублей). Во встречном иске о признании договора найма не заключённым отказано.

- Анализируя договор займа от 1 октября 2014 года, суд пришёл к выводу, что Кондратенко Н.В. получила от Самусевич Н.А. денежные средства в размере 10 млн рублей. В договоре указано, что датой предоставления суммы займа является дата подписания договора и факт передачи наличных средств заёмщику. Пунктом договора стороны подтвердили факт передачи денежных средств в день подписания договора, - говорится в документе о решении суда.

Наталья Кондратенко рассказала, что подарила квартиру и дом внучке потому, что Самусевич начал ей сказал: «Если ты не выплатишь мне всю сумму в назначенное время, то я сделаю так, что должна будешь не 10 миллионов, а 30».

- Он сказал, что у него есть договоры займа якобы от меня на другие суммы, - рассказывает Наталья. – В панике и по совету юристу я действительно оформила дарственную на внучку, т.к. боялась. В результате во время заседания эти сделки у нас оспорили, возвращается всё мне. Решением суда наложен арест на квартиру, которая является моим единственным жильём. На другую квартиру, переписанную на внучку, тоже наложили арест. Тот фактор, что квартира является единственным жильём ребёнка, никого не касается. Сколько бы мы не писали в опеку – никто не слышит. Опека говорит: мы ничем помочь не можем и у нас нет таких полномочий, в суде прав не имеем.

Соня, на которую Наталья оформила дарственную

По словам Натальи, она встречалась с женщинами, которые оказались в похожей ситуации от рук Самусевича. Однако, когда она попросила их пойти в защиту и рассказать о своих «приключениях», те отказались.

- Говорят: мы лезть не будем. Если хотите разбираться – разбирайтесь сами, - отметила Наталья.

ПО ТУ СТОРОНУ ПРАВДЫ

Слова Ольги и Натальи опровергает арбитражный управляющий Оксана Круглова, которая занимается финансовыми делами Николая Самусевича. В своём интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» женщина заявила, что Городиским ничего больше не нужно доказывать. Суд скурпулёзно разбирается в деле, прежде чем вынести решение.

- Самусевич вернулся из Нового Уренгоя, где работал композитором, заработал денег и построил в п. Мальково дом, где они с Кондратенко и стали жить. - рассказывает арбитражный управляющий. – У неё было две квартиры, которые ей оставил бывший супруг, но и дом было жалко отдавать, прижилась уже там. Наталья Владимировна сказала Самусевичу: «Я квартиры продам и за дом тебе деньги отдам».

Николай действительно проработал некоторое время на Ямале в должности художественного руководителя эстрадной студии. Там он делал аранжировки к музыкальным темам и записывал музыкальные диски ко Дню города. Одна из таких пластинок, например, была выпущена в августе 2002 года.

Пара составила договор купли-продажи. Чтобы переписать на неё дом, Самусевич отписал, что она полностью за всё рассчиталась. Хотя на тот момент Наталья продала только одну квартиру и деньги отдала частично, оставшийся долг оформили в займ.

Процедура реструктуризации долга

- Как только он уехал, Кондратенко переписала на малолетнюю внучку дом, машину, квартиру и бизнес, чтобы он не смог их взыскать с малолетнего ребёнка. Когда вернулся – спросил: «Где мои 10 миллионов? Ты продала квартиру?». Та ответила: «Нет, я подарила всё внучке, у меня ничего теперь нет», - продолжает Оксана. – Самусевич обратился в суд, и с неё взыскали 10 миллионов. Экспертиза подтвердила её подпись на этом договоре займа. Среди тех двух экспертиз, что обе стороны делали, суд выбрал ту, которая действительно подлинная. Это серьёзные вещи, через которые ни один судья, ни один арбитражный управляющий не переступит.

Соня с младшим братиком

ФАКТ ДАРЕНИЯ – НЕЗАКОННЫЙ

Исполнительное производство велось очень долго. Учитывая, что в счёт долга шла небольшая сумма с пенсии, мужчина понял: до погашения полной суммы он не доживёт. Тогда дело подали на банкротство, а где банкротство – там и сделки можно оспорить.

- По закону, если свыше трёх месяцев человек не рассчитывается по долгу, суд может признать его банкротом, – отмечает Оксана Круглова. – Самусевич понял, что это его последний шанс, и схватился за эту соломинку. Мы сразу ему говорили, что шансы отменить сделки ничтожно малы. Раз дом продали, квартира может остаться единственным жильём у девочки. Но суд признал, что у Кондратенко нет права на исполнительский иммунитет в отношении квартиры. Она, злоупотребляя правами Самусевича, вмиг раздарила своё имущество. В результате суд признал незаконным факт дарения внучке квартиры, машины и дома, в этом же были убеждены суды всех инстанций.

По словам Оксаны, после того, как Наталья подарила дом в Мальково внучке, Ольга и Аркадий Городиские сразу продали этот дом за 3,8 млн рублей. Хотя Кондратенко купила его за 15.

- У девочки была квартира, поэтому органы опеки разрешили продать дом. Когда сделку дарения признали недействительной, суд присудил Городиской вернуть за дом деньги. Год назад приставы направили Ольге исполнительный лист, по нему она должна заплатить 6 млн арибитражному управляющему, а та передаст их Самусевичу. Правда, Городиская весь год нигде не работала, ходила в дорогие парикмахерские, сама видела, и ни копейки не заплатила по долгу.

Сама Ольга отметила, что было заключено два договора через тюменское агентство недвижимости. Один, на сумму 3,8 млн рублей, был заключён на землю, второй - на дом. В общей сложности вышло почти 6 млн рублей.

Когда и чем закончится многолетняя тяжба – пока не известно, но и та, и другая стороны намерены идти до конца. Мы следим за развитием событий.